‫”مجموعة إعمار للضيافة” تطلق تطبيقها الجديد للأجهزة المتحركة شاملاً جميع تجاربها الفندقية والترفيهية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 مايو 2019: أطلقت “مجموعة إعمار للضيافة”، التابعة لشركة “إعمار العقارية”، تطبيقاً جديداً متكاملاً للأجهزة المتحركة، يشمل جميع تجارب الضيافة والإقامة الفندقية والترفيه ضمن كافة وجهات المجموعة.

وعبر تطبيق واحد، يمكن لمستخدمي الأجهزة المتحركة الوصول بسهولة إلى مجموعة كبيرة من الخدمات، تتضمن حجوزات الفنادق والمطاعم ومنتجعات السبا الصحية والجولف والوجهات الترفيهية. ويعتبر التطبيق الجديد بديلاً عن كل التطبيقات الأخرى التي كان تم إطلاقها للعلامات التجارية والوجهات الترفيهية التابعة لـ “مجموعة إعمار للضيافة”. وأصبح التطبيق متاحاً للتحميل عبر متجري App Store و Google Play.

بهذه المناسبة قال كريس نيومان، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في “مجموعة إعمار للضيافة”: “يمثل إطلاق التطبيق الجديد امتداداً لاستراتيجية التحول الرقمي التي ننتهجها لإثراء الخدمات والتسهيلات التي نقدمها لضيوفنا، وسيحل محل كافة التطبيقات المنفردة الأخرى التي أطلقناها خلال لسنوات الماضية. وحرصنا على إعداد التطبيق الجديد ليكون أكثر سهولة، وليشكل مصدراً شاملاً للمعلومات والخدمات المتعلقة بكافة وجهات المجموعة. ويمكن للضيوف من أي مكان في العالم تخطيط كافة تفاصيل زيارتهم، بما في ذلك الإقامة الفندقية والوجهات الترفيهية التي يرغبون بالاستمتاع بها، بسلاسة فائقة وباستخدام تطبيق واحد فقط”.

ويتيح التطبيق للمستخدمين استكشاف محفظة “مجموعة إعمار للضيافة” من الوجهات الفندقية والترفيهية المميزة، والتي تشمل: “العنوان للفنادق والمنتجعات”، المتخصصة بالفنادق العصرية الفاخرة؛ “فيدا للفنادق والمنتجعات” للفنادق الراقية، بالإضافة إلى الوجهات الترفيهية مثل “نادي المرابع العربية للجولف” و”نادي دبي للبولو والفروسية” و”نادي مرسى دبي لليخوت”. ويمكن للضيوف أيضاً استخدام التطبيق للوصول إلى خدمات “روڤ للفنادق”، المشروع المشترك بين “إعمار العقارية” و”مِراس”. كما تتوفر خدمات الحجز في المطاعم الكائنة في فنادق المجموعة، بالإضافة إلى منتجعات السبا الصحية.

ويمكن استخدام التطبيق للتعرف على مزايا كل الفنادق والوجهات الترفيهية التابعة للمجموعة والقيمة الفريدة التي توفرها للضيوف. ويرتبط التطبيق مباشرة بكل وجهة، مقدماً للمستخدمين طريقة بسيطة وسريعة للحجز . وتم تصميم التطبيق ليلاقي تطلعات الجيل الجديد من المسافرين الذين يتطلعون لاستخدام أجهزتهم المتحركة كعنصر رئيسي في تنظيم رحلاتهم، كما يوفر صوراً عالية الدقة تعزز التفاعل مع الضيوف. ويتضمن التطبيق دليلاً للمدينة ويسلط الضوء على الخدمات القيّمة المتاحة للزوار، بما ينسجم مع تفضيلاتهم.

ويمتاز التطبيق بواجهة تتسم بسهولة التصفح الاستخدام لعمليات الحجز وكافة الخدمات الأخرى، ويعتبر الإضافة الأحدث إلى المبادرات الرقمية التي تحرص “مجموعة إعمار للضيافة” على إطلاقها للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تحفل بها المنطقة بفضل معدل الاختراق العالي للهواتف الذكية. وتتطلع الشركة عبر هذه الخطوات إلى تعزيز تفاعلها مع العملاء وتمكينهم من إدارة رحلاتهم بالأسلوب الأنسب لهم، وتحقيق نقلة نوعية في مجال أسلوب إجراء الحجوزات الفندقية.

وستواصل “مجموعة إعمار للضيافة” الاستثمار في الحلول الرقمية وتطبيق الاستراتيجيات المبتكرة لتعزيز الحجوزات وتنسيق العمليات وتوفير خدمات ذات بقيمة مضافة تضمن تجربة استثنائية للضيوف على كافة المستويات.

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حول “مجموعة إعمار للضيافة”

تتخصص “مجموعة إعمار للضيافة” المملوكة بالكامل من قبل “إعمار العقارية”، في إدارة مشاريع الضيافة والترفيه على مستوى العالم. وحدّدت المجموعة تخصّصها في إدارة العقارات متعددة الاستخدامات؛ حيث تمتلك المجموعة اليوم وتدير محفظة متنوعة من مشاريع الضيافة بما فيها الفنادق، والشقق الفندقية، ومنتجعات الجولف، ونادي البولو والفروسية، والمطاعم العصرية.

وقد رسخت “مجموعة إعمار للضيافة” مكانتها في قطاع الضيافة مع إطلاقها علامات فندقية لكل منها مزاياها الخاصة وهي “العنوان للفنادق والمنتجعات”، و”فيدا للفنادق والمنتجعات”. وأضافت علامة “العنوان للفنادق والمنتجعات” مفهوماً مبتكراً لقطاع الضيافة والخدمات السياحية العالمي عبر إرساء معايير جديدة لناحية حفاوة الضيافة والخدمة الاستثنائية. وتوفر “العنوان للفنادق والمنتجعات” تجارب شخصية فريدة مع بيئة عصرية راقية تثري حياة الضيوف بأعلى درجات الفخامة والأناقة. وستتولى هذه العلامة إدارة فنادق وشقق فندقية في كل من المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا والبحرين والمالديف والعديد من الأسواق الرئيسية الأخرى في المنطقة، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة.

وبدورها تتيح علامة “فيدا للفنادق والمنتجعات” الراقية مفهوم ضيافة مختلف يتوجه إلى الأجيال الجديدة من المديرين التنفيذيين ورواد الأعمال والسياح؛ وتوفر هذه العلامة بيئة محفزة للأجيال الشابة المهتمة بأرقى تفاصيل السفر العصري من دون تكلف، وهي تتولى إدارة فندقين في دبي إضافة إلى تشغيل فنادق وشقق فندقية في أبوظبي والشارقة والبحرين والمملكة العربية السعودية ومصر وعدد من المدن الرئيسية في المنطقة بالإضافة إلى دبي.

وتتضمن المرافق الترفيهية التابعة لـ “مجموعة إعمار للضيافة” كلاً من “نادي المرابع العربية للجولف” و”نادي دبي للبولو والفروسية” و”نادي مرسى دبي لليخوت”. للمزيد من المعلومات: emaarhospitality.com.

للاستفسارات الإعلامية:

موهيني بارمار | ستايسي فرنانديز

أصداء بي سي دبليو | 4507600 4 971+

mohini.parmar@bcw-global.com | stacy.fernandes@bcw-global.com

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