‫مبيعات شركةSeegene الإجماليةتتجاوزالـ 1 تريليونوونكوريهذاالعام؛الشركة تخططلتوسيعالطاقةالإنتاجيةالسنويةإلى 5 تريليونوونكوري فيالعام 2021