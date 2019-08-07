‫محكمة أميركية تحكم لصالح أجيليتي في قضية التشهير المقدمة من شركة كى جي أل

تأكيداً للحكم الصادر في عام 2018

الكويت, 7 آب/أغسطس، 2019/ بي آر نيوزواير / — قامت محكمة أمريكية في الأسبوع الماضي بتأييد حكم أول درجة صادر لصالح أجيليتي في قضية نشأت بعد أن كشفت رسالة من مُبلغ عن المخالفات إلى الحكومة الأمريكية عن العلاقات التجارية القائمة بين شركة كى جي أل وكيانات تابعة للحكومة الإيرانية .

وقد قامت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا برفض دعوى الاستئناف المقدمة من شركة كى جي أل ضد الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية لصالح أجيليتي في قضية التشهير التي قامت كى جي أل برفعها ضد الشركة في عام 2012، علما أن كلتا الشركتين من موردي الخدمات اللوجيستية للحكومة الأمريكية.

وقد قامت المحكمة العليا عند رد الدعوى بتأييد رأي المحكمة الابتدائية بالاستناد أنه “لم تكن هناك قضية حقيقية ذات اثباتات مادية وأدلة واقعية … ما يعني أن علاقة كى جي أل بالكيانات الإيرانية كانت صحيحة إلى حد كبير.”

إن قرار المحكمة العليا في بنسلفانيا هو انتصار لحقوق المُبلغين عن المخالفات وللشفافية في التعاقدات الحكومية.

وقد أيدت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الخلاصات التي توصلت إليها المحكمة الابتدائية في أن الرسائل التي وجهتها أجيليتي إلى مختلف الوكالات والهيئات الحكومية الأمريكية تتناول مسائل تتعلق بشأن عام وتتضمن محتوى سياسي محمي، وأنه لم يتم دحض المعلومات حول علاقة كى جي أل بكيانات إيرانية ببراهين أو إثباتات ما يعني أن علاقة كى جي أل بالكيانات الإيرانية كانت صحيحة إلى حد كبير.

وكانت المحكمة الابتدائية قد رفضت دعوى كى جي أل في عام 2018 بعد حكمها الصادر بأن كى جي أل قد فشلت في إثبات تضررها من الإجراءات التي اتخذتها أجيليتي.

نبذة عن أجيليتي

أجيليتي هي شركة لوجيستية عالمية تقدر إيراداتها السنوية بـ 5.1 مليار دولار أمريكي ويبلغ عدد موظفيها أكثر من 26,000 موظف في 100 دولة. وتعتبر أجيليتي واحدة من أكبر مزودي خدمات الشحن والتخزين في العالم وشركة رائدة ومستثمرة في التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد. كما أن أجيليتي شركة رائدة في الأسواق الناشئة وواحدة من أكبر ملاك ومطوري المجمعات التخزينية والصناعية من القطاع الخاص في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. أيضاً، تقدم الشركات التابعة لأجيليتي مجموعة من الخدمات تتضمن الخدمات اللوجيستية للوقود وخدمات المطارات وإدارة المرافق والعقارات التجارية ورقمنة الجمارك وخدمات البنى التحتية للمواقع النائية.

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