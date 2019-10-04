‫مجلس محاكمات واستئناف البراءات الأميركي يلغي قانونية براءتي اختراع لمؤشر نازداك لمصلحة مؤشر مياكس

برنستون، نيوجيرزي، 4 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال لبورصات الأوراق المالية، الشركة القابضة الأم لمؤشرات مياكس أوبشنز ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد، اليوم أن برءاتي اختراع في بورصة نازداك كان قد تم تأكيدهما سابقا ضد شركة مياكس كجزء من شكوى تعد على الحقوق تبين أنهما غير مشروعتين من قبل مجلس محاكمات واستئناف البراءات التابع للمكتب الأميركي للبراءات والماركات التجارية. وفي قراره النهائي المكتوب، قرر المجلس أنه لا يمكنه قبول جميع دعاوى براءات نازداك الأميركي التي تحمل الأرقام 7,246,093، و6,618,707 بموجب القانون الأميركي رقم 35 يو أس سي القسم 101. ومنع المجلس أيضا جميع الشكاوى القانونية لفرض عقوبات معينة على مياكس وعدم أهلية محامي مياكس فيش أند ريشاردسون بي سي من هذه الإجراءات.

تزعم شكوى نازداك ضد مياكس التعدي على ما مجموعه ست براءات اختراع، التي تمت مراجعتها جميعًا من قبل مجلس محاكمات واستئناف البراءات في ما يتعلق بأهليتها كبراءات بعد تقديم التماس من مياكس. ولم يتخذ مجلس محاكمات واستئناف البراءات قراره النهائي بشأن براءات الاختراع الأربع الأخرى.

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغ إن قرار مجلس محاكمات واستئناف البراءات بأن الادعاءات بأنه لا يمكن منح حق البراءات لهاتين البراءتين بموجب القانون الحالي هي النتيجة الدقيقة التي توقعناها عندما قدمنا طلباتنا للمراجعة. لقد أكدنا دائمًا على عدم صحة ادعاءات نازداك، ونشعر بأننا قد أنصفنا من نتائج هذه الأحكام الأولى وننتظر القرارات النهائية المتبقية من مجلس محاكمات واستئناف البراءات.”

وتابع غالاغر، “هذه أخبار رائعة وفوز كبير لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز. رغم أننا اضطررنا للدفاع عن أنفسنا ضد أساليب التخويف التي يستخدمها نازداك في محاولة لتعطيل عملياتنا التجارية وإحباط التقدم والابتكار، فإننا صمدنا ورفضنا التراجع.”

لمزيد من المعلومات حول مجموعة سبايكس وسبايكس أوبشنز، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس أوبشنز على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions.com..

اتصالات الشركات:

مياكس

دومينيك برونيتي – ميلر

(609) 897-1465

dprunetti@miami-holdings.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونية بالكامل.

تستفيد مؤشرات مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر (مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

مياكس أوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس إكستشينج والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني. هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة أو أم جي إي أكس للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة أو أم جي إي أكس. أي إشارات من قبل الشركة أو أم جي إي أكس إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا بسيطا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.