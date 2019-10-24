‫مايندتري تربح جائزة نجمة التميز من آي إس جي لعام 2019

عملاء المؤسسة يكرمون الشركة نظرًا لتقديمها أعلى جودة خدمة وأفضل خبرات العملاء

وارين، نيوجيرسي، وبنغالور، الهند، 23 أكتوبر/تشرين أول، 2019 /PRNewswire/ — تم الإعلان عن فوز مايندتري “ Mindtree “، الشركة العالمية الرائدة في خدمات التقنية والتحول الرقمي، بجائزة نجمة التميز من آي إس جي “ISG Star of Excellence Award™” لعام 2019، الذي يعد بمثابة برنامج التكريم الأول والوحيد في الصناعة الذي يصنف مزودي الخدمات على أساس جودة خدماتهم استنادًا إلى التقييم المباشر من عملاء الشركة.

وحققت الشركة أعلى درجة تراكمية لخبرات العميل بخصوص جودة خدماتها التقنية الرئيسية. وبالإضافة إلى هذه الجائزة العالمية، حلت مايندتري في المرتبة الثانية في فئة التقنيات الصاعدة، وأعلن عن تسميتها الفائز الإقليمي عن منطقة أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادي، بالإضافة إلى تحقيقها أعلى درجة في خدمات تطوير التطبيق وصيانته (ADM).

وبهذه المناسبة، صرح ديباشيس تشاترجي “Debashis Chatterjee”، عضو مجلس الإدارة المنتدب، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مايندتري، قائلاً: “يستمد التقييم الأكثر فعالية بشأن كفاءة مايندتري كشريك استراتيجي مباشرة من عملائنا، وهو ما يجعل جائزة نجمة التميز من مايندتري بمثابة تكريم خاص ومرض”. ويضيف، “وتقدم مايندتري حلول التقنية التي توجه بوضوح تأثير الأعمال على العملاء. ويكشف هذا التكريم بشكل مباشر عن منهجنا القائم على الابتكار الذي يركز على العميل، وتقنياتنا المتقدمة والتعاون مع المستخدم الأخير”.

وتتضمن نقاط قوة مايندتري الرئيسية التي أشار إليها العملاء كلاً من:

الأفراد والتعاون – تظهر مايندتري تفهمًا واسعًا وملاءمًا للأعمال مما يتيح للشركة العمل بسلاسة مع الموردين داخل المنظومة واتخاذ خطوات استباقية في تحديد الأمور وحلها. ومن العوامل الرئيسية كذلك القدرة على الاستجابة، وقدرات الأفراد واتساق الثقافة المؤسسية.

– تظهر مايندتري تفهمًا واسعًا وملاءمًا للأعمال مما يتيح للشركة العمل بسلاسة مع الموردين داخل المنظومة واتخاذ خطوات استباقية في تحديد الأمور وحلها. ومن العوامل الرئيسية كذلك القدرة على الاستجابة، وقدرات الأفراد واتساق الثقافة المؤسسية. الابتكار والتنفيذ – تستفيد مايندتري من الخبرات الواسعة في تقديم قيمة تتجاوز النطاق وحل تحديات الأعمال من خلال الابتكار. وتمكنت مايندتري من تنفيذ أفكار إبداعية بنجاح، وتلبية التوقعات وتقديم دعم في سبيل التطوير المتواصل.

– تستفيد مايندتري من الخبرات الواسعة في تقديم قيمة تتجاوز النطاق وحل تحديات الأعمال من خلال الابتكار. وتمكنت مايندتري من تنفيذ أفكار إبداعية بنجاح، وتلبية التوقعات وتقديم دعم في سبيل التطوير المتواصل. ولاء العميل – صنفت مايندتري في المرتبة الأولى في إطار ولاء العميل مدفوعة بنسبة كبيرة من المشاركين (63%) الذين اعتبروا أنفسهم مخلصين أوفياء سيواصلون الشراء وتشجيع الآخرين على التعاون مع الشركة.

صنفت مايندتري في المرتبة الأولى في إطار ولاء العميل مدفوعة بنسبة كبيرة من المشاركين (63%) الذين اعتبروا أنفسهم مخلصين أوفياء سيواصلون الشراء وتشجيع الآخرين على التعاون مع الشركة. الشركاء الاستراتيجيون – يرى أكثر من نصف عدد المشاركين أن علاقتهم مع مايندتري ذات طابع استراتيجي، سواء كشركاء أعمال (33%) أم استشاري تقنية موثوق (29%).

