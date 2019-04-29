‫”مجموعة إعمار للضيافة” تطلق عرضاً استثنائياً لمدة 3 أيام فقط يقدّم خصماً بنسبة 25 بالمئة على الحجوزات الفندقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أبريل، 2019: تقدم “مجموعة إعمار للضيافة”، شركة الضيافة العالمية التي انطلقت من دبي، عرضاً استثنائياً يستمر لمدة ثلاثة أيام فقط، ويضمن قيمة لا تضاهى للضيوف مع خصم بنسبة 25 بالمئة على جميع الحجوزات الفندقية.

ويسري العرض من 1 إلى 3 مايو، لتتاح لزوار المدينة، أو المقيمين الراغبين بالاستمتاع بعطلة محلية رائعة في أحد فنادق “مجموعة إعمار للضيافة” الحائزة على أرقى الجوائز، فرصة الاستفادة من خصم بنسبة 25 بالمئة على تعرفة الإقامة في الغرف. ويشمل العرض جميع الفنادق التابعة للعلامتين التجاريتين “العنوان للفنادق والمنتجعات” الفاخرة و”فيدا للفنادق والمنتجعات” الراقية، بالإضافة إلى وجهات “روڤ للفنادق”، العلامة التجارية الفندقية العصرية من الفئة المتوسطة التي تم تطويرها كمشروع مشترك بين “إعمار العقارية” و”مِراس”.

بهذه المناسبة قال كريس نيومان، الرئيس التنفيذي للعمليات في “مجموعة إعمار للضيافة”: “أطلقنا هذا العرض الخاص كتعبير عن مدى تقديرنا لضيوفنا ورغبةً منا في تمكنيهم من الاستفادة من أكبر قيمة ممكنة ولا سيما في هذه الفترة التي يخططون فيها لإجازاتهم الصيفية. وفي ضوء المكانة المميزة التي تتمتع بها دبي كوجهة مفضلة للسياحة في موسم الصيف بالنسبة للزوار من المنطقة والعالم، يقدم العرض الترويجي فرصة لا تضاهى لاستكشاف ما تحفل به المدينة من معالم ووجهات وتجارب مميزة، مع الإقامة في فنادقنا الراقية التي تمتاز بمواقعها المركزية القريبة من أهم المعالم السياحية في دبي”.

ويمكن للضيوف الاختيار من بين العديد من الفنادق الحائزة على جوائز، بما في ذلك “العنوان وسط المدينة”، أبرز وجهات “العنوان للفنادق والمنتجعات” على مقربة من “برج خليفة” و”دبي مول”. أما الزوار الراغبون بإقامة تتكامل فيها عناصر الضيافة والترفيه والتسوق، فيعتبر “العنوان دبي مول” المرتبط مباشرة بـ “دبي مول”، أكثر وجهات التسوق والترفيه استقطاباً للزوار في العالم، خياراً مثالياً بالنسبة لهم. وبدوره يقدم “العنوان بوليفارد” وجهة تحاكي أجواء المنتجعات الفاخرة في قلب “وسط مدينة دبي”، في حين يمتاز “العنوان مرسى دبي” بموقعه المجاور للواجهة المائية. ولعشاق الجولف، سيكون “العنوان مونتجمري”، بأجوائه الهادئة واحتضانه لملعب الجولف عالمي المستوى، الوجهة الأنسب. ولمحبي الأجواء الشرقية الساحرة المفعمة بتصاميم الأرابيسك المميزة، يقدم “بالاس وسط المدينة” وجهة تتناغم فيها تقاليد الضيافة العربية الأصيلة مع الأجواء والمرافق العصرية، لتجربة لا تنسى بكل المقاييس.

ويتيح فندق “فيدا وسط المدينة” للضيوف فرصة اختبار تجربة تتكامل فيها مفاهيم الأناقة والبساطة مع الأجواء الراقية والخدمات المتكاملة، أما “منزل وسط المدينة” فهو الوجهة المثلى للراغبين باستكشاف الأبعاد الثقافية للمدينة، فهو يحفل بالتصاميم الكلاسيكية وخدمات الضيافة التقليدية. ويقع كلا الفندقين في “وسط مدينة دبي”، ويسهل الوصول منهما إلى “برج خليفة” و”دبي مول”.

وتمتاز وجهات “روڤ للفنادق” بمواقعها الحيوية في المدينة، والتي يمكن الوصول منها بسهولة إلى وسائل النقل العامة، وهي أيضاً مشمولة بالعرض الترويجي الجديد. وتم تصميم فنادق “روڤ” لتضمن للضيوف إقامة سلسلة ومريحة، وتتضمن غرفاً مناسبة للعائلات، ومجموعة متنوعة من المرافق التي تنسجم مع تطلعات الجيل الجديد من المسافرين.

وبذلك، تقدم “مجموعة إعمار للضيافة” خيارات مثالية للعطلات العائلية والرومانسية، ووجهات فريدة للاسترخاء والاستجمام بصحبة الأهل والأصدقاء، وتمضية إجازات لا تنسى في مدينتهم المفضلة.

للاستفادة من الخصم بنسبة 25 بالمئة على أفضل سعر متاح يجب الحجز بين 1 و3 مايو، 2019، والإقامة خلال الفترة من 5 مايو و25 ديسمبر 2019. للحجز يرجى زيارة أي من المواقع التالية: www.addresshotels.com أو www.vidahotels.com أو www.rovehotels.com. تطبق الشروط والأحكام.

معلومات للمحررين

حول “مجموعة إعمار للضيافة”

تتخصص “مجموعة إعمار للضيافة” المملوكة بالكامل من قبل “إعمار العقارية”، في إدارة مشاريع الضيافة والترفيه على مستوى العالم. وحدّدت المجموعة تخصّصها في إدارة العقارات متعددة الاستخدامات؛ حيث تمتلك المجموعة اليوم وتدير محفظة متنوعة من مشاريع الضيافة بما فيها الفنادق، والشقق الفندقية، ومنتجعات الجولف، ونادي البولو والفروسية، والمطاعم العصرية.

وقد رسخت “مجموعة إعمار للضيافة” مكانتها في قطاع الضيافة مع إطلاقها علامات فندقية لكل منها مزاياها الخاصة وهي “العنوان للفنادق والمنتجعات”، و”فيدا للفنادق والمنتجعات”. وأضافت علامة “العنوان للفنادق والمنتجعات” مفهوماً مبتكراً لقطاع الضيافة والخدمات السياحية العالمي عبر إرساء معايير جديدة لناحية حفاوة الضيافة والخدمة الاستثنائية. وتوفر “العنوان للفنادق والمنتجعات” تجارب شخصية فريدة مع بيئة عصرية راقية تثري حياة الضيوف بأعلى درجات الفخامة والأناقة. وستتولى هذه العلامة إدارة فنادق وشقق فندقية في كل من المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا والبحرين والمالديف والعديد من الأسواق الرئيسية الأخرى في المنطقة، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة.

وبدورها تتيح علامة “فيدا للفنادق والمنتجعات” الراقية مفهوم ضيافة مختلف يتوجه إلى الأجيال الجديدة من المديرين التنفيذيين ورواد الأعمال والسياح؛ وتوفر هذه العلامة بيئة محفزة للأجيال الشابة المهتمة بأرقى تفاصيل السفر العصري من دون تكلف، وهي تتولى إدارة فندقين في دبي إضافة إلى تشغيل فنادق وشقق فندقية في أبوظبي والشارقة والبحرين والمملكة العربية السعودية ومصر وعدد من المدن الرئيسية في المنطقة بالإضافة إلى دبي.

وتتضمن المرافق الترفيهية التابعة لـ “مجموعة إعمار للضيافة” كلاً من “نادي المرابع العربية للجولف” و”نادي دبي للبولو والفروسية” و”نادي مرسى دبي لليخوت”. للمزيد من المعلومات: emaarhospitality.com.

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