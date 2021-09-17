‫مبيعات تلفزيون هايسنس الليزري نشهد نموًا هائلاً، حيث ارتفعت المبيعات العالمية لأجهزة تلفزيون الليزر بأكثر من 600٪ سنويًا من يناير إلى أغسطس 2021

كينجداو، الصين, 17 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — عُقد المنتدى العالمي الثالث لصناعة شاشات العرض بالليزر في بكين في 16 سبتمبر 2021. اجتمع خبراء تلفزيون الليزر والأكاديميون والمئات من شركات الانتاج والتوزيع معًا للتوصل إلى تصور متبادل بشأن صناعة شاشات العرض بالليزر والتي أصبحت حتمًا هي الاتجاه السائد لتقنية العرض المستقبلية. صرح يو تشيتاو قائلًا: “في الوقت الحالي، هناك 34 علامة تجارية لأجهزة تلفزيون الليزر في الأسواق الصينية “. وقد وصلنا بعد سنوات من التجارب الصناعية واعتراف المستهلك، إلى قيادة تلفزيونات الليزر لصناعة العرض لتحقيق مستقبل أفضل. “. وقد وضح تصريح يو تشيتاو نائب رئيس شركة هيسنس جروب هولدنجز المحدودة

أن معدل النمو السنوي المركب بلغ 181٪ من 2015 إلى 2020، ومن المتوقع أن يزيد النمو عن 80٪ سنويًا في عام 2021، وفقًا لبيانات AVC، حيث دخلت صناعة تلفزيون الليزر مرحلة النضج في التطور التكنولوجي والاعتراف بها في السوق. وقد أضحت من الفئة سريعة النمو في صناعة شاشات التلفزيون. وفي الوقت نفسه، فقد وضحت شركة أو ميديا، استحواذ أجهزة تلفزيون الليزر من هايسنس على ما يصل إلى 53٪ من الشحنات العالمية في عام 2020، مما مكن أجهزة Laser TV من أن تصبح واحدة من أكثر المنتجات شعبية في فئة أجهزة التلفزيون العائلية.

من خلال الابتكار التكنولوجي، حصلت شركة هايسنس تراي كروما تكنولوجي على اعتراف باحترافها لهذه الصناعة وتسيدها لمختلف مجالاتها، وأطلقت بنجاح TriChroma Laser TV بشاشة تتراوح من 75 بوصة إلى 100 بوصة، مما أدى إلى ريادتها لصناعة تلفزيون الليزر على نطاق واسع، فأصبحنا في عصر سيطرة TriChroma.

تسعى Hisense جاهدة لتوفير منتجات ممتازة من خلال تحسين جودة الصورة، وتقديم ميزات أفضل مع تصميم وظيفي فعال، وتطوير منتجات تلفزيون ليزر بتكلفة أقل، وصديقة للبيئة، وموفرة للطاقة، ولا تضر بالبصر، لتقدم لعملائها تجربة غامرة غنية بالمتعة في جميع أنحاء العالم.

توسعت هايسنس في انتاج تلفزيونات الليزر في الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وفرنسا والشرق الأوسط وجنوب إفريقيا والعديد من البلدان. وقد زادت مبيعات شركة هايسنس العالمية من تلفزيونات الليزر في الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 بأكثر من 400٪ سنويًا، وزاد حجم المبيعات الإجمالي بما يتجاوز 600٪ سنويًا. وقد أصبحن علامة تلفزيون Laser من شركة هايسنس من الشاشات المعروفة، وأحد المنتجات التي لا غنى لمنزل عنها من بين شاشات العرض المنزلية المستقبلية.

تقنية تلفزيون الليزر عبارة عن تلفزيون وشاشة عرض مكانية مخصصة تقدم حلول عرض منزلية شاملة مصممة لتوفر لعملائها تجربة مشاهدة سينمائية غامرة في دفء المنزل. من خلال ابتكار هايسنس التكنولوجي، ستشهد تقنية تلفزيون الليزر إجمالًا وجودة المنتج عمومًا تحديثًا شاملًا في عام 2024. وبحلول ذلك الوقت، سيقل حجم تلفزيون الليزر إلى نصف حجمه الحالي، ويتميز بأداء أفضل ومنتجات أكثر فعالية من حيث التكلفة.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1627583/Global_Laser_ Display_Industry_Forum.jpg

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1627584/Hisense_Laser_ TV_L9.jpg

مقطع فيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=n4bNBE5W8X0