‫مجموعة Global Voice ترفع من قيمة البيانات إلى حدودها القصوى للحكومات والمؤسسات الرسمية عن طريق إضافات إلى مجموعتها من برامج Visio للحلول رقمية

كايب تاون، جنوب أفريقيا، 17 سبتمبر 2019 /PRNewswire/ — ظلت مجموعة Global Voice Group (GVG)، على مدى أكثر من 21 عامًا، رائد التحول الرقمي بالنسبة للجهات الحكومية والمؤسسات العامة بدءًا بالجهات المعنية بالتنظيم ضمن قطاع الاتصالات والتي تحتاج بصورة عاجلة إلى نظم البيانات التي يمكنها التكيف مع قطاع أعمال الاتصالات المتحرر والمتزايد التعقيد. ركزت المجموعة، طوال العقد الماضي، على وضع منهجية عمل متكاملة تُوجت بطرح مجموعة برامج Visio للحلول الرقمية، ما أدى إلى اتساع نطاق تقنياتها لتنطلق من قطاع الاتصالات إلى العمل في قطاعات هامة أخرى.

وتفخر مجموعة GVG اليوم بالإعلان عن إضافة حل فعال جديد لمجموعة برامج Visio هو (X-Stream) وهو عبارة عن منصة متطورة لمراقبة تحويلات الأموال الخارجية والمعاملات المالية التي تتم داخل الدولة. يوفر هذا الحل الثوري والمبتكر للبنوك المركزية ووحدات الاستخبارات المالية والمؤسسات الرسمية الأخرى مقاييس كاملة وقدرات شاملة على إجراء تحليلات منطقية للبيانات فيما يتعلق بالمعاملات المالية بجميع أشكالها بما في ذلك الحوالات. يتمم برنامج X-Stream منصة Visio أخرى مشغلة بالفعل وهي (M3) التي تجمع البيانات وتعالجها فيما يتعلق بالمعاملات النقدية المتنقلة على وجه الخصوص. ولذا يعمل كلا الحلين معًا على رفع مستوى قدرة المؤسسة التي تستخدمهما بشكل هائل على المراقبة في إطار منظومة المعاملات بأكملها داخل أية دولة.

تتألف كل منصة من منصات GVG في واقع الأمر من حل مستقل عن بقية حلولها الأخرى غير أنه من الممكن كذلك الجمع بينها لتعظيم القيمة المحصلة من البيانات إلى الحد الأقصى بالنسبة للمؤسسات الحكومية والجهات المعنية بالتنظيم. وقد أوضح جايمس كلود، رئيس GVG التنفيذي، هذا الأمر بقوله: “تعمل مختلف حلولنا مترابطة وتكمل بعضها بعضًا. وهذه هي الفكرة الكامنة وراء مجموعة برامج Visio المشمولة في المنصات الرقمية. فقد أصبح كل شيء في الوقت الراهن يحظى بالارتباط البيني والترابط في عالم تتعاظم وتيرة التحول الرقمي. وتستفيد مجموعة برامج Visio بالكامل من هذه الظاهرة.”

وأردف: “ظلت شركتنا تستثمر في مجال البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي بهدف مساعدة المؤسسات التي تحتاج إلى حلولنا في مجالات التحليل الاستطلاعي والتخطيط ومراقبة الامتثال للسياسات على مدى السنوات الماضية.”

نبذة عن Global Voice Group

تأسست مجموعة GVG في عام 1998 ولها مقر رئيس في كل من إسبانيا وجنوب أفريقيا. وقد تطورت أعمالها وحظيت بنمو سريع لتصبح مقدم خدمة بارز لحلول تقنية المعلومات من الطراز الأول وتقدم خدماتها للمؤسسات الحكومية والجهات المعنية بالتنظيم. تعمل الشركة مع الحكومات والمؤسسات الحكومية في عدد من المجالات الهامة بما فيها تنظيم والرقابة على قطاع الاتصالات والرقابة على الأموال المتنقلة والمعاملات المالية والحلول الضريبية الإلكترونية وتعبئة العوائد. تساعد GVG الحكومات والمؤسسات الحكومية بوجه عام في إنجاز عمليات تحولها الرقمي والتشغيل الفعال لمنظومة رقمية تتميز بالامتثال والشمول الفعلي.

تعرفوا على موقع GVG الإلكتروني الجديد: www.globalvoicegroup.com

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