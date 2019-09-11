‫متحف اللوفر في باريس يفتتح مساحات جديدة وموسعة في قسم الفنون الإسلامية بدعم من مؤسسة الوليد للإنسانية العالمية

- ticket title
- African refugees held in Libya to be evacuated to Rwanda
- Joint Statement: Government of Rwanda, UNHCR and African Union agree to evacuate refugees out of Libya
- UN: African Refugees Trapped in Libya to Go to Rwanda
- Libya refugees expected in Rwanda in coming weeks
- Implementation of resolution 2437 (2018) – Report of the Secretary-General (S/2019/711) [EN/AR]
متحف اللوفر في باريس يفتتح مساحات جديدة وموسعة في قسم الفنون الإسلامية بدعم من مؤسسة الوليد للإنسانية العالميةSeptember 11, 2019
الخطوة تنطوي على افتتاح معارض تفاعلية تستعرض تاريخ وإرث الفن الإسلامي علاوة على مساحة عرض مؤقتة
الشراكة بين المتحف والمؤسسة تعزز التفاهم بين المجتمعات من خلال الفنون والثقافة
باريس، 11 سبتمبر 2019: أعلن متحف ’اللوفر‘ الأشهر عالمياً في باريس، اليوم عن افتتاح مساحات جديدة وموسعة في قسم الفن الإسلامي رسمياً بهدف تسليط الضوء على هذا الفن العريق بدعم من مؤسسة الوليد للإنسانية العالمية. وتعدّ هذه الخطوة بمثابة ثمرة تعاونٍ طويل بين المؤسستين ورسالة مشتركة تهدف إلى تعزيز التفاهم والتواصل بين المجتمعات من خلال الفنون والثقافة.
وتتألف المساحات الجديدة من مدخل رحب ومساحة عرض مؤقتة، وتتيح للزوار التعرف على أهم المجموعات الفنية الإسلامية عن كثب عبر تجربة أكثر سلاسة، مما يساهم في بناء جسور متينة بين الأديان والثقافات والبلدان المختلفة.
وسيتسنّى للزوار الاستمتاع بعروض تفاعلية ومشاهدة قطع مختارة خصيصاً للتعريف بتاريخ الفن الإسلامي. فيما تستعرض المساحة المركزية مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية والقطع الأثرية من بلدان مختلفة، بدءاً بإسبانيا ووصولاً إلى الهند، وتبيّن مسيرة تطور الفن الإسلامي من حيث الأسلوب والصيغة والأدوات وتفاعله مع التقاليد الفنية الأخرى عبر الزمن.
وتعود شراكة “مؤسسة الوليد للإنسانية” ومتحف ’اللوفر‘ في باريس إلى عام 2002، وشهد هذا التعاون عدة محطات بارزة منها تبرع المؤسسة بمبلغ 23 مليون دولار عام 2005 للمساهمة في بناء قسم الفن الإسلامي.
وحول هذا الموضوع، قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية: “نثق بأنّ الفن يلعب دوراً فاعلاً في توحيد الناس على اختلاف ثقافاتهم ومعتقداتهم. وتتيح المساحات الجديدة والموسعة للزائرين تأمل سحر الفن الإسلامي وفق معايير عالمية وتقدير القيم الإنسانية المشتركة التي يعبّر عنها. والأهم من ذلك، أنها مصممة لترحب بكافة الزوار مع مزايا تفاعلية لضمان تجربة مثمرة وفريدة من نوعها للجميع”.
من جانبه، صرّح جان لوك مارتينيز، رئيس متحف ’اللوفر‘ في باريس: “أود أن أشكر مؤسسة الوليد للإنسانية باسم المتحف على اهتمامها بقسم الفنون الإسلامية. ونأمل مع عملية إعادة التصميم أن نستقبل أكبر عدد من الزوار ونوفر لهم السبل الأساسية لفهم التراث الفني الرائع الذي ائتُمِنّا عليه”.
وبدورها، قالت يانيك لينتز، مديرة قسم الفنون الإسلامية: “تم تصميم العروض واختيار القطع في هذا القسم وفق عملية دقيقة وإبداعية. إذ كان من المهم بالنسبة لنا إبراز التاريخ الحقيقي لهذه الثقافة الاستثنائية ومدى تنوعها ومساهمتها وتفاعلها مع الحضارة الإنسانية. ونأمل أن نكون قد نجحنا في هذه المهمة، لكن نترك الحكم للزوار والمهتمين بالفن”.
وتم تصميم المساحات الجديدة ضمن قسم الفن الإسلامي بحيث يوفر وصولاً سهلاً ومريحاً لأصحاب الهمم، ويتيح سلسلة من العروض التفاعلية في جميع أنحاء منطقة المدخل ومساحة المعرض الجديدة.
https://mma.prnewswire.com/media/974185/Francois_Hollande_Yannick_Lintz_Princess_Lamia__Renaud_Donnedieu_de_Vabres.jpg
لمحة عن الوليد للإنسانية:
تقوم “الوليد للإنسانية” بإطلاق المشاريع ودعمها في 189 دولة حول العالم بغض النظر عن الخلفيات الثقافية أو الجنس. فنحن نتعاون مع مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية والحكومية والخيرية لمحاربة الفقر، وتمكين المرأة والشباب، إضافة إلى تنمية المجتمعات ومد يد العون عند الكوارث، ولا ننسى بناء جسور التفاهم بين الثقافات من خلال التوعية والتعليم. فبفضل عملنا معاً سنرتقي إلى عالمٍ ملؤه التسامح والعطف والتآلف.
