‫مجلس محاكمات واستئناف البراءات الأميركي يلغي براءة اختراع ثالثة لمؤشر نازداك لمصلحة مؤشر مياكس، ويجد أن جميع الـدعاوى الـ 49 الأخرى غير قابلة للحصول على البراءة 

برنستون، نيوجيرزي، 7 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز، الشركة القابضة الأم لمؤشرات مياكس أوبشنز ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد، اليوم أن براءة اختراع لبورصة نازداك كان قد تم تأكيدها سابقا ضد شركة مياكس كجزء من شكوى تعد على حقوق البراءات تبين أنها غير مشروعة من قبل مجلس محاكمات واستئناف البراءات التابع للمكتب الأميركي للبراءات والماركات التجارية. وفي قراره النهائي المكتوب، قرر المجلس أنه لا يمكنه قبول جميع دعاوى براءات نازداك الأميركي الـ 49 التي تحمل الرقم 7,921,051 بموجب القانون الأميركي رقم 35 يو أس سي القسم 101.

تزعم شكوى نازداك ضد مياكس التعدي على ما مجموعه ست براءات اختراع. ويمثل هذا القرار من قبل مجلس محاكمات واستئناف البراءات القرار الثالث على التوالي الذي يقرر فيه المجلس إلغاء براءات اختراع لنازداك إذ ان المجلس اتخذ قرارا مماثلا بشأن براءتين أخريين في وقت سابق هذا الأسبوع. وسيتم اتخاذ قرار بشأن البراءات الثلاث الأخرى المتبقية لاحقا.

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغ: “لا يمكن أن نكون أكثر سعادة تجاه قرارات مجلس محاكمات واستئناف البراءات والطريقة التي تسير بها القضية. وبكل قرار يصدره المجلس بهذا الشأن ويلغي فيه براءة لنازداك يتوضح أكثر أن هذه الشكوى الخاصة بالتعدي على البراءة هي شكوى لا أساس لها وكان يجب ألا ترفع أصلا.”

لمزيد من المعلومات حول مجموعة سبايكس وسبايكس أوبشنز، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس أوبشنز على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions.com..

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونية بالكامل.

تستفيد مؤشرات مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر (مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

مياكس أوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس إكستشينج والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني. هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

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