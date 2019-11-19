‫مايندتري تنال التقدير في المستوى الخامس من نموذج CMMI V2.0 في فئة تطوير وخدمات المنتج

– يؤكد النموذج على قدرة مايندتري على تقديم حلول وخدمات محورها الخبرة وعالية الجودة

وارين، نيوجيرسي، وبنغالور، الهند، 18 نوفمبر/تشرين ثاني، 2019 /PRNewswire/ — تم تكريم مايندتري “Mindtree”، الشركة العالمية الرائدة في مجال التقنية والتحول الرقمي، في المستوى الخامس من الإصدار الثاني من تكامل نموذج نضوج القدرات Capability Maturity Model Integration (CMMI)® V2.0، التي تمثل التزامًا مثبتًا بعمليات تطوير البرمجيات عالية الجودة وتقديم المعايير. وتعد مايندتري إحدى أوائل مؤسسات تقنية المعلومات التي نالت تكريمًا عالميًا بشأن آراء تطوير وخدمات الحزمة.

وتعد مايندتري شركة رائدة في تحسين وتكامل المعايير وأظهرت التزامها الكامل تجاه تحسينات العملية المتواصلة والجودة منذ تدشينها. ويعزز تكريم CMMI V2.0 قدرات مايندتري في تطوير جودة المنتجات والحلول التي تلبي احتياجات العملاء والمستخدم الأخير، وقدرتهم على تقديم عروض فعالة لخدمات ذات جودة تلبي احتياجات السوق والعملاء. وتعد مايندتري إحدى أوائل مؤسسات تقنية المعلومات المعتمدة في المستوى الخامس لآراء نموذج الخدمات ونموذج التطوير بشكل متزامن.

وبهذه المناسبة، صرح ديباشيس تشاترجي “Debashis Chatterjee”، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة مايندتري، “يتطلب تنفيذ الممارسات الناجحة والمستدامة اتباع المعايير الدولية المقبولة والحصول على الضمانات اللازمة من جهة مستقلة”. كما يضيف، “وفي وقت صارت فيه التقنيات الحديثة ومناهج التسليم الحديثة بمثابة قاعدة من القواعد، كان من المنطقي بالنسبة لنا أن نختبر أنفسنا على إطار عمل يمثل عهدًا جديدًا لنموذج CMMI 2.0. ويؤكد تقييم المستوى الخامس على مستوى الدقة المرتفع في البيانات والممارسات التي محورها أدوات القياس الذي نتبعه والتحقق من مناهج التسليم والأنظمة والحوكمة”.

وتتيح حزمة منتج CMMI V2.0 للمؤسسات تحليل وتقدير العمليات الداخلية، ومساعدة المؤسسات في قياس إمكاناتها مقابل أفضل الممارسات، وتحديد جوانب التحسن وتحقيق أداء أعلى. ويشير التقدير في المستوى الخامس من نموذج CMMI Maturity إلى تحسين المؤسسة المتواصل لعملياتها استنادًا إلى فهم كمي لأهداف الأعمال والأداء.

وتعد كيو إيه آي الهند المحدودة “QAI India Limited” شريك مايندتري في التقدير خلال رحلة النضج.

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد الشركات من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999 وبعد أن أصبحت الآن ضمن مجموعة لارسن آند توبرو جروب كومباني “Larsen & Toubro Group Company” يعتمد أكثر من 350 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في 15 دولة و35 مكتب حول العالم، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 21,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

جميع أسماء المنتجات والشركات الواردة هنا علامات تجارية لملاكها المسجلين.

ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

الهند

سويثا غانيسان “Swetha Ganesan”

مايندتري ليمتد “Mindtree Ltd”

9789061981 -91+

Swetha.Ganesan@mindtree.com

الولايات المتحدة الأمريكية

إريك أرفيدسون “Erik Arvidson”

ماتر “Matter”

4542- 518- 978- 1+

mindtree@matternow.com

أوروبا

إدوارد ستيفنسون “Edward Stevenson”

هوت واير “Hotwire”

7877- 459 -783- 44+

Edward.Stevenson@hotwireglobal.com

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg