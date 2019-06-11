‫”مجموعة إعمار للضيافة” تفتتح “فيدا تلال الإمارات”: الفندق العصري الراقي بطابع المنتجعات الهادئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 يونيو، 2019: افتتحت “مجموعة إعمار للضيافة”، التابعة لشركة “إعمار العقارية”، فندق “فيدا تلال الإمارات” العصري الجديد الذي يمتاز بموقعه الحيوي في منطقة “تلال الإمارات”، ويمكن الوصول منه سيراً على الأقدام إلى أبرز وجهتين للجولف في دبي: “نادي الإمارات للجولف” و”العنوان مونتجمري”.

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Photo – https://mma.prnewswire.com/media/902279/Vida_Emirates_Hills.jpg

ويمكن لضيوف “فيدا تلال الإمارات” الاستمتاع بمرافق الجولف المتنوعة في “نادي الإمارات للجولف” الذي يضم 72 عائقاً على امتداد 7301 ياردة، من تصميم كارل ليتين، المهندس المعماري المقيم في فلوريدا؛ إضافة إلى ملعب الجولف الممتد على مساحة 265 فدان في “العنوان مونتجمري”، الذي تولى تصميمه كولين مونتجمري بالتعاون مع ديزموند مويرهيد.

ويضم فندق “فيدا تلال الإمارات” 160 غرفة تنضح بالأناقة، ويمتاز بتصميمه المعماري الحديث وديكوراته الداخلية التي تواكب أحدث صيحات الموضة، وهو ثالث وجهات العلامة التجارية “فيدا للفنادق والمنتجعات” التابعة لـ “مجموعة إعمار للضيافة” في دبي، والسادس عشر ضمن محفظة فنادق الشركة. وتم تصميم الفندق ليلاقي تطلعات الجيل الجديد من رواد الأعمال والسياح على حد سواء، ويمثل احتفالية بمفاهيم البساطة والإبداع التي أصبحت قرينة بجميع فنادق العلامة التجارية.

بهذه المناسبة قال كريس نيومان، الرئيس التنفيذي للعمليات في “مجموعة إعمار للضيافة”: “يقدم ’فيدا تلال الإمارات‘ قيمة كبيرة لضيوفه لكونه أول فنادق العلامة التجارية ضمن منطقة ’تلال الإمارات‘. وتتجسد في الفندق الجديد جميع المزايا التي تنفرد بها وجهات ’فيدا‘، بما في ذلك الأجواء الحيوية التي تضمن للزوار تجربة إقامة مريحة وهانئة، علاوةً على طابعه الذي يحاكي المنتجعات، وإطلالاته الساحرة على ملعبين للجوف. ونحن على ثقة بأن ’فيدا تلال الإمارات‘ سيحظى باهتمام عشاق الجولف والسياح ورجال الأعمال على حد سواء، مقدماً لهم ملاذاً هادئاً مفعماً بالرقي والأناقة، من موقع حيوي في قلب المدينة”.

الموقع

يمتاز “فيدا تلال الإمارات” بموقعه المركزي على مسافة 20 دقيقة فقط عن مطار دبي الدولي، ونحو نصف ساعة عن مطار آل مكتوم الدولي، ويسهل الوصول منه إلى أهم مراكز الأعمال والترفيه في المدينة. كما يتمتع الفندق بموقع حيوي في “تلال الإمارات”، أول المجمعات السكنية التي طورتها “إعمار”، مما يتيح للسكان فرصة استكشاف واحد من أروع الوجهات الخضراء في المدينة. وتبعد منطقة “مرسى دبي” خمس دقائق فقط عن الفندق الذي يمكن لضيوفه أيضاً الوصول إلى “وسط مدينة دبي” خلال عشر دقائق فقط بالسيارة، إضافة إلى قربه من “لا مير” و”أبراج بحيرات جميرا” وحي دبي للتصميم. ويمثل الفندق وجهة نموذجية للضيوف القادمين لأغراض العمل، بفضل قربه من المنطقة الحرة بجبل علي، ومركز دبي المالي العالمي.

الغرف

يضم فندق “فيدا تلال الإمارات” 160 غرفة وجناحاً، يطل بعضها على ملعب الجولف، مما يضفي عليه طابع المنتجعات الراقية. وتم تصميم جميع المساحات لتنسجم مع أعلى معايير الأناقة والراحة، وهي مزودة بأحدث التقنيات والمرافق. وتحتوي كل غرفة على نظام تلفزيون تفاعلي وخدمة “Apple TV” والاتصال المجاني (واي فاي) بالإنترنت وخدمة الغرف على مدار 24 ساعة إضافة إلى أجهزة إعداد القهوة والشاي.

المرافق

يركز فندق “فيدا تلال الإمارات” على أدق التفاصيل، لضمان تلبية احتياجات الضيوف على كافة المستويات. وتم إعداد جميع المرافق وفق أعلى معايير الجودة، بما في ذلك خدمة الكونسيرج على مدار الساعة. وتتوفر الدارجات الهوائية مجاناً للضيوف. ولضمان إقامة أكثر راحة وسلاسة، يمكن للضيوف ربط أجهزتهم المتحركة بنظام الغرفة، واستخدام مساحة العمل المشترك في غرف الاجتماعات مجاناً.

وتم تجهيز مركز اللياقة البدنية بأحدث الأجهزة والمعدات، ويستقبل الضيوف على مدار 24 ساعة. كما يمكن أيضاً زيارة منتجع السبا الصحي، أو تمضية أوقات مفعمة بالحيوية والانتعاش في حوض السباحة، مع إطلالات رائعة على المناطق المحيطة بالفندق.

المطاعم

يقدم “فيدا تلال الإمارات” وجهات طعام مميزة، مستوحاة من ثقافات منطقة الشرق الأوسط والعالم. ويمكن للضيوف زيارة مطعم “ستيج 2” للاستمتاع بأمسيات الشاي الراقية في ردهة مدخل الفندق التي تمثل ملتقىً اجتماعياً يحفز على التواصل والإبداع، مع أجمل الإطلالات على الحدائق الخضراء وملعب الجولف.

أما مطعم “أوريجنز” فيقدم خيارات طعام متنوعة وصحية، تناسب جميع الأذواق، ويستقبل الزوار طيلة اليوم على مدار الأسبوع. وبأجوائه الهادئة، يفتخر المطعم باعتماده على أفضل المكونات الطازجة المستحضرة خصيصاً لاستخدامها في المأكولات التي تُقدَّم للضيوف. وبدورها، تمثل ردهة “جونيبرز” وجهة للاسترخاء في الداخل أو في الهواء الطلق بصحبة العائلة والأصدقاء. وسيتم تقديم عروض طعام متنوعة في المنطقة الخارجية المطلة على ملعبي الجولف.

الفعاليات

يضم “فيدا ذا هيلز” 10 غرفاً حديثة للاجتماعات، تمتاز بإنارتها الطبيعية، بالإضافة إلى مساحة مشتركة للقاءات التي تسبق الفعاليات. وتم تجهيز الغرف بأحدث معدات العرض الصوتي والبصري والاتصال اللاسلكي. ويمكن للمساحة المشتركة استيعاب 18 ضيفاً، أو حسب الإعدادات الخاصة بكل مناسبة.

تجربة ثقافية غنية

يقدم “فيدا تلال الإمارات” وجهة مثالية للمهتمين بمواكبة المشهد الفني، من خلال تركيزه على الترويج لأحدث التصاميم والإبداعات الفنية والتصوير الفوتوغرافي، ويحرص على تعريف الضيوف بالثقافة المحلية. وسيستضيف الفندق معارض فنية وفعاليات ثقافية شهرياً، مما يضفي بعداً مميزاً على تجربة إقامة الضيوف.

ويستمتع ضيوف “فيدا تلال الإمارات” بالعديد من التجارب الأخرى، مثل الجلسات الموسيقية الحية، والتركيز على المبادرات التي تروج للصحة واللياقة البدنية، مع إمكانية مشاركة الضيوف في أنشطة اجتماعية ضمن “تلال الإمارات”، بما في ذلك وجبات البرانش العائلية، وسوق المزارعين.

ويقدم “فيدا تلال الإمارات” عرضاً حصرياً استثنائياً في موسم الصيف، يشمل خصماً بنسبة 50 بالمئة على أفضل سعر متاح للإقامة الفندقية، مع وجبة الفطور. ويسري العرض على الحجوزات التي تقام في موعد أقصاه 31 يوليو، للإقامة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2019. ويمكن الحجز حالياً عبر الموقع الإلكتروني www.vidahotels.com.

وتتولى “مجموعة إعمار للضيافة” تشغيل عدد من الفنادق في دبي، بالإضافة إلى فندق في مصر. وتشمل وجهات العلامة التجارية “فيدا للفنادق والمنتجعات” في دبي كلاً من “فيدا وسط المدينة” و”منزل وسط المدينة”، على أن يتم افتتاح فندق “فيدا هاربور بوينت” ضمن “خور دبي” قريباً.

معلومات للمحررين

لمحة عن “فيدا للفنادق والمنتجعات”

“فيدا للفنادق والمنتجعات” هي علامة تجارية عصرية راقية وفريدة من نوعها للفنادق والشقق الفندقية الموجهة إلى الجيل الجديد من رجال الأعمال والسياح. وتعبر فنادق “فيـدا” – التي يعني اسمهـا “الحيـاة” باللغة الإسبانية – عن مفاهيـم الـدفء والبسـاطة والإبداع في مساحات تركز بصورة خاصة على تميز عناصر التصميم. وتعتمد “فيدا” منهجاً تطويرياً يجعل من فنادقها ملتقيات للعقول المبدعة ووجهات مميزة للترفيه والتواصل.

ولدى “فيدا للفنادق والمنتجعات” حالياً فندقان في دبي هما “فيدا وسط المدينة” و”منزل وسط المدينة”، وتقدم خدماتها وإمكاناتها المميزة في قطاع الشقق الفندقية من خلال “فيدا رزيدنسز”. وستقوم العلامة التجارية بتشغيل فنادق وشقق فندقية في البحرين والمملكة العربية السعودية وعدد من أهم أسواق المنطقة، علاوة على حضورها المتواصل في دبي.

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