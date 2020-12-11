‫مجموعة سوفتبانك فنتشرز آسيا تدعم شركة تقنية المدفوعات الكورية “تشاي” بتمويل بقيمة 60 مليون دولار من السلسلة بي

قادت جولة التمويل شركة هانواه للاستثمار والأوراق المالية لدفع التوسع العالمي كمنصة للتقنيات المالية كخدمة

سيول، كوريا الجنوبية، 11 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة “تشاي” (CHAI)، وهي واحدة من شركات التقنيات المالية الأسرع نموا في كوريا، اليوم عن جولة تمويل من السلسلة بي بقيمة 60 مليون دولار قادتها مجموعة شركة هانواه للاستثمار والأوراق المالية، وبمشاركة من بنك سوفتبانك فنتشر آسيا، أس كي نتويركس، آردن بارتنرز، هاشد وغيرها من الشركاء الاستراتيجيين. وجاءت هذه الجولة من التمويل بعد جولة تمويل من السلسلة أ بقيمة 15 مليون دولار في شباط/فبراير 2020، ما يرفع الاستثمار في “تشاي” إلى 75 مليون دولار.

ومع توقع وصول قيمة سوق المدفوعات الرقمية العالمية إلى 10 تريليونات دولار بحلول العام 2026، فإن هذه الجولة من التمويل تعمل على إعداد “تشاي” لتلبية الطلب المتزايد على الشركات للانتقال إلى الإنترنت. تقدم “تشاي” الطريقة الأسهل والأكثر فاعلية للشركات على الإنترنت لبدء قبول المدفوعات من خلال خدمة الأعمال للأعمال I’mport. . شركة I’mport تتبع سوق المدفوعات المجزأ من خلال توفير واجهة برمجة تطبيقات واحدة موحدة تمكن شركات التجارة الإلكترونية من الاختيار من بين مجموعة شاملة من أكثر من 20 خيار دفع مختلفًا، بدءًا من بطاقات الائتمان والمحافظ الرقمية والتحويل البنكي. تُعتبر I’mport الحل الأبسط والأكثر قابلية للبرمجة من قبل المطورين، وهو يخدم حاليًا أكثر من 2200 تاجر بما في ذلك العلامات التجارية العالمية مثل نايكي كوريا وفيليب موريس كوريا.

تدير “تشاي” أيضًا أعمال المحفظة الإلكترونية وبطاقات الخصم، التي اكتسبت بسرعة 2.5 مليون مستخدم منذ إطلاقها في حزيران/يونيو 2019. وفي الآونة الأخيرة، أطلقت “تشاي” منصة مكافآت تتسم بسمات اللعبة لبطاقة تشاي، حيث يربح المستخدمون “جوائز” للحصول على الاسترداد النقدي الفوري عنج الشراء من ماركات شعبية. من خلال إضافة ميزات تشبه اللعبة وعناصر اجتماعية، قامت “تشاي” برقمنة تجربة البطاقة البلاستيكية، مما أدى إلى زيادة حركة المرور إلى نظامها الأساسي مع الحفاظ على راحة مستخدمي البطاقات البلاستيكية التي اعتادوا عليها.

“نظرًا لأن سوق المدفوعات الرقمية في آسيا أصبح أكثر شرذمة ومدفوعًا بالمبيعات، فإننا نعتقد أن نهج التكنولوجيا أولاً سيكون مفتاحًا للفوز بالسوق. ولهذا السبب قمنا بإنشاء حلول تركز على المطورين وقابلة للتطوير للشركات لتبسيط المدفوعات”، كما قال دانيال شين، الرئيس التنفيذي لشركة “تشاي”. لقد صممنا أيضًا منصة مكافآت عبر الإنترنت لبطاقة “تشاي”، مما يوفر تجربة عملاء أكثر حيوية تتجاوز راحة البطاقة البلاستيكية. لقد صممنا أيضًا منصة مكافآت عبر الإنترنت لبطاقة “تشاي”، مما يوفر تجربة عملاء أكثر حيوية تتجاوز راحة البطاقة البلاستيكية. نحن متحمسون لمواصلة دفع الابتكار بدعم من المستثمرين ذوي الخبرة مثل هانواه وسوفتبانك فنتشرز آسيا.”

وقال شارك سونغيونغ أوه، مدير هانواه للاستثمار والأوراق المالية، “لقد خفضت I’mport ما كانت تستغرقه أعمال التجارة الإلكترونية سابقا أسابيع عبر عملية إكمال نسخ ولصق بسيطة، مما أدى إلى خفض التكاليف بشكل جذري. إنه نموذج الأعمال الأول من نوعه في كوريا، وليس لدي أدنى شك في أن “تشاي” ستستمر في تنمية هذه الخدمة لتصبح بنية تحتية أساسية لمشهد التكنولوجيا المالية العالمية.”

وأضاف جيه بي لي، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة سوفتبانك فنتشرز آسيا، “نحن نراقب النمو الهائل لشركة “تشاي” وقيادتها القوية في هذا السوق منذ البداية. ومع اكتساب سوق التقنيات المالية كخدمة قدرا متزايدا من الاهتمام، لم يعد لدينا شك في أن “تشاي” ستحقق بصمة مهمة في آسيا وما بعدها. نحن متحمسون لدعم “تشاي” عندما تبدأ في التوسع عبر أسواق جديدة مختلفة.”

حول تشاي

تساعد “تشاي” الشركات على النمو من خلال تقديم الحل الأكثر فعالية للمدفوعات عبر الإنترنت. تقدم خدمة الأعمال للأعمال I’mport الخاصة بها واجهة برمجة تطبيقات موحدة تسمح لآلاف الشركات المبتكرة عبر الإنترنت بتقديم أكثر من 20 خيارًا مختلفًا للدفع على الفور، بما في ذلك بطاقات الائتمان والمحافظ الإلكترونية والتحويل البنكي. تدير “تشاي” أيضًا محفظة رقمية وأعمال بطاقات، واكتسبت 2.5 مليون مستخدم منذ إطلاقها في حزيران/يونيو 2019. يشمل المستثمرون هانواه للاستثمار والأوراق المالية وسوفتبانك فنتشرز آسيا و أس كي نتويركسوستونبريج فنتشرز وكومباني كي بارتنرز وكوريا إنفستمنت بارتنرز. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.johncullenlighting. com.

حول سوفتبانك فنتشرز آسيا

تأسس بنك سوفتبانك فنتشرز آسيا في العام 2000، وهو ذراع رأس المال الاستثماري في المراحل الأولى لمجموعة سوفتبانك. تكمن خبرتنا في استثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات الذكية. نحن نبحث عن الشركات الناشئة في مرحلة مبكرة من مراحل النمو والتي لديها إمكانات تجارية قوية في السوق العالمية ومساعدتها على الاندماج في نظام سوفتبانك من خلال تسهيل النمو المواكب. تدير سوفتبانك فنتشرز آسيا حاليًا 1.1 مليار دولار تحت الإدارة، وتستثمر في شركات التكنولوجيا المبتكرة في جميع أنحاء العالم.