‫”مايندتري” تعرض حلولاً واقعية في الوقت الحقيقي لتجارب المسافر الشخصية في “هايتك مينيابوليس”

سيقوم خبراء الصناعة بتسليط الضوء على كيفية يمكن للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وسلسلة الكتل تقديم خدمة أفضل للمسافر المتصل

وارين، نيو جيرسي، 17 يونيو 2019 / PRNewswire / – ستقود شركة مايندتري “Mindtree”، وهي شركة عالمية متخصصة في خدمات التكنولوجيا والتحول الرقمي، عرضين في هايتك مينيابوليس “HITEC Minneapolis”، أكبر مؤتمر ضيافة في العالم، لتقديم حلولاً مبتكرة تتناول كيفية تلبية التوقعات المتزايدة للمسافر الرقمي المتصل.

وقال نالين فيج “Nalin Vij”، نائب رئيس مجلس الإدارة – ومسؤول السفر والنقل والضيافة في شركة مايندتري: “يطالب المسافرون المتصلون اليوم بتجارب رقمية وخدمات جوال عالية الجودة وأسعار تنافسية عبر سلسلة القيمة، إضافة إلى الاستجابة لها في الوقت الفعلي وفقًا لتفضيلاتهم وسلوكياتهم. ومع ذلك، في العالم الذي يتواصل دائمًا، هناك فجوة متزايدة بين توقعات المسافرين والتجارب النهائية التي توفرها شركات السفر.”

بناءً على الخبرة في دعم أكبر الشركات في مجال الضيافة، ستعرض مايندتري مجموعة واسعة من الحلول التي توضح كيفية تنفيذ التقنيات الناشئة لتقديم التخصيص في كل مرحلة من مراحل رحلة السفر في موقع عرض رقم 2815، ستسلط مايندتري الضوء على:

منصة تجارة مايندتري التبعية (MARCH) – تُمكِّن MARCH شركات للسفر والضيافة من تقديم عروض سياقية وشخصية تستند إلى عوامل مادية وعاطفية وزمنية وقائمة على العلاقات والثقافة. يولد هذا السياق الدقيق تجزئة قوية وتوصيات مستهدفة يمكن استخدامها من قبل فرق التسويق لتقديم العروض المناسبة في الوقت المناسب، لزيادة فرص التحويل.

تُمكِّن MARCH شركات للسفر والضيافة من تقديم عروض سياقية وشخصية تستند إلى عوامل مادية وعاطفية وزمنية وقائمة على العلاقات والثقافة. يولد هذا السياق الدقيق تجزئة قوية وتوصيات مستهدفة يمكن استخدامها من قبل فرق التسويق لتقديم العروض المناسبة في الوقت المناسب، لزيادة فرص التحويل. Customer360 : يجب على الفنادق ومقدمي خدمات السفر الآخرين الذين يسعون لتقديم تجارب أكثر تخصيصًا الحصول على عرض 360 درجة لعملائهم من خلال دمج صوامع البيانات من نقاط اتصال رقمية متعددة. تلتقط منصة Customer360 من مايندتري التفكير الذكي حول الإعجاب والكراهية والتفضيلات والسلوكيات لتحديد العملاء الأفراد وتخصيص تفاعلاتهم واكتساب العملاء المخلصين والاحتفاظ بهم.

: يجب على الفنادق ومقدمي خدمات السفر الآخرين الذين يسعون لتقديم تجارب أكثر تخصيصًا الحصول على عرض 360 درجة لعملائهم من خلال دمج صوامع البيانات من نقاط اتصال رقمية متعددة. تلتقط منصة Customer360 من مايندتري التفكير الذكي حول الإعجاب والكراهية والتفضيلات والسلوكيات لتحديد العملاء الأفراد وتخصيص تفاعلاتهم واكتساب العملاء المخلصين والاحتفاظ بهم. منصة الولاء القائمة على سلسلة الكتل: تعمل منصة الولاء القائمة على سلسلة الكتل التي تقدمها شركة مايندتري على تيسير إعداد الشركاء في صناعة الضيافة وتتيح تعاون العلامة التجارية الشفافة لتعزيز تجربة استرداد مكافآت ولاء العميل. كما تتيح المنصة للضيوف المرونة لكسب واستخدام النقاط بسلاسة عبر العلامات التجارية الشريكة، مع تعزيز ولاء العلامة التجارية.

