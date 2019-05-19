‫مجموعة هونغوا تشارك في مؤتمر التكنولوجيا البحرية 2019 بحلها الكهربائي الكامل الأول لاستخراج النفط الصخري

شنغداو، الصين، 20 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — من 6 إلى 9 أيار/مايو (بتوقيت الولايات المتحدة)، تم عقد المؤتمر والمعرض الأكبر والأكثر مهنية في العالم لتقنية معدات النفط والغاز، مؤتمر التقنية البحرية، في هيوستن بالولايات المتحدة. وعرضت هونغوا حلولها الكهربائية الكاملة ونظام معالجة الأنابيب المؤتمت والحفارات ثنائية الأنبوب العالية السرعة لاستخراج الزيت الصخري، بما في ذلك مضخة التكسير الأقوى في العالم 6000HP. وقد استقطبت منتجات التقنية الابتكارية من هونغوا العديد من العملاء القدامى والجدد بما في ذلك شركتا نابورز وشلامبرغر اللتين زار ممثلوهما المعرض وبحثوا مع ممثلي الشركة التعاون الاستراتيجي الطويل الأمد بجميع جوانبه.

يعتمد حل هونغوا للغاز الصخري الكهربائي بالكامل، القائم على مفهوم “الشبكة أولاً، استهلاك النفط، النفط والكهرباء معا، عملية التدفق، وإنتاج المصنع”، على تجربة إنتاج النفط الصخري المتطور للغاية في الولايات المتحدة، والذي هو أيضا ما عليه الوضع في الصين، والاستفادة الكاملة من خصائص طبقة الصخر الزيتي، مع تطبيق هونغوا للابتكار في البحث والتطوير في التكنولوجيا لتصنيع المعدات، المجهزة بمعدات الحفر الذكية ومعدات التكسير الكهربائية بالكامل. وبالمقارنة مع الحل التقليدي، يتمتع حل هونغوا للنفط الصخري الكهربائي بمزايا أكبر مثل استثمار الأصول الثابتة بنسبة تزيد عن 30 ٪، وانخفاض مساحة موقع الحفارة بنسبة 30 ٪ -65 ٪، وتقلص أعداد المشغلين بنسبة 40 ٪ -50 ٪، وانخفاض تكلفة الوقود بنسبة 40 ٪ -60 ٪، وخفض تكلفة عملية التكسير بنسبة 30 ٪. يمكن لهذا الحل تحقيق انبعاثات صفرية، وخفض مستوى الضجيج، والتشغيل المستمر ليلا ونهارا. وهذا يتماشى مع مفهوم التطوير الحالي المتمثل في “توفير الطاقة وحماية البيئة وخفض التكاليف وتحسين الكفاءة”.

يحتوي هذا الحل على أكبر نظام للتكسير في أف دي في آلة واحدة في العالم، نظام تكسير التحكم الكهربائي 6000HP. يستخدم النظام محركًا بتردد متغير بجهد متوسط ​​يبلغ 6000 فولت وهيكل نقل مباشر للمحرك الحاصل على براءة اختراع لتحقيق التحكم الدقيق في الطرد وضغط المضخة، مما يقلل بشكل فعال من استهلاك الطاقة وتكاليف الصيانة والعمالة اللازمة لتشغيل المضخة. يتم زيادة كل من ناقل الحركة والموثوقية وكفاءة العمل بشكل كبير بسبب عدم وجود محرك الديزل وناقل الحركة والقابض، التي يجب استخدامها في إعداد شاحنة التكسير التقليدية.

يستخدم حل هونغوا للنفط الصخري الكهربائي بالكامل في الولايات المتحدة الأميركية منذ العام 2013. وقد أتم النظام بنجاح الكثير من العمليات في الصين ومواقع تطوير النفط الصخري في الولايات المتحدة، وحظي بإشادة المستخدمين. وهو أول نظام تكسير كهربائي في الصين يتم تطبيقه بنجاح في التطبيقات الصناعية وتحقيق مبيعات عالية.