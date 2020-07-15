‫مايندتري تعلن عن نتائج الربع الأول من العام المالي 2021 حيث بلغت الأرباح قبل حساب الفوائد والضريبة والاستهلاك 18,2% وبلغت قيمة سجل الطلبات 391 مليون دولار أمريكي

وارين، نيوجيرسي وبنغالور، الهند، 15 يوليو/ تموز، 2020 /PRNewswire/ — كشفت مايندتري “Mindtree“، الشركة العالمية في مجال التحول الرقمي والخدمات التقنية، لعملائها عن تحقيقها نتاج أعمال أسرع من المتوقع، وأعلنت عن نتائجها الموحدة للربع الأول المنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2020 المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.

صرح ديباشيس تشاترجي “Debashis Chatterjee“، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب، مايندتري، “بلغت قيمة سجل الطلبات بنهاية الربع المالي نحو 391 مليون دولار أمريكي على الرغم من الظروف المعاكسة التي شهدها العالم جراء جائحة فيروس كورونا Covid-19. وساعدنا تركيزنا الثابت تجاه الكفاءة التشغيلية في تحقيق أرباح قبل حساب الفوائد والضريبة والاستهلاك بلغت 18,2%. وأضاف، “ومع منهجنا الموجه نحو العميل أولاً، والكوادر المستعدة للمستقبل في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية، فإننا على ثقة من تعزيز مركزنا بالسوق وتحقيق نمو مربح في هذه الأوقات غير المسبوقة”.

المعالم المالية الرئيسية:

الربع المنتهي في 30 يونيو/ حزيران، 2020

· بالدولار الأمريكي: بلغت الإيرادات 253,2 مليون دولار أمريكي (بنسبة نمو 9,0% لكل ربع سنة ميلادية / 4,1% لكل سنة ميلادية). بلغ صافي الأرباح 28,3 مليون دولار أمريكي (بنسبة نمو 0,1% لكل ربع سنة ميلادية / 111,7% لكل سنة ميلادية).

· بالروبية الهندية: بلغت الإيرادات 19,088 مليون روبية (بنسبة انخفاض 6,9% لكل ربع سنة ميلادية / ونمو بنسبة 4,1% لكل سنة ميلادية). بلغ صافي الأرباح 2,130 مليون روبية (بنسبة نمو 3,3% لكل ربع سنة ميلادية / 129,8% لكل سنة ميلادية).



المعالم الأخرى:

العملاء: 292 عميلاً نشطًا حتى 30 يونيو/ حزيران 2020 تم إضافة 6 عملاء جدد في أثناء الربع السنوي

الأفراد: 21,955 عضوًا في مايندتري حتى 30 يونيو/ حزيران 2020 بلغ معدل تناقص الأداء المالي خلال 12 شهرًا 16,6%

· أضافت صفقات الربع الأول مجموعة من العملاء العالميين الرائدين:

العملاء الجدد:

مع أحد المصنعين الرائدين في معدات الصيانة والخارجية والبستنة، قامت مايندتري بتنفيذ برنامج يعني بإعادة تشكيل رحلة التجارة الإلكترونية من خلال تقديم قناة تقدم خدمات مباشرة إلى المستهلك باستخدام سحابة سيلز فورس “ Salesforce ” التجارية ومن خلال الاستعانة بنظام جديد لإدارة المحتوى، وبالتالي فتح المجال أمام مسار جديد للعائدات للمؤسسة العميلة.

” التجارية ومن خلال الاستعانة بنظام جديد لإدارة المحتوى، وبالتالي فتح المجال أمام مسار جديد للعائدات للمؤسسة العميلة. تم اختيار مايندتري كشريك استراتيجي لتنفيذ الحلول الرقمية التي تعتمد على سحابة سيلز فورس وتسجيل منصة سيرفيس ناو “ ServiceNow ” لمؤسسة رائدة تقدم خدمات التجزئة في علاج الأسنان إلكترونيًا ومقرها أمريكا الشمالية.

” لمؤسسة رائدة تقدم خدمات التجزئة في علاج الأسنان إلكترونيًا ومقرها أمريكا الشمالية. مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تقنيات السفر، تم اختيار مايندتري كشريك استراتيجي للإسراع من عملية تحويل السحابة وتحديث خارطة الطريق لإنشاء سوق سفر جديد يضم منتجات وأنظمة حساسة ضمن محفظة منتجات الشركات الكاملة.

تم اختيار مايندتري لتقديم خدمات التطوير والاختبار لإحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع وتوزيع منتجات الرعاية الصحية ومقرها أمريكا الشمالية.

العملاء الحاليون:

أبرمت مايندتري عقدًا لعدة سنوات بهدف تقديم خدمات البنية التحتية العالمية لمؤسسة كبرى متعددة الجنسيات في مجال السفر وإدارة الاجتماعات لتوفير خدمات إدارة البنية التحتية عن بعد على مدار الساعة وخدمات الإشراف والمراقبة والدعم لمراكز البيانات الخاصة بالمؤسسة.

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات التقنية الاستشارية وتساعد الشركات من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999 وبعد أن أصبحت الآن ضمن مجموعة لارسن آند توبرو جروب كومباني “Larsen & Toubro Group Company” يعتمد أكثر من 290 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في أكثر من 15 دولة حول العالم، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 21,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

وللتعرف على المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mindtree.com أو تابعونا على @Mindtree_Ltd

ملاذ آمن

تعد بعض البيانات الواردة في هذه النشرة بخصوص توقعات النمو المستقبلية لشركتنا بمثابة بيانات استشرافية، وتتضمن عددًا من المخاطر والشكوك التي قد تجعل نتائجنا الفعلية قد تختلف على نحو جوهري عن تلك الواردة بالبيانات الاستشرافية. وقد تتسبب الظروف الناجمة عن جائحة فيروس كورونا COVID-19 في انخفاض إنفاق العملاء على التقنية، مما يؤثر على الطلب على خدماتنا، ويؤخر قرارات الشراء الخاصة بالعملاء، ويؤثر على قدرتنا على تقديم خدمات استشارية داخل الموقع، مما يؤثر كذلك على إيراداتنا المستقبلية، وهامش الربح والأداء المالي بشكل عام. وقد تتأثر عملياتنا كذلك بشكل سلبي من خلال عدد من العوامل الخارجية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا COVID-19 الخارجة عن نطاق سيطرتنا. ولا نتعهد بتحديث أي بيان استشرافي يجوز إصداره من حين لآخر من طرفنا أو بالنيابة عنا.

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