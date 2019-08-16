‫مايندتري تحتفل بمرور 20 عامًا من الابتكار المتواصل وخدمة العملاء

صادفت الذكرى السنوية توسع الشركة على الصعيد العالمي، وتعزيز ثقافتها ونيلها جوائز تقديرية

وارين، نيوجيرسي، وبنغالور، الهند، 16 أغسطس / آب، 2019 / PRNewswire / — تحتفل هذا الأسبوع مايندتري “Mindtree” بذكرى مرور 20 عامًا من تقديم الخدمات والاستشارات التقنية المرنة والمشتركة للشركات التي تتطلع لتحسين عمليات الأعمال وتبني التحول الرقمي. ومنذ نشأتها المتواضعة في 18 أغسطس / آب 1999، حافظت الشركة على النمو الثابت حتى صارت مؤسسة تلتزم دون كلل بخدمة العملاء مدفوعة بالرؤى الاستشرافية.

شعار – https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg

وتضم مايندتري الآن 346 عميلاً نشطًا و37 مكتبًا حول العالم، حيث يشترك أكثر من 21,000 من قوة العمل المتميزة في عقول مايندتري في إنشاء حلول فعالة تلاءم تحديات الأعمال وتقنية المعلومات المعقدة.

وفي هذا العام، استمرت مايندتري في تعزيز بصمتها العالمية، والذي تضمن مؤخرًا افتتاح مركز عمليات داخلي في ألفاريتا، بولاية جورجيا الأمريكية، ومركز إعادة التصور في وادي السليكون، وافتتاح مكتب أكبر بمدينة مينيابوليس لدعم أنشطة قوة المبيعات المتنامية، يحمل اسم ماغنيت 360 “Magnet360”. وتخطط مايندتري إلى افتتاح مكتبين رئيسيين إضافيين هذا الخريف في أماكن استراتيجية بالولايات المتحدة وأوروبا.

وعلى مدار العشرين عامًا المنقضية، عملت عقول مايندتري على تطوير الحلول ومشاركة الشركات المبتكرة في تقديم خارطة الطريق والبنية والأدوات اللازمة لإدارة أعمالهم على نحو أكثر فعالية والإسراع من تنمية العائدات. وتقف خلف نجاح مايندتري قوة محركة تتمثل في الحلول التي من قبيل كويك ديبلوي “QuikDeploy”، أول أداة تحفيز خاصة بالسحابة لتنفيذ SAP S / 4HANA®، وتوجهها نحو تحسين العلاقات مع مجتمعات مثل هايبرليدجر “Hyperledger” وتعزيز الشراكات مع مؤسسات مايكروسوفت “Microsoft”، وساب “SAP”، وأدوبي “Adobe”، وسيلز فورس “Salesforce”، وداتابريكس “Databricks”. ومؤخرًا، نالت قيادة مايندتري في تقديم مناهج مبتكرة تعني بالتغلب على التحديات التي تواجه العملاء تقدير العديد من المؤسسات الرائدة مثل آي إس جي “ISG”، وأفاسانت “Avasant” وزينوف “Zinnov”. وفي وقت سابق من هذا العام، تم تكريم مايندتري من شركة لوفتهانزا “Lufthansa”، أكبر خطوط الطيران في العالم، بصفتها أفضل شريك خدمات تقنية المعلومات في العام.

وبهذه المناسبة، صرح ديباشيس تشاترجي “Debashis Chatterjee”، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب في مايندتري قائلاً: “في هذا الأسبوع قبل 20 عامًا، أسست مجموعة استثنائية من عشرة أفراد شركة محملين بأفكار جديدة تعني بكيفية مساعدة الشركات الكبيرة في استخدام التقنية لتحقيق ميزة تنافسية. وكانت من أوائل الشركات التي تعني بتعزيز القوة الرقمية، بينما تخلق ثقافة فريدة تعلق أهمية كبيرة على الخبرات العميقة وروح التعاون”. ويضيف، “وبينما تتصارع الشركات حول العالم حول الأفكار المتعلقة بكيفية استخدام تقنيات معقدة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في إدارة أعمالهم على نحو أفضل ومشاركة العملاء، صارت مايندتري مؤهلة لتلعب دور الشريك الاستراتيجي، والمساعدة في التوجيه عبر الطريق. لقد كانت رحلة لا تصدق حتى هذه اللحظة، ومع ذلك، لا زلنا أكثر حماسًا تجاه ما يمكن تحقيقه خلال العشرين عامًا القادمة”.

ومؤخرًا، وسعت مايندتري كذلك من نطاق جهودها لتقديم الأفضل إلى المجتمع من خلال Mindtree.org – منصة للاندماج الاجتماعي. وتلبي المنصات الرقمية الخمس القطاع الاقتصادي الهندي غير الرسمي، الذي يمثل ملايين العمال مثل المزارعين، والحرفيين، وجامعي القمامة الذين يجاهدون لزيادة دخلهم والوصول إلى المستهلك الأخير، والذين يمثلون الغالبية العظمى من قوة العمل الهندية. ومكن نمو مايندتري الاستثمار في مؤسسة مايندتري “Mindtree Foundation”، التي تشترك مع المؤسسات غير الحكومية في الهند، والولايات المتحدة، وأوروبا لمساعدة المجتمعات المحرومة في توفير فرص التعليم والوظائف المتاحة لهم.

عززت مايندتري من استثماراتها في إعادة تأهيل موظفيهم عبر منصتها الداخلية، يوربيت “Yorbit”. ومن خلال المنصة، تضمن الشركة لعقول مايندتري مواكبة أحدث المهارات طوال المسار المهني طويل المدى، مع أكثر المهارات المطلوبة التي تتطلب إدراك بشري وتفاعلات مبتكرة مع الأفراد.

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد شركات جلوبال 2000 “Global 2000″ من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999، يعتمد أكثر من 340 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في 17 دولة، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 21,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

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الهند

راهول ناغ “Rahul Nag”

مايندتري ليمتد “Mindtree Ltd”

9958644228 -91+

Rahul.Nag@mindtree.com

الولايات المتحدة الأمريكية

إريك أرفيدسون “Erik Arvidson”

ماتر “Matter”

4542- 518- 978- 1+

mindtree@matternow.com

أوروبا

سوسي ويث “Susie Wyeth”

هوت واير “Hotwire”

4657- 7608- 20- 44+

susie.wyeth@hotwireglobal.com

شعار – https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg