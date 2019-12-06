‫مجموعة “جميرا” تضيف “كابري بالاس” في إيطاليا إلى قائمة فنادقها العالمية

أعلنت مجموعة “جميرا”، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الفنادق الفاخرة والتابعة لدبي القابضة، اليوم عن اختيارها لتشغيل وإدارة فندق “كابري بالاس” الشهير في إيطاليا.

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وتحت اسم “كابري بالاس جميرا”، تتميز المنشأة الإيطالية الساحرة المقرر إعادة افتتاحها في أبريل 2020 بموقع مثالي في أناكابري الساحرة؛ إحدى أبرز المناطق الحصرية التي ما زالت تحتفظ بجمالها الطبيعي في الجزيرة. فالفندق الذي صممه تونينو كاساس؛ يتمتع بموقع مميز على قمة تل يشرف على خليج نابولي ويشكل تجسيداً حقيقياً لعبارة “دولتشي فيتا” الإيطالية التي تعني الحياة جميلة؛ وذلك بفضل تصميمه الخارجي المميز على طراز مباني كابري، وإطلالاته البحرية الخلابة والممتدة.

فمنذ فتح أبوابه للمرة الأولى في ستينيات القرن الماضي، لاقى “كابري بالاس” المصمم على طراز قصور نابولي في القرن الثامن عشر، رواجاً كبيراً وشهرة عالمية وسرعان ما رسخ مكانته كأبرز فنادق الجزيرة. وتحت إشراف علامة “جميرا” الآن، سيواصل الفندق تعزيز موقعه لاسيما وأنه سيخضع لتجديدات إضافية مع عدد من المزايا المهمة خلال الفترة المقبلة.

تمثل الفنون والتصاميم الساحرة ركنان أساسيان للتميز في “كابري بالاس جميرا”، وتمتد التصاميم الداخلية الأنيقة لمساحات الفندق المفتوحة إلى غرفه البالغ عددها 68 ، كما تسهم الألوان البيضاء والزرقاء وأطياف الألوان المحايدة في توفير انطباعات مستوحاة من أجواء البحر الأبيض المتوسط، في حين تعزز فخامة أرضيات السيراميك والأثاث المصمم حسب الطلب شعور الزوار بوجودهم في منزل عائلي إيطالي، مما يضمن لهم إقامة متآلفة مع محيطهم الخارجي.

وتماشياً مع التزام “جميرا” بتقديم أرقى فنون الطهي لزوارها، يحتضن “كابري بالاس جميرا” مطعمين حائزين على ثلاث نجوم ميشلان في الجزيرة.

ويُعتبر “كابري بالاس جميرا” أيضاً وجهة مثالية للعافية والاستجمام، فهو يضم منتجع “كابري بيوتي فارم” (Capri Beauty Farm ) الحصري والذي يتمتع بقاعدة عملاء كبيرة عالمياً. ويقدم هذا المنتجع الصحي المرموق والذي يتصدر عناوين أحدث البحوث الطبية تحت إشراف البروفيسور فرانشيسكو كانوناكو، علاجات مميزة للغاية بما في ذلك “Leg School” و”Metabolic Response” والتي حازت على إعجاب العالم.

وسيعاود فندق “كابري بالاس، جميرا” استقبال زواره في 23 أبريل 2020، وبذلك تصل محفظة جميرا الدولية الحالية إلى ستة فنادق في أوروبا، بما في ذلك “جميرا فرانكفورت” و”فندق ومنتجع جميرا بورت سولير” و”فندق جميرا لاوندز” و”أجنحة جروفنر هاوس من جميرا ليفنج” وجميرا كارلتون تاور” . وتدير المجموعة فنادق أخرى في الصين وجزر المالديف والكويت والإمارات، إضافة إلى مرافق أخرى سيتم افتتاحها في عام 2020 في كل من إندونيسيا وسلطنة عمان.

https://mma.prnewswire.com/media/1040567/Jumeirah_Group_Capri_Palace.jpg

Email: miet.saelens@jumeirah.com