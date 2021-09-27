‫مجموعة جميرا تكشف النقاب عن تجربة “داخل برج العرب” لاستكشاف العالم الفاخر الذي يُحتذى به الفندق الأيقوني

/PRNewswire/ — دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 سبتمبر 2021: كشفت “مجموعة جميرا” شركة الضيافة الفاخرة والرائدة عالمياً والتابعة لـ “دبي القابضة” عن تجربة “داخل برج العرب”، وهي جولة ارشادية مبتكرة تقودك إلى عالم الخيال والتي تقدم لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة وزوارها فرصة استكشاف العالم الحصري والمساحات الراقية في “برج العرب جميرا”.

ولمشاهدة بيانات المالتى ميديا الصحفية تفضل بالضغط على الرابط الالكترونى التالى:

https://www.multivu.com/ players/uk/8959651-inside- burj-al-arab-unveiled- experience-a-unique-guided- tour/

وستكون مدة الجولة الإرشادية الواحدة 90 دقيقة برفقة مرشدين مختصين، والتي ستتيح للضيوف فرصة التعرف على القصص الغير مروية لواحد من فنادق دبي الأشهر عالمياً، والتعرف على جوهر “برج العرب جميرا” و إرثه العريق كأيقونة حقيقية للابتكار المعماري.

وفي هذا السياق، قال جوزيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة جميرا”:”تأكيداً على المكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي كوجهة عالمية المستوى، تأتي تجربة ‘داخل برج العرب’ انعكاساً حقيقياً لروح الابتكار وقيم الطموح خلف تشييد هذا المعلم الرائد، تجسيداً للرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، ولتستعرض معايير الضيافة الفاخرة التي تشتهر بها ‘مجموعة جميرا’ في منح ضيوفها تجارب لا تنسى. ومع بدء قطاع السفر حول العالم بالعودة تدريجياً إلى نشاطه المعهود، تسعدنا دعوة الزوار لاستكشاف ‘الموطن الأصلي للفخامة’ وخوض هذه التجربة الملهمة ومشاهدة المستويات الاستثنائية من الفخامة العربية”.

وتتيح جولة “داخل برج العرب” للضيوف فرصة التعرف على بهو الفندق الشهير والجناح الملكي الساحر. وسيحصل الضيوف على لمحة عن تاريخ الفندق عبر التقنيات التفاعلية الرقمية في “جناح التجربة”، حيث يستكشفون التصاميم الفاخرة بأدق تفاصيلها بما فيها أسلوب البناء العمراني الرائد الذي استند إليه هذا الصرح العالمي الشهير. ويمكن للضيوف بعد جولتهم الاستمتاع بالإطلالات الخلابة على الخليج العربي ومشاهدة غروب الشمس أثناء تناول أشهى الأطباق في مطعم “أوما”، الردهة الحصرية في الهواء الطلق التي تولى مهمة إبداعها المصمم الداخلي للفندق خوان تشو. ويمكنهم أيضاً حجز مكان لهم في أحد مطاعم الفندق الحائزة على الجوائز لإثراء جولتهم المميزة.

يمكن للراغبين بأن يكونوا من بين أول من يختبر تجربة “داخل برج العرب” تسجيل اهتمامهم من خلال الموقع الإلكتروني insideburjalarab.com. وفي الوقت الراهن، اطلعوا على أحدث أخبار جميرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الإشارة إلى حساباتها في منشوراتكم #Insideburjalarab.

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