‫مجموعة بهوان سايبرتيك وشركة لايتبيند يتعاونوا لتسريع التحديث المحلي السحابي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 فبراير/شباط 2021 /PRNewswire/ — أعلنت مجموعة بهوان سايبرتيك (BCT)، المزود العالمي لحلول التحول الرقمي، اليوم عن توسيع شراكتها العالمية مع شركة لايتبيند، مبتكرة منصة Akka والرائدة في هندسة السحابية الأصلية.و تعمل منصة Akka على تبسيط توصيل الأنظمة الموزعة المعقدة مع مجموعة كاملة من الخدمات الصغيرة التفاعلية لبناء تطبيقات سحابية أصلية في الوقت الفعلي.

وستصبح مجموعة بهوان سايبرتيك (BCT) شريكًا متكاملا للأنظمة شركة لايتبيند في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتمتع مجموعة بهوان سايبرتيك بخبرة عميقة مع كبار عملاء الشركات في كل من النفط والغاز، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والطاقة، والصرافة، والتجزئة، واللوجستيه. وستقود الشركة مبادرات التحول الرقمي المبنيةعلىمنصة Akka في حالات الاستخدامات الرئيسية عبر التحليلات التنبؤية والخبرة الرقمية وإدارة سلسلة الإمداد الرقمية.

وبما أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تركز على تحديث تطبيقات للسحابة، فستمنح منصة Akka عملاء مجموعة بهوان سايبرتيك (BCT) مزايا رئيسية في مجال بناء الخدمات الصغيرة المحلية للسحابة المصممة لتكون مستجيبة وقابلة للتوسع والتوزيع. منصة Akka مدعومة من قبل مصدر مفتوح وتقدم للمطورين قدرات مهمة عبر البرمجة التفاعلية وتدفق البيانات والخدمات المصغرة. يشمل عملاء شركة لايتبيند العلامات التجارية الكبرى مثل Credit Karma وHootsuite وiHeartRadio وLinkedIn وNorwegian Cruise Lines وStarbucks وUniCredit Group وVerizon وWalmart وWeigh t Watchers وWilliam Hill والكثير غيرها.

وقال السيد س. فيشواناثان (S. Vishwanathan)، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بهوان سايبرتيك (BCT)، “تأتي شراكتنا مع شركة لايتبيند في وقت تم فيه دفع العديد من مبادرات التحول الرقمي في جميع أنحاء المنطقة إلى مستويات عالية من النضج”. “تعد منصة Akka إضافة رائعة وتكمل مجموعة عروض خدمات الملكية الفكرية المتخصصة لدينا. والأهم من ذلك، أن مجموعة بهوان سايبرتيك (BCT) أصبحت الآن في وضع أفضل لتسريع مشاريع التحول الرقمي وتسهيل بدء حياة أسرع مع نماذج الأعمال القائمة على النتائج”.

قال جيف فانيس (Jeff Vance)، نائب الرئيس التنفيذي العالمي للعمليات الميدانية العالمية في شركة لايتبيند، “تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوقًا لتكنولوجيا المعلومات يبلغ 160 مليار دولار أمريكي [1]، وتسعد شركة لايتبيند بالشراكة مع الموزع الرائد الذين يخدم قطاعات النفط والغاز والاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة والبنوك والتجزئة والخدمات اللوجستية” “وتمنح شركة لايتبيند ومجموعة بهوان سايبرتيك (BCT) المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقوى منصة تقنية وخبرة للتحول نحو بنية تطبيقات سحابية محلية في الوقت الفعلي”.

حول مجموعة بهوان سايبرتيك ( BCT )

تأسست مجموعة بهوان سايبرتيك (BCT) في عام 1999، وهي مزود عالمي لحلول التحول الرقمي القائم على الملكية الفكرية في مجال الخبرة الرقمية والتحليلات التنبؤية وإدارة الرحلات الرقمية. وفي إطار دفع الابتكار من خلال نماذج الأعمال التجارية القائمة على النتائج وحلول الملكية الفكرية القوية، تكون مجموعة بهوان سايبرتيك (BCT) شريك موثوق به لشركات فورتشن 500 (Fortune 500) التي لديها أكثر من 1000 عميل في جميع أنحاء العالم. لدى مجموعة بهوان سايبرتيك (BCT) أكثر من 3000 موظف من ذوي الخبرة الفنية في المجالات التي تركز على صناعات النفط والغاز والاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة والحكومة والصرافة والتجزئة والخدمات اللوجستية. تعرف على المزيد حول مجموعة بهوان سايبرتيك (BCT) علىwww.bahwancybertek.com.

حول شركة لايتبيند

تقود شركة لايتبيند‏ (@Lightbend) التحولالمؤسسينحو تطبيقات السحابة الأصلية في الوقت الفعلي، ووضع معيار للبنيات السحابية الأصلية. توفر شركة لايتبيند محركات تدفق وإطار عمل خدمات مصغرة قابلة للتطوير وعالية الأداء بغية بناء أنظمة تتمحور حول البيانات، تم تحسينها للعمل على البنية التحتية السحابية الأصلية مثل Red Hat OpenShift. تقوم العلامات التجارية الأكثر إثارة للإعجاب حول العالم بتحويل أعمالها بالتعاون مع شركة لايتبيند، وإشراك مليارات المستخدمين يوميًا من خلال البرنامج الذي يغير العالم. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.lightbend.com.

1. تقول شركة Gartner إن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سينمو بنسبة 2.4% في عام 2020

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1438202/Bahwan_CyberTek_ and_Lightbend.jpg