‫مايندتري تحقق نموًا في الأرباح السنوية بنسبة 10,3%

وارين، نيوجيرسي، وبنغالور، الهند، 17 يوليو / تموز، 2019 /PRNewswire/ — كشفت مايندتري “Mindtree“، الشركة العالمية في مجال التحول الرقمي والخدمات التقنية، لعملائها عن تحقيقها نتائج أعمال أسرع من المتوقع، وأعلنت اليوم عن نتائجها الموحدة للربع الأول المنتهي في 30 يونيو / حزيران، 2019 المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.

شعار – https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg

وصدر بيان مشترك من روستو رافانان “Rostow Ravanan”، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي، ومن براديب مينون “Pradip Menon”، المدير المالي حول عائدات مايندتري خلال الربع الأول من السنة المالية 2020 – شاهد هنا “ Watch here “

حيث أشار روستو رافانان، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمايندتري، قائلاً “لقد حققنا نتائج مستقرة في مواجهة العديد من التحديات، مما يعكس مواطن القوة الفريدة التي تتمتع بها مايندتري”. ويضيف، “شهد هذا الربع الإنهاء الكبير للعقود على نحو غير مسبوق يحدد خطى بقية العام. وبينما تفرض العوامل الخارجية بعض التحديات، فمع ذلك، تساعد استراتيجيتنا المركزة وعلاقات العملاء القوية في زيادة ثقتنا نحو تحقيق معدلات نمو قياسية في العام المالي 2020 كذلك”.

المعالم المالية الرئيسية:

الربع المنتهي في 30 يونيو / حزيران، 2019

بالدولار الأمريكي:

تبلغ الإيرادات 264,2 مليون دولار أمريكي (بنسبة نمو 0,8% لكل ربع سنة ميلادية / 9,4% لكل سنة ميلادية)

ونسبة نمو العملة ثابت 1,1% لكل ربع سنة ميلادية / 10,3% لكل سنة ميلادية.

يبلغ صافي الأرباح 13,4 مليون دولار أمريكي (بنسبة نمو 52,7% لكل ربع سنة ميلادية /42,7% لكل سنة ميلادية).

بالروبية الهندية:

تبلغ الإيرادات 18,342 مليون روبية (بنسبة نمو 0,3% لكل ربع سنة ميلادية / 11,9% لكل سنة ميلادية).



يبلغ صافي الأرباح 927 مليون روبية (بنسبة نمو 53,3% لكل ربع سنة ميلادية / 41,4% لكل سنة ميلادية).

المعالم الأخرى:

العملاء:

346 عميلاً نشطًا حتى 30 يونيو / حزيران، 2019.



نمو تعاملات العملاء بنحو 5 مليون دولار أمريكي بمعدل 1، لإجمالي 46 عميلا.

الأفراد:

20,935 عضوًا في مايندتري حتى 30 يونيو / حزيران، 2019.



بلغ معدل تناقص الأداء المالي خلال 12 شهرًا 15,1%.

فرق عمليات الأعمال*:

تلعب الأتمتة دورًا مهمًا في تحديث تقديم الخدمات التقنية، وتحسين كفاءة العملاء وسرعة تحقيق نتائج لعملائنا. ويسعدنا الإعلان عن مزايا فرق عمليات الأعمال التي تعمل بشكل مستقل بجوار عقول مايندتري، مما يتيح لفريقنا أداء المزيد من الأعمال وتحقيق أهداف أكبر.



لدينا 674 فريقًا من فرق عمليات الأعمال حتى 30 يونيو / حزيران، 2019.

*عبارة عن برمجيات تعمل بشكل مستقل، وتخلو من أي تدخل سواء كان تدخلاً بشريًا أم خلافه، وتؤدي مهمة معينة قد يتولى تنفيذها شخص آخر.

مكاسب بملايين الدولارات لعدة سنوات لكبار العملاء العالميين:

العملاء الجدد:

أبرمت مايندتري عقدًا جديدًا مع شركة تجزئة رائدة في مجال خدمات الإلكترونيات والاتصالات اللاسلكية الاستهلاكية لتوفير خدمات مدارة متكاملة وتوجيه خدمات الأتمتة وخدمات إصدار التذاكر الذاتية.

ستقدم مايندتري الدعم لإدارة التطبيقات المؤسسية الرئيسية العالمية لشركة ألمانية لتصنيع السيارات.

