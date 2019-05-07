‫مايندتري تدشن أداة كويك دبلوي للإسراع من عمليات تحويل ساب إس/4 هانا

ستخدم العرض الذي يعتمد على مايكروسوفت أزور نماذج محددة مسبقًا لضمان تنفيذ أفضل الممارسات باستخدام مدير حلول ساب

وارين، نيوجيرسي، وبنغالور، الهند، 8 مايو / أيار، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة مايندتري “ Mindtree “، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي والخدمات التقنية، عن إتاحة أداة كويك دبلوي “QuikDeploy” التي تعتمد على بروتوكول الإنترنت المخصص لمساعدة العملاء على تحسين استخدامهم لمدير حلول ساب “SAP Solution Manager”. وصممت هذه الأداة المرنة بغرض التنفيذ السريع لعملية ساب إس/4 هانا “SAP S/4 HANA®” في سحابة مايكروسوفت أزور.

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg

وتعد منصة مدير حلول ساب، إحدى أحدث منصات الإدارة التي تحقق أقصى استفادة من عمليات ساب إس/4 هانا، ومشمولة كجزء من مشاركات دعم ساب. وتكافح العديد من الأعمال بهدف تعظيم الأداء الوظيفي في إطار مدير حلول ساب، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الافتقار إلى المهارات والخبرات المناسبة. ونتيجة لذلك، لا يمكنها الإسراع من تنفيذ عمليات ساب إس/4 هانا وتتأخر في الاستفادة من الأدوات المقدمة من ساب.

وتقدم مايندتري أداة كويك دبلوي لضمان دفع المؤسسات لبدء رحلة ساب إس/4 هانا ورحلة السحابة باستخدام منصة أزور. وتعمل الأداة كمركز تحكم مركزي في إطار عمليات ساب بالمؤسسة، حيث تسهل أداة كويك دبلوي من تنفيذ عمليات مدير حلول ساب والإسراع بها. وتعتمد الحلول التي تقودها سحابة أزور على نموذج تشغيل مرن، يقلل من الوقت المستغرق والجهد المبذول والتكلفة المتكبدة لإدارة تطبيقات ساب وتشغيلها بكفاءة. وستكشف مايندتري عن إمكانات كويك دبلوي في مؤتمر سافاير ناو 2019 “ SAPPHIRE NOW ” وإيه إس يو جي “ASUG” السنوي، المزمع عقده في الفترة من 7-9 مايو / أيار، 2019 بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وفي هذا الشأن، أشار أرون رانغاراجو “Arun Rangaraju” رئيس قسم عمليات ساب العالمية في مايندتري قائلاً: “توجه التحولات الدراماتيكية في توقعات العملاء المؤسسات نحو المشاركة مع فريق من الخبراء مما يتيح تقليل المخاطر وتقديم قيمة من خلال الدعم المتسق عالي الجودة”. ويضيف، “وكويك دبلوي هي أحدث أداة إسراع تؤكد على التزامنا تجاه مساعدة عملاءنا على العمل كمؤسسة ذكية تقودها البيانات. وتتيح لنا شراكتنا القوية مع مايكروسوفت وتاريخنا الطويل من العمل مع أزور وخبرتنا مع ساب مساعدة عملاءنا على المضي قدمًا في رحلة إس/4 هانا”.

ويعد تطوير وتهيئة بنية ساب التحتية الجديدة عملاً متعدد الجوانب، وفي حالة تنفيذه بشكل غير صحيح، قد يؤدي ذلك إلى أعباء إدارية وأعمال صيانة تستهلك الوقت. وتبسط أداة كويك دبلوي من تعقيد صورة ساب لدى العميل. وتستخدم الأداة المساعدة مجموعة من اللوغاريتمات لمراقبة وتصميم أنظمة العميل غير الإنتاجية، وتقدم رؤية أوضح للأمور عبر مشهد تقنية المعلومات مما قد يؤثر على قدرة الشركة على تلبية التزاماتها في المستقبل. ويمكن إعداد نماذج المراقبة كي تلاءم احتياجات العملاء الخاصة، مدعومة بالمرونة الشاملة التي توفرها سحابة مايكروسوفت أزور.

