‫ما هو تشخيص آي في كيرف الذكي 3.0؟

شنغهاي، 10 تموز/يوليون 2019 / بي آر نيوزواير / — في العام 2019، أطلقت شركة هواوي حل تشخيص آي في كيرف المعزز بالذكاء الاصطناعي 3.0، الذي يدمج تقنية الذكاء الاصطناعي في ميدان تشغيل الطاقة الشمسية وصيانتها، وذلك للمرة الأولى. ويستخدم هذا الحل محولات الطاقة الضوئية الذكية لفحص سلاسل الطاقة الضوئية للحصول على العلاقة (منحنى آي في) بين جهد الخرج وتيار الخرج. يقوم نظام الإدارة الكهروضوئية الذكي بإجراء تحليل كبير قائم على البيانات على منحنى آي في لوحدات الطاقة الضوئية، ويطبق خوارزميات التشخيص الذكي للذكاء الاصطناعي، ويحدد السلاسل المعيبة بدقة، وينتج تقرير تشخيص عما يحدث. من خلال التعلم الذاتي بالذكاء الاصطناعي، يراكم الحل تجربة الـ آي في، ويحسن نماذج الأعطال، وينقل تشغيل وصيانة الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى عصر الذكاء الاصطناعي.

ما هي المشاكل التي يمكن أن يحلها تشخيص آي في كيرف 3.0 الذكي؟

ثبت أن عيوب الوحدة الكهروضوئية هي العامل الرئيسي الذي يؤثر على خرج الطاقة لمحطات الطاقة الكهروضوئية. وتختلف أخطاء وحدة الكهروضوئية في المراحل المبكرة والمتوسطة والمتأخرة اختلافا كبيرا. لا يمكن للفحص اليدوي والتحكم الإشرافي التقليدي والحصول على البيانات تحديد موقع السبب الجذري للأخطاء بدقة. الكشف التقليدي عن آي في هو اكتشاف غير متصل بالشبكة يتطلب زيارات للموقع مع الأجهزة المحمولة. على سبيل المثال، يوجد في محطة 100 ميغاواط على سبيل المثال، عشرات الآلاف من الوحدات الكهروضوئية التي تغطي مساحة تعادل 300 ملعب كرة قدم. نتيجة لذلك، لا يمكن فحص جميع الوحدات الكهروضوئية. علاوة على ذلك، يعد إنتاج التقارير يدويًا عرضة للخطأ ويستغرق وقتًا طويلاً. زيادة سيناريوهات التطبيق الكهروضوئية، والتضاريس المعقدة، وكذلك ظهور أنواع جديدة من الوحدات الكهروضوئية مثل الوحدات الكهروضوئية ثنائية الجانب، كلها عوامل تعرقل الاكتشاف اليدوي وترفع التكاليف.



يغير تشخيص آي في كيرف 3.0 الذكي من هواوي الكشف التقليدي اليدوي لأخذ العينات. يقوم النظام بالكشف الكامل عن جميع الوحدات الكهروضوئية. لا يستغرق الأمر سوى 15 دقيقة لمسح محطة طاقة شمسية بطاقة 100 ميغاواط وإنتاج تقرير اكتشاف تلقائيًا يغطي 14 نوعًا من الأعطال. ينطبق الحل على مجموعة واسعة من سيناريوهات الطاقة الضوئية، مثل المحطات الكهروضوئية الواسعة النطاق والموزعة والسكنية. يتم إتمام الكشف على الإنترنت، ما يلغي الحاجة إلى زيارات الموظفين للموقع. وهذا يحسن إلى حد كبير من كفاءة التشغيل والصيانة للمحطات الكهروضوئية في دورة الحياة بأكملها ويقلل من تكلفة التشغيل والصيانة.