مع أحد كبار مقدمي خدمات التأمين في أمريكا الشمالية، ستدير مايندتري تنفيذ منصة السياسة والفواتير الخاصة بالشركة في بيئة مرنة.

العملاء الحاليون:

ستوفر مايندتري خدمات هندسة وعمليات الشبكات على منصة أزور لإحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال برمجيات وتقنيات الحاسوب.

ستوفر مايندتري خدمات تطوير التطبيق في مبادرات البيانات وإضفاء الطابع الشخصي لمؤسسة رائدة في صناعة الضيافة في أمريكا الشمالية.

الجوائز والتقديرات: استلمت مايندتري جائزة “أفضل إطار امتثال في السنة” في فعالية قمة وجوائز قيادة الامتثال لعام 2019، التي استضافتها منتديات يو بي إس “UBS Forums”. تم تسمية ماغنيت 360 “Magnet360″، وهي عبارة عن ممارسة قوة المبيعات في مايندتري، رائدًا في الولايات المتحدة الأمريكية ونجمًا صاعدًا في ألمانيا في الخدمات المهنية لمبيعات قوة المبيعات وسحابة الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية، طبقًا لدراسة منظومة قوة المبيعات 2019 ربع السنوية في تقرير آي إس جي بروفيدر لينس “ISG Provider Lens™”. تم تكريم مايندتري بواسطة مؤسسة إنفورميشن سيرفيسز جروب (آي إس جي)، شركة أبحاث التقنية والخدمات الاستشارية العالمية الرائدة، لدورها في نموذجين من أكبر 25 نموذجًا للتحول الرقمي في 2019، على النحو الوارد في كتاب آي إس جي الصادر حديثًا “التميز الرقمي: 25 شراكة ناجحة”

بيان مشترك من كل من روستو رافانان، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي، وبراديب مينون، المدير المالي بشأن عائدات مايندتري خلال الربع الأول من السنة المالية 2020 – شاهد هنا “ Watch here “

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الاستشارات والخدمات التقنية، وتساعد عملاءها المنتشرين في 18 دولة على تسيير الأعمال بمرونة، وتحقيق ميزة تنافسية، ومواصلة النمو. كما إننا نسخر إمكانات العمل المتواصل، وخبراتنا الرقمية، ومعارفنا الصناعية، وأبحاث التقنيات الناشئة في تعزيز الكفاءة ودعم ابتكارات الأعمال لأكثر من 346 عميلاً.

وطالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل. وهو ما ينعكس على “عقول مايندتري” المبتكرة والمتعاونة والمتفانية ويتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تحدد التزامنا تجاه التميز والابتكار والتعاون المشترك.

وللتعرف على المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mindtree.com أو تابعونا على @Mindtree_Ltd

ملاذ آمن

تمثل بعض البيانات الواردة في هذه النشرة بخصوص توقعات النمو المستقبلية لشركتنا بيانات استشرافية، وتتضمن عددًا من المخاطر والشكوك التي قد تجعل نتائجنا الفعلية تختلف على نحو جوهري عن تلك الواردة بالبيانات الاستشرافية. ولا نتعهد بتحديث أي بيان استشرافي يجوز إصداره من حين لآخر من طرفنا أو بالنيابة عنا.

يمكنكم زيارتنا على الموقع الإلكتروني www.mindtree.com.

ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

الهند

راهول ناغ “Rahul Nag”

مايندتري “Mindtree”

9958644228 -91+

Rahul.Nag@mindtree.com

الولايات المتحدة الأمريكية

إريك أرفيدسون “Erik Arvidson”

ماتر كوميونيكشنز “Matter Communications”

4542- 518- 978- 1+

earvidson@matternow.com

أوروبا

سوسي ويث “Susie Wyeth”

هوت واير “Hotwire”

4657 608 -207(0) 44+

susie.wyeth@hotwireglobal.com

مايندتري ليمتد، جلوبال فيليدج، مكتب بريد كلية راشتريا فيديلايا للهندسة، طريق مايسور، بنغالور – 560059

رقم تعريف المؤسسة “CIN”: L72200KA1999PLC025564،

هاتف: 4000-6706-80-91 +،

فاكس: 4100-6706-80-91 +

البريد الإلكتروني: info@mindtree.com / investors@mindtree.com، الموقع الإلكتروني: www.mindtree.com

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