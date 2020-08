‫مجموعة Tickmill تشهد مزيدًا من النمو في 2019

26 أغسطس 2020 /PRNewswire/ — أنهت مجموعة Tickmill عام 2019 مسجلة نموًا كبيرًا في مؤشراتها المالية وملخصها كالتالي:

وصل صافي العائد المحقق 68,6 مليون دولار أمريكي ، ليدل على زيادة قوامها 52,1% عما تحقق من نتائج في عام 2018 بقيمة 45,1 مليون دولار أمريكي.

، ليدل على في عام 2018 بقيمة 45,1 مليون دولار أمريكي. وصل صافي الربح المحقق إلى 37,7 مليون دولار أمريكي لتصل نسبة الزيادة إلى 91,4% مقارنة بالرقم المحقق في عام 2018 والبالغ 19,7 مليون دولار أمريكي.

المحقق إلى لتصل نسبة الزيادة إلى مقارنة بالرقم المحقق في عام 2018 والبالغ 19,7 مليون دولار أمريكي. وصل حجم التداول 1,485 مليار دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 8,6% عما تحقق في عام 2018 بينما وصل إجمالي قيمة عمليات التداول المنفذة 89,40 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7% عما تحقق في العام السابق.

، بينما وصل 89,40 عما تحقق في العام السابق. كما وصل متوسط حجم التداول الشهري 123,8 مليار دولار أمريكي مقابل 114,3 مليار دولار أمريكي في عام 2018 ما يمثل زيادة قوامها 8,3%.

وفي هذا الصدد، صرح موكيد تشودري، الرئيس التنفيذي لمجموعة Tickmill ومديرها المالي، قائلاً: “يبين التقدم الذي أحرزته مجموعة Tickmill في عام 2019 التحسينات المستمرة التي تحققت ضمن كافة أنشطة المجموعة بدءً بمبادراتنا في التسويق ونشر العلامة التجارية وصولاً إلى التركيز على خدمة العملاء رفيعة المستوى والابتكارات التي نقدمها من خلال تقنيتنا ومنتجاتنا. ورغم بعض المشكلات التي اكتنفت ظروف التداول في عام 2019 إلا أن تلك التحسينات أتاحت لمجموعة Tickmill مواصلة اجتذاب عملاء جدد وتحقيق مزيد من التوسع في عملياتها.”

وأضاف السيد/ تشودري: “استطعنا تحقيق نمو ثابت في العائدات بفضل الاستثمارات التي نفذتها المجموعة بمساعدة الإدارة والموظفين لضمان تحقيق أفضل خدمة لعملائنا في فئة نشاطنا. ونحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار لتحقيق التطوير بالنسبة لموظفينا ومنتجاتنا وخدماتنا وكي نقدم لعملائنا الخدمة التي ينتظرونها منا لنضمن أن Tickmill هي مقدم الخدمة الذي يفضلونه فيما يتعلق باحتياجاتهم المرتبطة بالتداول. ويمثل ذلك جزءً لا يتجزأ من استراتيجيتنا لتحقيق النمو المستدام.”

الأداء في 2020

إذا نظرنا إلى العام 2020 فسوف نجد أن المشهد العالمي قد تغير بشكل هائل عقب الجائحة التي شهدها العالم خلال النصف الأول من العام.

وخلال فترة الإغلاق التي شهدتها العديد من بلدان العالم، ظلت الكيانات التابعة لمجموعة Tickmill تعمل بكامل طاقتها وواصلت تقديم الضمانات لعملائها بأن يتلقوا خدمة ودعمًا كاملين مع تطوير منتجات وخدمات جديدة للعام المقبل.

وسوف تظل Tickmill ملتزمة التزامًا تامًا تجاه عملائها مع ضمان تلبيتها احتياجاتهم في جميع الأوقات.

نبذة عن Tickmill

شركة Tickmill هي مقدم خدمات استثمارية في مجال تداول العملات وعقود الفروقات إذ توفر منتجات تداول من الدرجة الأولى عن طريق أربع كيانات عالمية تابعة لها وهي شركة Tickmill UK Ltd المرخصة والخاضعة للرقابة من قبل هيئة السلوكيات المالية البريطانية (FCA) وشركة Tickmill Europe Ltd المرخصة والخاضعة للرقابة من قبل هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية (CySEC) وشركة Tickmill Ltd المرخصة والخاضعة للرقابة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA) وشركة Tickmill Asia Ltd المرخصة والخاضعة للرقابة من قبل هيئة الخدمات المالية في لبوان.

عقود الفروقات هي أدوات مالية معقدة تنطوي على مخاطر مرتفعة لخسارة الأموال بسرعة نظرًا لعمليات الدعم المالي. وتفقد 73% و76% من حسابات المستثمرين الأفراد الأموال لدى التداول في عقود الفروقات مع Tickmill UK Ltd وTickmill Europe Ltd على التوالي. وعليكم أن تدرسوا مدى فهمكم آلية عمل عقود الفروقات وما إن كان باستطاعتكم تحمل كلفة المخاطر المرتفعة لفقدان أموالكم.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى تصفُّح الرابط: https://www.tickmill.com

