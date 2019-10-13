‫مجموعة Marshal Lion بصدد الترميز الرقمي للمنتجات بسوق الإقراض الغير مصرفي

هونج كونج، 13 من أكتوبر 2019 /PRNewswire/ — من المقرر أن تتيح Marshal Lion Group الاستثمار في منتجات ضمن منصة مخصصة تعتمد على القروض الفعلية الغير مصرفية الممنوحة لعملائها من الشركات والأفراد. ومن شأن مشروع فريق Marshal Lion تمكين كبار وصغار المستثمرين من الاستفادة الربحية القوية – وربما الاستثنائية- من العمل في هذا المجال.

ومن الجوانب المشرقة لهذا المشروع أنه جادّ في الاهتمام بالمنطقة العربية. شركة Marsha Lion هي الراعي الذهبي لمؤتمر قمة بلوكتشين العالمية في دبي التي تعقد على مدى يومي 23 و24 من أكتوبر 2019.

تتميز مجموعة Marshal Lion بخبرة عملية واسعة النطاق وفهم شامل لسوق الإقراض البولندية الغير مصرفية.

وسوف تتيح منصة مخصصة استخدام العملات الرقمية المشفرة كأداة للاستثمار في المنتجات المعروضة:

قروض القطاع الخاص (تتميز بمعدلات سيولة أعلى ومعدلات عائد أعلى، ومن ثم تُمنح تلك القروض لمدة شهر واحد أو حتى 6 أشهر؛ بناءً على نموذج للتعاون بين الكيانات التجارية)

قروض القطاع العام (تتسم باختلاف معدلات العائد مع السداد بناءً على ضمانات، ومن ثم تُمنح تلك القروض لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر؛ بناءً على نموذج للتعاون بين الكيانات التجارية)

القروض الهجينة (تتميز بمعدلات عائد أعلى من قروض القطاع العام وتضمن السيولة السائدة في أعمال القطاع الخاص مع أرباح أعلى مقابل مخاطر أقل؛ ومن ثم تُمنح تلك القروض لفترة تتراوح بين شهر واحد إلى ستة أشهر؛ بناءً على نموذج للتعاون بين الكيانات التجارية)

ومن المقرر أن تتاح الفرصة أمام المستثمرين للمشاركة عن طريق إنفاق عملاتهم الرقمية المشفرة على منتج محدد. وتُحدد للمنتجات المعتمدة على القروض عدة تواريخ للاستحاق وأسعار متعددة للفائدة. كما تتم تسوية أي ربح يتحقق عن طريق تخصيص 50% منه للمستثمرين و50% لمجموعةMarshal Lion.

تخصيص العملات الرقمية الرقمية

سوف تصدر Marshal Lion ما قوامه 120 مليون “MLGC”، وهي عملات مارشال الرقمية المشفرة مقابل 0,25 دولار أمريكي للعملة الواحدة بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار أمريكي. وسوف يكون الحد الأدنى للغرض من الأتعاب 20 مليون عملة رقمية مشفرة والحد الأقصى 120 مليون عملة.

وسوف تُقسَّم العملات المُصدَرة على النحو التالي:

المبيعات 83,75%

الاستشاريين 5%

العملات المجانية (أيردروب) 1,25%

الفريق 10%.

طلبات ما قبل البيع متاحة الآن!

انضموا إلينا وشاركوا في أول مشروع لسوق قروض العملات الرقمية المشفرة في العالم.

إن استخدمتم ما لديكم من عملات MLGC الرقمية خلال فترة ما قبل البيع فسوف يخولكم ذلك الحصول على خصم قدره 30%، وهو ما يخفض سعر العملة إلى 0,18!

Linkedin: www.linkedin.com/in/marshal-lion-group-сoin

مسؤول الاتصال:

آنا توتوفا

هاتف: 00380668917994، بريد إلكتروني:

agency@coinstelegram.com