متحف اللوفر في باريس يفتتح مساحات جديدة وموسعة في قسم الفنون الإسلامية بدعم من مؤسسة الوليد للإنسانية العالميةSeptember 11, 2019
الخطوة تنطوي على افتتاح معارض تفاعلية تستعرض تاريخ وإرث الفن الإسلامي علاوة على مساحة عرض مؤقتة
الشراكة بين المتحف والمؤسسة تعزز التفاهم بين المجتمعات من خلال الفنون والثقافة
باريس، 11 سبتمبر 2019: أعلن متحف ’اللوفر‘ الأشهر عالمياً في باريس، اليوم عن افتتاح مساحات جديدة وموسعة في قسم الفن الإسلامي رسمياً بهدف تسليط الضوء على هذا الفن العريق بدعم من مؤسسة الوليد للإنسانية العالمية. وتعدّ هذه الخطوة بمثابة ثمرة تعاونٍ طويل بين المؤسستين ورسالة مشتركة تهدف إلى تعزيز التفاهم والتواصل بين المجتمعات من خلال الفنون والثقافة.
وتتألف المساحات الجديدة من مدخل رحب ومساحة عرض مؤقتة، وتتيح للزوار التعرف على أهم المجموعات الفنية الإسلامية عن كثب عبر تجربة أكثر سلاسة، مما يساهم في بناء جسور متينة بين الأديان والثقافات والبلدان المختلفة.
وسيتسنّى للزوار الاستمتاع بعروض تفاعلية ومشاهدة قطع مختارة خصيصاً للتعريف بتاريخ الفن الإسلامي. فيما تستعرض المساحة المركزية مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية والقطع الأثرية من بلدان مختلفة، بدءاً بإسبانيا ووصولاً إلى الهند، وتبيّن مسيرة تطور الفن الإسلامي من حيث الأسلوب والصيغة والأدوات وتفاعله مع التقاليد الفنية الأخرى عبر الزمن.
وتعود شراكة “مؤسسة الوليد للإنسانية” ومتحف ’اللوفر‘ في باريس إلى عام 2002، وشهد هذا التعاون عدة محطات بارزة منها تبرع المؤسسة بمبلغ 23 مليون دولار عام 2005 للمساهمة في بناء قسم الفن الإسلامي.
وحول هذا الموضوع، قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية: “نثق بأنّ الفن يلعب دوراً فاعلاً في توحيد الناس على اختلاف ثقافاتهم ومعتقداتهم. وتتيح المساحات الجديدة والموسعة للزائرين تأمل سحر الفن الإسلامي وفق معايير عالمية وتقدير القيم الإنسانية المشتركة التي يعبّر عنها. والأهم من ذلك، أنها مصممة لترحب بكافة الزوار مع مزايا تفاعلية لضمان تجربة مثمرة وفريدة من نوعها للجميع”.
من جانبه، صرّح جان لوك مارتينيز، رئيس متحف ’اللوفر‘ في باريس: “أود أن أشكر مؤسسة الوليد للإنسانية باسم المتحف على اهتمامها بقسم الفنون الإسلامية. ونأمل مع عملية إعادة التصميم أن نستقبل أكبر عدد من الزوار ونوفر لهم السبل الأساسية لفهم التراث الفني الرائع الذي ائتُمِنّا عليه”.
وبدورها، قالت يانيك لينتز، مديرة قسم الفنون الإسلامية: “تم تصميم العروض واختيار القطع في هذا القسم وفق عملية دقيقة وإبداعية. إذ كان من المهم بالنسبة لنا إبراز التاريخ الحقيقي لهذه الثقافة الاستثنائية ومدى تنوعها ومساهمتها وتفاعلها مع الحضارة الإنسانية. ونأمل أن نكون قد نجحنا في هذه المهمة، لكن نترك الحكم للزوار والمهتمين بالفن”.
وتم تصميم المساحات الجديدة ضمن قسم الفن الإسلامي بحيث يوفر وصولاً سهلاً ومريحاً لأصحاب الهمم، ويتيح سلسلة من العروض التفاعلية في جميع أنحاء منطقة المدخل ومساحة المعرض الجديدة.
https://mma.prnewswire.com/media/974185/Francois_Hollande_Yannick_Lintz_Princess_Lamia__Renaud_Donnedieu_de_Vabres.jpg
لمحة عن الوليد للإنسانية:
تقوم “الوليد للإنسانية” بإطلاق المشاريع ودعمها في 189 دولة حول العالم بغض النظر عن الخلفيات الثقافية أو الجنس. فنحن نتعاون مع مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية والحكومية والخيرية لمحاربة الفقر، وتمكين المرأة والشباب، إضافة إلى تنمية المجتمعات ومد يد العون عند الكوارث، ولا ننسى بناء جسور التفاهم بين الثقافات من خلال التوعية والتعليم. فبفضل عملنا معاً سنرتقي إلى عالمٍ ملؤه التسامح والعطف والتآلف.
The site is experiencing technical difficulties.