‫مجوهرات دوسول من مجموعة دهماني للمجوهرات تطلق متجراً جديداً لها في مول الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 ديسمبر 2019: كشفت علامة ’دوسول‘ الشهيرة بطرح مجوهرات فاخرة بأسعار معقولة، عن افتتاح متجر جديد لها في ’مول الإمارات‘، ليجسد خطوة جديدة في استراتيجية العلامة التوسعيّة.

وتهدف ’دوسول‘ من خلال متجرها الجديد إلى تزويد عشاق الموضة المميزين بمجموعاتها المتألقة من تصاميم المجوهرات، إضافة إلى إبداعات نخبة العلامات التجارية العالمية المفضّلة لدى المشاهير.

وتعرض العلامة مزيجاً فريداً من التشكيلات المصمّمة داخل مشغلها الخاص، والتي تعكس التلاقي الأسطوري بين عناصر الطبيعة متمثّلةً بالشمس والبحر والرمال والنجوم، لتشكّل مع بعضها الجوهر الحقيقي لمعنى ’دوسول‘.

وقد نجحت العلامة التابعة لـ ’مجموعة دهماني للمجوهرات‘ في ترسيخ مكانتها كدار مجوهرات ملهمة بالنسبة إلى جيل الألفية المفعم بالطموح، وتنعكس هذه الهوية المميزة في المتجر الجديد الذي يوفّر مجموعةً واسعةً من التصاميم المبتكرة بأسلوب يدوي، ما يضمن الحصول على هدايا مثالية تليق بجميع المناسبات.

وفي إطار تعليقه على الافتتاح، أكّد أميت دهماني، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لدى ’مجموعة دهماني للمجوهرات‘ أن أسواق الإمارات العربية المتحدة خاصةً في دبي تشهد زيادةً في الطلب على المجوهرات المخصّصة حسب الطلب، لذلك تم إطلاق علامة ’دوسول‘ لتلبية هذه الاحتياجات، حيث يقول:

“تُعدّ دبي عاصمةً للموضة في المنطقة بلا أي منازع، لذلك فهي تحتاج بشكل مستمر إلى تعزيز أسواقها بالمزيد من العلامات التجارية المحلية والدولية التي تطرح منتجات مميزة بأسعار مقبولة. وتتصدّر المجوهرات قائمة الطلبات المتزايدة في السوق، وهذا ما تسعى ’دوسول‘ إلى تحقيقه عبر تقديم ابتكارات تلبّي النقص الحاصل. فلدينا مجموعة كبيرة من المجوهرات المختارة بعناية فائقة، والتي يتم طرحها في كافة متاجر ’دوسول‘ بدبي وبأسعار تنافسيّة”.

وبدوره، شدّد روهيت دهماني، المدير والرئيس التنفيذي لعلامة ’دوسول‘، على التزام العلامة التجارية بمنح عشاق المجوهرات في المنطقة أفخر المنتجات وأبهى التصاميم ضمن أسعار متاحة أمام الجميع، وهذا ما يتمثّل في شعار ’دوسول‘ الحقيقي “مجوهرات نابضة بالإحساس”. ويقول في هذا الصدد:

“فخورون بإطلاق متجر رئيسي آخر يعزّز رحلتنا نحو تقديم أفضل مجموعة من المجوهرات التي تناسب أحلام عشاق الموضة في دبي وتلّبي طموحاتهم، حيث نقوم بابتكار مجوهرات تدوم طويلاً وتتناغم مع الشخصية المستّقلة لمرتديها. وهذا ما يضفي على ’دوسول‘ لمسة متفرّدة بعيداً عن نظرائها في السوق، ويمنح عملائنا التميّز وإطلالة جذّابة للغاية”.

ويوضّح روهيت دهماني أيضاً بأن المتجر الجديد يحمل في فضاءاته مزيجاً يجمع بين الفخامة ودفء الترحاب وفق رؤية إبداعية تتكامل مع ما يطرحه من ابتكارات مذهلة من المجوهرات الراقية. ويتم تعزيز تجربة العملاء في المتجر من خلال تبنّي تكنولوجيا مبتكرة توفّر أحدث برامج العرض الرقمي الفريدة من نوعها، ما يتيح التفاعل الحقيقي والمباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين العلامة التجارية وعملائها. وقد توّجت العلامة تفرّدها في توفير أفضل التجارب للعملاء عبر حصدها جائزتين مرموقتين عن ’التميّز في الابتكار‘ و’أفضل تصميم لمتجر تجزئة‘.

وكجزء من ابتكاراتها الخاصة، تعتزم ’دوسول‘ عرض مجموعة من الإبداعات الخاصة بأبرز دور المجوهرات الرائدة في العالم أمثال ’بيلي‘ و’كاساتو‘ و’لينتي فيلاسكو‘، إضافة إلى ’موراليوني‘ و’بالمييرو‘ و’جوفاني فيراريس‘ وعلامة المجوهرات البرازيلية ’بروماني‘ التي تجمع بين الأناقة الكلاسيكية والمعاصرة، إلى جانب علامة المجوهرات الروسية المميزة ’مويزيكين‘.

ومع إطلاقها المتجر الجديد، تعزّز ’دوسيل‘ موقعها كعلامة تجارية تثق بقدرتها على لعب دور محوري في تجارة التجزئة الخاصة بقطاع المجوهرات، وذلك بالتوازي مع معرض ’إكسبو 2020 دبي‘ وتماشياً مع ’رؤية الإمارات 2021‘.

وبدورها تمتلك ’مجموعة دهماني للمجوهرات‘ خبرات واسعة تمتد لحوالي 50 عاماً من العمل المتواصل، وتشكّل إحدى الأسماء الرائدة في قطاع التجزئة المتعلّق بالمجوهرات من مقرّها الرئيسي في مركز دبي للسلع المتعددة، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

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Zahid Shaikh – contact@dusoul.ae +971 50 585 7372