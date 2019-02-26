‫”مجموعة إعمار للضيافة” تقدم مزايا استثنائية مع ثلاث باقات جديدة للإقامة الفندقية في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 فبراير 2019: تقدم “مجموعة إعمار للضيافة”، التابعة لشركة “إعمار العقارية”، قيمة استثنائية للضيوف مع كشفها عن ثلاث باقات جديدة خاصة، عبر عرض يستمر لغاية 25 ديسمبر، 2019.

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Photo: https://mma.prnewswire.com/media/827686/Address_Downtown.jpg

وتتوفر باقات “إقامة الأعمال” و”الإقامة العائلية” و”الإقامة الرومانسية” في جميع وجهات “العنوان للفنادق والمنتجعات” الفاخرة و”فيدا للفنادق والمنتجعات” العصرية الراقية في دبي، بالإضافة إلى “نادي المرابع العربية للجولف”. أما “روڤ للفنادق”، المشروع المشترك بين “إعمار العقارية” و”مِراس”، فتتيح للضيوف إمكانية الاختيار بين باقتي “الأعمال” و”الإقامة العائلية”.

ومع باقة “إقامة الأعمال”، يمكن للضيوف الذين يحجزون لمدة ثلاث ليالٍ الاستفادة من مزايا تتضمن بوفيه الفطور اليومي، النقل من وإلى المطار، وتسجيل الوصول والمغادرة بسهولة فائقة، حسب توفر الباقة. أما باقة “الإقامة العائلية” فتضمن لجميع أفراد الأسرة تجربة استثنائية بكل المقاييس، فعند الحجز لمدة ليلتين، سيحصل الضيوف على مزايا تشمل بوفيه الفطور اليومي، تذاكر “ريل سينما” أو “حلبة دبي للتزلج” لكل شخص عن كل إقامة عند الحجز في “العنوان للفنادق والمنتجعات” و”فيدا للفنادق والمنتجعات” و”روڤ للفنادق”. وأخيراً، تتضمن الباقة الرومانسية بوفيه الفطور اليومي، مرافق حصرية، ومأدبة عشاء من ثلاثة أطباق لشخصين.

بهذه المناسبة قال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة إعمار للضيافة”: “تم إعداد هذه الباقات الثلاث لإضفاء المزيد من البهجة على إقامة الضيوف، وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم على كافة المستويات. وتتميز جميع فنادقنا بمواقعها الحيوي في دبي، والتي يسهل الوصول منها إلى أهم وجهات الأعمال والسياحة والترفيه. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون الضيوف على موعد مع تجربة الضيافة الاستثنائية التي تنفرد بها علامتنا التجارية، لتكون إقامتهم في دبي لا تنسى بكل المقاييس”.

وتتضمن قائمة وجهات “العنوان للفنادق والمنتجعات” المشمولة بالعرض كلاً من “العنوان وسط المدينة” و”العنوان دبي مول” و”العنوان مرسى دبي” و”العنوان بوليفارد” و”بالاس وسط المدينة” و”العنوان مونتجمري”، بالإضافة إلى “العنوان فاونتن فيوز” و”العنوان سكاي فيو” المقرر افتتاحهما قريباً. ويمكن الاستفادة من العرض في وجهات “فيدا للفنادق والمنتجعات” بما في ذلك “منزل وسط المدينة” و”فيدا وسط المدينة”، إضافة إلى فندقي “فيدا ذا هيلز” و”فيدا هاربور بوينت” المقرر افتتاحهما قريباً.

أما وجهات “روڤ للفنادق” المشاركة فتشمل “روڤ وسط المدينة” و”روڤ سيتي سنتر” و”روڤ المدينة الطبية” و”روڤ المركز التجاري” إضافة إلى “روڤ آت ذي بارك” الذي سيتم افتتاحه قريباً. وتمتاز جميع هذه الفنادق بمواقعها المركزية في قلب المدينة. وبدوره، يقدم “نادي المرابع العربية للجولف” لعشاق الجولف فرصة الاستمتاع بتجربة مميزة في الملعب المؤلف من 18 حفرة، بالإضافة إلى النادي العصري الراقي.

للحجز يرجى زيارة أي من المواقع التالية: www.addresshotels.com؛ www.vidahotels.com؛ www.rovehotels.com؛ www.arabianranchesgolfdubai.com

للاستفسارات الإعلامية:

كيلي هوم

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