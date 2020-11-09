‫محامي تطوير مشاريع الطاقة النووية الدولية جورج بوروفاس ينضم إلى مكتب محاماة هنتون أندرو كيرث

بوروفاس، الذي سيكون رئيسًا لفريق الطاقة النووية والشريك الإداري لمكتب طوكيو، يجلب للشركة عقدين من الخبرة في تقديم المشورة القانونية بشأن المشاريع والمعاملات النووية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا والصين وأستراليا وجنوب إفريقيا. وينضمبوروفاسإلى الشركة آتيا من شركة محاماة شيرمان أند ستيرلنغ أل أل بي.

وقال جيفري شرودر، رئيس فريق الطاقة والبنية التحتية في شركة محاماةهنتون أندرو كيرث “لقد لعب جورج دورًا مركزيًا في تطوير وتمويل بعض أكبر مشاريع وبرامج الطاقة النووية في العالم. خبرته الكبيرة وسمعته كأحد أفضل المحامين في مشاريع الطاقة النووية هي إضافة مرحب بها للشركة.”

بوروفاس هو عضو في مجلس إدارة الرابطة النووية العالمية، وهو معترف به أيضا من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والإطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية، وكذلك من قبل حكومة الولايات المتحدة بصفته عضوًا معينًا في اللجنة الاستشارية للتجارة النووية المدنية الخاصة بوزير التجارة الأميركي. ويُعترف ببوروفاس أيضا كمحام رائد في المشاريع والطاقة الدولية في اليابان من قبل غرف التجارة في آسيا –المحيط الهادىء(2017-2020) .

حصل بوروفاس على شهادته الجامعية الأولى من جامعة ويسكونسن ودرجة القانون من كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن.

حول هنتون أندروز كيرث إل إل بي

مع 1000 محامٍ يعملون لديها في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، تقدمشركة هنتون أندرو كيرث أل أل بيخدماتها للعملاء عبر مجموعة واسعة من المعاملات والتقاضي والمسائل التنظيمية المعقدة. نحن معروفون بقوتنا في مجالات الطاقة والخدمات المالية والعقارات وتجارة التجزئة والمنتجات الاستهلاكية، فضلاً عن خبرتنا الكبيرة في أكثر من 100 من مجال المحاماة المتميزة، بما في ذلك الخصوصية والأمن السيبراني والملكية الفكرية والبيئة وعمليات الدمج وعمليات الاستحواذ. تعتبر ممارسة التقاضي الكاملة لدينا واحدة من أكبر الممارسات في البلاد، مع تعمق خاص في أسواق تقاض رئيسية مثل تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا وولايات وسط المحيط الأطلسي.