تعمل منصة الولاء القائمة على سلسلة الكتل التي تقدمها شركة مايندتري على تيسير إعداد الشركاء في صناعة الضيافة وتتيح تعاون العلامة التجارية الشفافة لتعزيز تجربة استرداد مكافآت ولاء العميل. كما تتيح المنصة للضيوف المرونة لكسب واستخدام النقاط بسلاسة عبر العلامات التجارية الشريكة، مع تعزيز ولاء العلامة التجارية. الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي: الذكاء الاصطناعي (AI) هو أحد الطرق التي تم الاستعانة بها مؤخرًا على نطاق واسع في مجال الضيافة. يتم استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بخيارات السفر وتخصيص الخدمات وإتمام الحجوزات وإدارة احتياجات الإقامة أو ما بعد الإقامة. تتصدى الحلول لأربعة مجالات رئيسية بما في ذلك التفاعلات الرقمية التي تعتمد على المحادثة/الصوت، التعرف على الوجه مع دعم سلسلة الكتل والتعلم الآلي والوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لكشف المشاعر والتفضيلات.

بالإضافة إلى ذلك، سيقود خبراء صناعة مايندتري عرضين في هايتط حول كيفية تقديم خدمة أفضل للمسافر المتصل من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة. وفيما يلي بعض التفاصيل:

“4 شركات حقيقية تستخدم حالات الذكاء الاصطناعي في الضيافة”، قدمه عدنان سولات “Adnan Saulat“، نائب الرئيس الشريك ورئيس قسم الاستشارات – السفر، مايندتري، 18 يونيو، 11:15 صباحًا – 11:45 صباحًا، قاعة محاضرات، الدور الأول، قاعة المعارض، نهاية الممر رقم 2200

قدمه “Adnan Saulat“، نائب الرئيس الشريك ورئيس قسم الاستشارات – السفر، مايندتري، 18 يونيو، 11:15 صباحًا – 11:45 صباحًا، قاعة محاضرات، الدور الأول، قاعة المعارض، نهاية الممر رقم 2200 “التوقعات مقابل الواقع: كيفية تحسين خدمة المسافر المتصل”، قدمه كاران راو “Karan Rao“، المستشار الرئيسي – السفر، مايندتري، 19 يونيو، الساعة 11:00 صباحاً – 11:15 صباحًا ، الدور الأول، قاعة المعارض، نهاية الممر رقم 2500

ستتواجد مايندتري في جناح رقم 2815 في هايتك مينيابوليس في الفترة من 18-20 يونيو 2019.

نبذة عن مايندتري:

مايندتري [NSE: MINDTREE] ، هي شركة تقدم الاستشارات وخدمات تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، وتساعد العملاء في 17 بلداً على تحقيق سهولة الأعمال والقدرة التنافسية والنمو. نحن نستفيد من قوة التسليم المستمر وخبرتنا الرقمية ومعرفتنا في هذا المجال وأبحاثنا في التقنيات الناشئة لجذب الكفاءات وتمكين الابتكار في الأعمال لأكثر من 340 عميل. تعتبر مايندتري واحدة من أفضل الأماكن للعمل. وهو انعكاس لـسياسة عقول مايندتري “Mindtree Minds” الخاصة بنا في مجال تنظيم المشاريع والتعاون والتفاني والتي تجسد الثقافة الرابحة التي تحدد التزامنا بالتميز والابتكار والإبداع المشترك.

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الولايات المتحدة:

إيريك أرفيدسون ” Erik Arvidson ”

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