مقارنةً بالوحدات الكهروضوئية أحادية الوجه، فإن الوحدات ثنائية الجانب، المتأثرة بالظروف الجوية والأرضية، تعاني أكثر من تأثير عدم التطابق. نظرًا للتشعيع غير المتكافئ في الجانب الخلفي من الوحدات الكهروضوئية ثنائية الجانب والناشر المنعكس على الأرض، فإن متطلبات الدقة لاكتشاف آي في تكون أعلى. بالإضافة إلى ذلك، لا يجب اعتبار عدم التطابق الحالي المتراكم مجرد أخطاء. من خلال التعلم الذاتي بالذكاء الاصطناعي، يتكيف تشخيص آي في كيرف 3.0 الذكي مع الوحدات الكهروضوئية ثنائية الجانب، ويحسن دقة التعرف على نموذج الوحدات ثنائية الشعاع، ويحدد بدقة عدم التطابق الناجم عن أخطاء التظليل والأخطاء الكهروضوئية.

تطبيق تشخيص منحنى آي في الذكي

وإذ يحظى تشخيص منحنى آي في الذكي بالتقدير العالي من العملاء على مستوى العالم، تم توزيع هذا التشخيص على نطاق واسع على الأ{ض، وعلى والأسطح الموزعة الصناعية والتجارية، وعلى السطوح السكنية، والجبال، وتعويمها بحرا، واستعمالها في الزراعية الشمسية، ومصايد محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقدرات طاقة تزيد عن 5 غيغاواط الآن. وتم ترخيص التشخيص من قبل شركة تي يو في راينلاند في الموقع بأن التشخيص الذكي آي في لديه دقة بيانات تصل إلى 0.5٪. وشهدت محطة تشينغهاي الذكية البالغة قدرتها الإنتاجية 100 ميغاواط، في غولمود بتشينغهاي الكشف الذي يستغرق لمدة 15 دقيقة لجميع سلاسل الطاقة الكهروضوئية بدقة 100 ٪.



في محطة كهروضوئية أرضية في ماليزيا، تم استخدام تشخيص آي في الذكي لمسح 9496 سلسلة طاقة كهروضوئية واكتشف 1114 سلسلة على أنها بها خلل. كان معدل الخطأ 12.1 ٪. استنادًا إلى تقرير تشخيص المنحنى الذكي آي في، وكان لدى موظفي التشغيل والصيانة فهم مفصل للحالة الصحية لكل مجموعة طاقة شمسية، مما سهل الصيانة المستهدفة للموقع. إذا تم إصلاح جميع العيوب، فسوف يزيد توليد الطاقة في هذه المحطة بأكثر من 1.5٪.



عززت تقنية الذكاء الاصطناعي الارتقاء والتحول الصناعي. واستهلت صناعة الطاقة المتجددة فترة التطور السريع للتحول الرقمي. في مجال تشغيل وصيانة محطات الطاقة الكهروضوئية، ستستفيد هواوي من التكنولوجيا المبتكرة والخبرة الواسعة لتحسين كفاءة التشغيل والصيانة بشكل كبير، وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة، وتحسين كفاءة التشغيل طوال دورة حياة محطات الطاقة الكهروضوئية.

حول هواوي

تعتبر هواوي المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، وهي تزود حاليا أكثر من 170 دولة بمنتجات طاقة الشبكة، خادمة بذلك أكثر من ثلاثة مليارات نسمة حول العالم. تدمج هواوي بصورة مبتكرة تقنيات المعلومات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والبيانات الكبيرة والحوسبة السحابية، مع تقنية الطاقة الشمسية، للترويج لحلول الطاقة الشمسية الذكية الرائدة لسيناريوهات طاقة على مستوى شبكات شركات الطاقة التجارية والسكنية. وبناء على تقارير من شركة الاستشارات العالمية آي أتش أس ماركيت، فقد صُنفت هواوي في المرتبة رقم 1 من حيث حجم شحن محولات الطاقة على مدى أربع سنوات متوالية، من 2015 إلى 2018.

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