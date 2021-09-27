‫مايندري أطلقت محلل مورفولوجيا الخلايا الرقمي الجديد MC-80، مرتقية بتحليل مورفولوجيا إلى المستوى التالي

شنتشن، الصين، 27 سبتمبر 2021، /PRNewswire/ — تستضيف شركة مايندري (بورصة شنتشن:300760)، المزود العالمي الرائد للحلول الطبية، محلل مورفولوجيا الخلايا الرقمي الآلي MC-80 الجديد، وهو نظام مورفولوجي للخلايا الثوري يوفر مزيدًا من الوضوح، ومزيدًا من الذكاء، والمزيد من الإنتاجية للتحليل المورفولوجي.سيحدث حل أمراض الدم في شركة مايندري ثورة في قطاع أمراض الدم المتطور، وبذلك بدمج MC-80.

تعد المراجعة المورفولوجية لخلايا الدم إجراءً حاسمًا بعد تحليل أمراض الدم.تحتاج معظم المعامل إلى إعادة فحص أكثر من 30% من عينات الدم، لكنها تجد المراجعة المجهرية التقليدية جهدًا بشريًا وتستغرق وقتًا طويلاً.تتوفر الآن أجهزة تحليل مورفولوجيا الخلايا الرقمية الآلية في السوق، ولكن توفير صور خلية واضحة ودقيقة يمكن مقارنتها بالمجهر لا يزال يمثل تحديًا أساسيًا.

تنقل تقنية MC-80 الجديدة من شركة مايندري تحليل التشكل الرقمي إلى المستوى التالي، مما يوفر صورًا أكثر وضوحًا قادرة على التقاط التشوهات بمزيد من التفاصيل.وباستخدام الخوارزميات المتقدمة، يتيح المحلل تحديدًا أفضل للخلايا المختلفة عالية الإنتاجية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.

علق هوان كي، مدير البحوث السريرية، والشؤون الطبية؛ ومدير التسويق التمهيدي، ومنتج التشخيص المختبري، في شركة مايندري: “لقد أمضينا ثماني سنوات في تطوير المنتج وتحسينه من خلال التعاون مع أكثر من 200 من أفضل المستشفيات في جميع أنحاء العالم.وفي الوقت نفسه، تقدمنا بطلب للحصول على أكثر من 100 براءة اختراع وقمنا بحل العديد من المشكلات، والتي اعتبر بعضها أنه لا يمكن التغلب عليه في تحليل مورفولوجيا الخلايا الرقمية الآلية”.

MC-80 يوفر المزيد في مورفولوجيا

المزيد من الوضوح

يعيد MC-80 إنتاج السمات المرضية للخلايا بصور واضحة وحقيقية، مما يساعد علماء الأمراض على اكتشاف الخلايا غير الطبيعية بسهولة أكبر وإجراء تشخيص أسرع، مزودًا بتقنية اندماج متعددة الطبقات متقدمة.

المزيد من الذكاء

يسهل MC-80 عملية ذكية وتقليل التدخل اليدوي من خلال تحليل التشويه في الوضع الأمثل وفقًا لنتائج محللي أمراض الدم.توفر خوارزمياتها المتقدمة تصنيفًا مسبقًا موثوقًا للخلية وتوصيفًا مسبقًا، ويضمن نمط FLY-MODE عالي السرعة تحديد مجموعة PLT بسرعة ودقة.

المزيد من الإنتاجية

من خلال وظيفة المراجعة عن بُعد، يمكن لمختصي علم الأمراض مراجعة النتائج من مواقع متعددة.تساعد الإنتاجية العالية البالغة 60 عينة في الساعة في تقصير وقت الاستجابة، خاصةً للمختبرات كبيرة الحجم.هذا يعزز بشكل كبير كفاءة التشخيص ويضمن تسليم النتائج بشكل أسرع للمرضى.

توفر شركة مايندري دائمًا حلول التشخيص السريع للمختبر (IVD) عالية الجودة وموثوقة لتعزيز الثقة وتقديم نتائج دقيقة مع تلبية متطلبات المختبرات بشأن الكفاءة في جميع أنحاء العالم.

تعرف على المزيد حول MC-80:

https://www.mindray.com/en/ product/MC_80.html

شاهد فعالية الإطلاق:

https://www.mindray.com/en/ static/webinar?live=mc80launch

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1634129/image1.jpg