ومن جانبه يشير أندريا موراي “Andrea Murray”، شريك، آي إس جي بروفورمكس “ISG Performex™“، قسم أبحاث خبرات المستخدم وأبحاث علاقات الأعمال بالشركة، قائلاً: “يسعد آي إس جي أن تعلن عن فوز مايندتري بجائزة نجمة التميز من آي إس جي لعام 2019 عن خدماتها التقنية الرئيسية”. ويضيف، “لقد استحقت الشركة هذا التكريم المستقل عن جدارة وهو ما يعزز من مكانة مايندتري ضمن صفوة مقدمي الخدمة في مجال الاستعانة بالمصادر الذي تتجاوز قيمة أعماله 100 مليار دولار”.

ومن خلال دارسة “صوت العميل”، أجرت آي إس جي دراسة على أكثر من 1,400 عميل من الشركات للحصول على تقييمهم بخصوص جودة خدمات مزودي الخدمة. وتعامل جميع المستجيبين بشكل مباشر مع مزودي الخدمات ومثلوا قطاعًا عريضًا بالصناعة، والشركات مختلفة الأحجام، والمناطق الجغرافية وجوانب المسئولية.

وطلب من المستجيبين إبداء رأيهم بشان ثمان فئات عامة متعلقة بجودة الخدمة: التعاون، والتنفيذ، والحوكمة، والفرق والابتكار (لمزودي خدمات التقنية الرئيسيين)، وحاضنات الأعمال، والتمكين والإسراع (لمزودي خدمات التقنية الناشئين).

وتم حساب درجات الاستجابة للاستبيان بطريقة رياضية، دون تدخل من آي إس جي، وذلك بهدف تحديد الفائزين.

يمكن الاطلاع على التقرير الكامل هنا: https://www.mindtree.com/sites/default/files/2019-10/2019-Star-of-Excellence-Benchmark-Report-Mindtree.pdf

نبذة عن آي إس جي

تعد آي إس جي (إنفورميشن سيرفسز جروب) (ناسداك: III) شركة عالمية رائدة في مجال البحوث التقنية وتقديم الخدمات الاستشارية. وهي شريك تجاري موثوق لأكثر من 700 عميل، بما في ذلك 70 من أكبر 100 شركة على مستوى العالم، وتلتزم آي إس جي بمساعدة الشركات ومؤسسات القطاع العام، ومزودي خدمات التقنية في تحقيق التميز التشغيلي والنمو السريع. وتتخصص الشركة في خدمات التحول الرقمي، بما في ذلك الأتمتة والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات، وتقديم الخدمات الاستشارية، وخدمات إدارة الحوكمة والمخاطر، وخدمات نقل الشبكات، وتصميم الاستراتيجيات والعمليات الخاصة بالتقنية، وإدارة التغيير، واستخبارات السوق، والبحوث والتحليلات الخاصة بالتقنية. وتأسست الشركة في 2006، ومقرها في ستامفورد، كونيكتيكت، وتضم أكثر من 1,300 متخصص ينشطون في أكثر من 20 دولة حول العالم – وهو فريق عالمي يشتهر بتفكيره الإبداعي وتأثيره على السوق وخبراته العميقة في مجال الصناعة والتقنية، كما يتسم الفريق بقدراته البحثية والتحليلية رفيعة المستوى التي تستند إلى بيانات السوق الأكثر شمولاً في هذه الصناعة. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.isg-one.com .

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد الشركات من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999 وبعد أن أصبحت الآن ضمن لارسن آند توبرو جروب كومباني “Larsen & Toubro Group Company” يعتمد أكثر من 350 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في 15 دولة، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 21,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

وللتعرف على المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mindtree.com ، أو تابعونا على @Mindtree_Ltd

وللمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

سويثا غانيسان “Swetha Ganesan”

مايندتري “Mindtree”

9789061981 -91+

Swetha.Ganesan@mindtree.com

الولايات المتحدة الأمريكية

إريك أرفيدسون “Erik Arvidson”

ماتر كوميونيكشنز “Matter Communications”

4542- 518- 978- 1+

mindtree@matternow.com

أوروبا

سوسي ويث “Susie Wyeth”

هوت واير “Hotwire”

4657- 7608- 20- 44+

susie.wyeth@hotwireglobal.com