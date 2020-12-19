‫مبيعات شركةSeegene الإجماليةتتجاوزالـ 1 تريليونوونكوريهذاالعام؛الشركة تخططلتوسيعالطاقةالإنتاجيةالسنويةإلى 5 تريليونوونكوري فيالعام 2021

سيول، كوريا الجنوبية، 19 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — علنت شركة التكنولوجيا الحيوية الكورية الجنوبية المتخصصة في التشخيص الجزيئي Seegene Inc.KQ096530)) ، يوم الإثنين أن مبيعاتها الإجمالية هذا العام قد تجاوزت بالفعل علامة التريليون وون كوري جنوبي، أي بزيادة 10 أضعاف عن مبيعاتها السنوية السابقة البالغة 120 مليار وون كوري في العام 2019. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة الهائلة في الطلب على كل من أختبارات التشخيص الجزيئي وأجهزة أختبار تفاعل البوليميريز المتسلسل (PCR)، وهو أمر بالغ الأهمية في تشخيص المرضى بدقة

وبفضل النمو القوي في المبيعات، قالت Seegene إنها تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 5 تريليون وون كوري من طاقتها الحالية البالغة 2 تريليون وون كوري، بحلول الربع الأول من العام 2021. تقع مصانع الإنتاج الخمسة للشركة في مدينة هانام، على مقربة من العاصمة سيول. بالإضافة إلى ذلك، اشترت Seegene مؤخرًا 10,752 مترًا مربعًا من الأرض في مدينة هانام، لتكون قادرة على التعامل مع زيادة الطلب العالمي في المستقبل.

ومع انتشار جائحة كوفيد-19، زادت مبيعات أختبارات كوفيد-19، وكذلك الطلب على تلك المتعلقة بأمراض أخرى مثل فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) وعدوى الجهاز الهضمي (GI) والأمراض المنقولة جنسياً (STD)بشكل كبير. مع منتجات Seegene التشخيصية المتنوعة التي يبلغ عددها أكثر من 150، هناك اتجاه متزايد في جميع أنحاء العالم على أجهزة اختبار الـ PCR من Seegene، والتي بدورها ستولد المزيد من المبيعات على المدى الطويل. وقامت الشركة ببيع أجهزة اختبار PCR في تشرين الثاني/نوفمبر وحده أكثر مما قامت به في العام 2019 بأكمله.

وكوسيلة لتقاسم الأرباح مع مساهميها، أعلنت Seegene أيضًا أنها ستزيد مدفوعات الأرباح بمقدار 15 ضعفًا لتصل إلى 1500 وون كوري للسنة المالية 2020. وقالت شركة التشخيص الجزيئي إنها ستبدأ في إصدار تقاريريها الأولية عن أرباحها بشكل ربع سنوي من أجل مشاركة المعلومات بسرعة مع الجمهور.

وقال مسؤول من شركة Seegene “إن جائحة كوفيد-19 وسعت سوق التشخيص الجزيئي ورفعت الوعي بالعلامة التجارية Seegene لدى المتخصصين في الرعاية الصحية والمسؤولين الحكوميين وعامة الناس على حد سواء.” وأضاف أن “الطلب على اختبار التشخيص الجزيئي لتحديد مرضى فيروس كورونا سيبقى قويا حتى مع إدخال اللقاحات.” وبالتعلم من تجربة الوباء، أضاف المسؤول أنه حتى في حقبة ما بعد كوفيد-19، سيتم استخدام اختبار التشخيص الجزيئي على نطاق واسع من أجل فحص وعلاج المرضى بشكل مناسب.