وفي الجناح رقم 1620، ستعرض مايندتري محفظتها الكاملة من أدوات المساعدة التي تحسن من عملياتها الرقمية الرئيسية، وتزيد من العائد على الاستثمار وتقلل من زمن التنفيذ بنسبة تصل إلى 35%. ويمكن للحضور التعرف على نطاق عروض خدمات مايندتري الكاملة التي تساعد بعضًا من أكبر المؤسسات العالمية الرائدة على تحسين رحلتهم نحو مؤسسة ذكية ومؤتمتة وقائمة على البيانات، وتتضمن هذه الخدمات:

الدعم المؤتمت والذكي – تتيح مايندتري خفض التكاليف، ودعم الابتكار السريع وأعمال المطورين والمشغلين “DevOps” وأتمتة المهام في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي وعروض الخدمات المدارة المدعومة من منصات المحادثة التفاعلية “Chatbot”.

تنفيذ مدعوم بواسطة الذكاء الاصطناعي – تمكنت مايندتري بشكل كبير من تقليل المخاطر التي تواجه الشركات في أثناء رحلة التحديث وتوفر إمكانية إدارة المشروع في الوقت الفعلي مع إمكانية تنفيذ مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتعد “REBot” أداة رائدة مقدمة من مايندتري خاصة بالتنفيذ المدعوم بواسطة الذكاء الاصطناعي وهي مدعومة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعية للمحادثات في ساب ومدير حلول ساب.

وبالإضافة لذلك، وعلى هامش المعرض، سيترأس المسئولون التنفيذيون لأعمال ساب في مايندتري الحائزون على جوائز ست جلسات معلوماتية خاصة بالتقنية والتعليم والتصميم “TED”:

برينتون أوكالاهان “Brenton O’Callaghan”، رئيس قسم ابتكارات ساب العالمي، في مايندتري: “عندما تستكمل أعمالك كاملة في الوقت المناسب هل يعني ذلك أن تتنازل عن 3% من عائداتك دون داع؟”

كريس كرناهان “Chris Kernaghan”، رئيس قسم قواعد البيانات والتقنية العالمية، في مايندتري: “استكشف 3 مسارات لبث الابتكار في عمليات ساب اليومية الخاصة بك”.

سو كيربي “Sue Kirby”، مدير قسم التحليلات وإدارة الأداء المؤسسي العالمي، في مايندتري: “كيف تستخدم التحليلات المتقدمة والعروض التنبؤية في زيادة العائدات؟”.

مايكل بروبرغ “Michael Broberg”، رئيس قسم ساب إس/4 هانا العالمي، في مايندتري: “دعونا نناقش الحوسبة المالية “CFIN” واستراتيجيات تنفيذ إس/4 هانا العامة”.

ألان كريزيفسكي “Alan Kryszewski”، مدير إدارة الأداء المؤسسي ومركز التميز في ساب، في مايندتري: “إنشاء بنية مركز التميز المناسب للتحول إلى مؤسسة ذكية”.

شيفكومار إس “Shivkumar S”، رئيس قسم خدمات ساب المدارة العالمية، في مايندتري: “استكشف منصة خدمات إدارة التطبيقات من ساب “SAP AMS” لزيادة الكفاءة في مؤسسة الدعم الخاصة بك”.

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد العملاء في 17 دولة على اقتران التنفيذ بالسرعة وتحقيق مزايا تنافسية والعمل على النمو. ونحن نسخر إمكانيات الخدمات المستمرة، وخبراتنا الرقمية، والمعرفة الصناعية، والأبحاث المتعلقة بالتقنيات الصاعدة في تحفيز الكفاءة وتمكين ابتكار الأعمال لأكثر من 349 عميلاً.

ودائمًا ما ينظر إلى مايندتري باعتبارها إحدى أفضل أماكن العمل. ويعكس ذلك “عقول مايندتري” الرائدة والمتعاونة والمتفانية التي تجسد ثقافة الفوز التي تحدد التزامنا نحو التميز والابتكار والمشاركة.

وللتعرف على المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mindtree.com أو تابعونا على @Mindtree_Ltd.

تعد ساب، وسافاير ناو، ومنتجات وخدمات ساب الأخرى المذكورة في هذه النشرة بالإضافة إلى الشعارات الخاصة بها بمثابة علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمؤسسة ساب إس إي “SAP SE” (أو شركة تابعة لساب) في ألمانيا والدول الأخرى. وللتعرف على معلومات إضافية عن العلامة التجارية والملاحظات الخاصة بها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx . جميع أسماء المنتجات والخدمات الأخرى هي علامات تجارية لشركاتها ذات الصلة.

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راهول ناغ “Rahul Nag”

مايندتري ليمتد “Mindtree Ltd”

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إريك أرفيدسون “Erik Arvidson”

ماتر “Matter”

4542 -518 -978- 1+

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أوروبا

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