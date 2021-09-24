‫متجر الزهور فلورا دي لايت يدشن منصة الكترونية جاذبة للعملاء www.floradlite.com

مسقط , 24 سبتمبر / أيلول 2021 /PRNewswire/ — أطلقت شركة فلورا دي لايت المتجر المتخصص في بيع الزهور بالتجزئة في سلطنة عمان مؤخراً منصة الكترونية مثيرة وجاذبة لمحبي الزهور والورود بالسلطنة تمثلت في موقعها الإلكتروني : www.floradlite.com ، مما سيمكن عملاء الشركة من حجز متطلباتهم من الزهور والورود والكيك وغيرها من منتجات الشركة وترتيب كيفية توصيلها لهم بسهولة في جميع أنحاء المدينة.

يتميز الموقع الالكتروني لشركة فلورا دي لايت بسهولة الاستخدام واحتوائه على على أقسام متخصصة لكل من الزهور والكعك ومختلف أنواع الهدايا للمناسبات الخاصة.

وفي ظل وجود متجرين للأزهار يتبعان لشركة فلورا دي لايت من خلال مواقعهما الاستراتيجية في كل من القرم ومسقط هيلز فإن تطوير موقع الشركة الذي بدأ منذ أشهر يهدف إلى اضفاء الراحة التامة لمتصفحيه وتوفير امكانية وصول متطلبات العملاء باسرع وقت ممكن ، حيث بامكان العملاء حجز طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني الذي يتوقع أن يتم من خلاله ايضا التعرف على عروض شهرية أو حتى خصومات يومية على بعض المنتجات التي سيتم تحميلها في أقرب وقت ممكن ، كما يمكن إجراء مدفوعات المشتريات عبر الإنترنت دون ان يتكبد الزبون أي عناء بالخروج من المنزل أو من مكان العمل .

وفي تصريح له حول هذا التدشين قال المتحدث باسم شركة فلورا دي لايت : ” لقد اسهم إطلاق موقعنا الإلكتروني في الدفع بأعمالنا إلى آفاق جديدة أكثر اتساعاً في سلطنة عمان، حيث يتيح موقعنا فرصة استمتاع زبائننا بخيارات الطلب عبر الإنترنت خصوصا واننا نتمتع بميزة فريدة تتمثل في وجود منافذ خاصة بنا للبيع بالتجزئة ، مما يسهل التسوق عبر الانترنت لصالح زبائننا ، فضلا عن تعزيز العلامة التجارية بشكل عام وذلك على مختلف المستويات “

واضاف : ” أصبح طلب الزهور سواء لنفسك أو لأحبائك أمرًا سهلاً ، وذلك عبر تصفح بسيط في موقعنا الالكتروني الذي تم تطويره لأجل مواكبة السوق المتغيرة باستمرار مع تحول المزيد من المستهلكين إلى المنصات عبر الإنترنت للقيام بمشترياتهم اليومية”.

ويشار هنا بأن فلورا دي لايت سبق أن عرضت خدماتها عبر الإنترنت من خلال منصات أخرى ، غير أنه من المتوقع أن يؤدي إطلاق موقع الويب الخاص بها الجديد الذي كان قيد الإعداد لفترة من الوقت إلى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للشركة ولصالح زبائنها . لذلك تأمل الشركة في جعل علامتها التجارية فلورا دي لايت بمثابة الاسم الأول للزهور في كل مناسبة، حيث تشمل الخطط المستقبلية توسيع خدمات التوصيل خارج مسقط وذلك لتغطية المزيد من المواقع بالسلطنة قبل نهاية العام الجاري 2021.

ملحوظة للمحرر:

فلورا دي لايت هي بوتيك أزهار تم افتتاحه في أوائل عام 2021، حيث تمتلك هذه العلامة التجارية في الوقت الحالي منفذين للبيع بالتجزئة وذلك في كل من القرم بجوار(فن زوون) وفي السيب في (لينكس بمسقط هيلز) ، في حين تخطط الشركة لافتتاح المزيد من الفروع بأنحاء أخرى باسلطنة خلال العام ، حيث توفر منافذ البيع التابعة لشركة فلورا دي لايت مجموة متنوعة من الأزهار الطبيعية والصناعية والنباتات الظلية الداخلية والورود والمزهريات وغيرها .

وتعزيزاً لمكانتها السوقية أطلقت الشركة مؤخرًا موقعها الإلكتروني الخاص بها : www.floradlite.com والذي يقدم خدمات عبر الإنترنت وترتيب التوصيل داخل مسقط.