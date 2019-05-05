‫مايكروسوفت تقدم تحسينات جديدة لبرمجيتها آزور من السحابة إلى الحافة قبل افتتاح مؤتمرها “مايكروسوفت بيلد”

مايكروسوفت تواصل الالتزام ببناء المنصة الأكثر إنتاجية للمطورين، وتمكين المطورين من الاستفادة من أحدث التوجهات الحوسبية

ريدموند، واشنطن، 6 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة مايكروسوفت كورب يوم الخميس عن إطلاق سلسلسة من خدمات برمجية آرور الجديدة وتقنيات المطورين التي تضع قدرات متقدمة تشتمل على الذكاء الاصطناعي والواقع المختلط وإنترنت الأشياء والبلوكتشين في أيدي المطورين. وستتشارك مايكروسوفت هذه وتحسينات أخرى في حوسبة السحابة الهجينة وحوسبة الحافة، في مؤتمرها مايكروسوفت بيلد من أجل تمكين المطورين.

وقال سكوت غوثري، نائب الرئيس التنفيذي، مجموعة سحابة مايكروسوفت والذكاء الاصطناعي: “هذا وقت استثنائي للمطورين. فمن بناء الذكاء الاصطناعي والواقع المختلط إلى التطبيقات إلى الاستفادة من بلوكتشين لحل مشاكل الأعمال التجارية، تنمو مهارات المطورين وتأثيرهم بشكل سريع. واليوم نحن نقدم خدمات آزور المبتكرة للمطورين لبناء الجيل التالي من التطبيقات. ومع 95 ٪ من عملاء شركات الفورتشن 500 يعملون على آزور، يمكن أن يكون لهذه الابتكارات تأثير بعيد المدي.”

تعزيز التزام مايكروسوفت ببناء منصة الذكاء الاصطناعي الأكثر إنتاجية

أعلنت مايكروسوفت عن مجموعة جديدة من تقنية آزور للذكاء الاصطناعي تهدف إلى مساعدة المطورين وعلماء البيانات على تطبيق الذكاء الاصطناعي على أي حل.

خدمة آزور الإدراكية تمكن التطبيقات على رؤية، سماع، والاستجابة، وترجمة، والمحاكمة العقلية وأكثر من ذلك. تطلق مايكروسوفت فئة خدمات عقلية جديدة، والتي تسمى “القرار” Decision والتي تقدم للمستخدمين توصية محددة لاتخاذ قرارات أكثر استنارة وفعالية. تشتمل هذه الفئة على “وسيط للمحتوى”، Content Moderator وسمة “مكتشف الاختلافات” Anomaly Detector الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، وخدمة جديدة تسمى “المشخصنة” Personalizer، والتي تستخدم التعلم التعزيزي لتزويد المستخدمين بتوصية محددة لتمكينهم من اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة.

والتي تقدم للمستخدمين توصية محددة لاتخاذ قرارات أكثر استنارة وفعالية. تشتمل هذه الفئة على “وسيط للمحتوى”، Content Moderator وسمة “مكتشف الاختلافات” Anomaly Detector الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، وخدمة جديدة تسمى “المشخصنة” Personalizer، والتي تستخدم التعلم التعزيزي لتزويد المستخدمين بتوصية محددة لتمكينهم من اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة. تأتي مايكروسوفت بالذكاء الاصطناعي إلى خدمة البحث على آزور مع توفر عام لقدرة البحث العقلي، مما يتيح للعملاء تطبيق خوارزميات الخدمات العقلية لاستخراج رؤى جديدة من محتواها المهيكل وغير المهيكل. بالإضافة إلى ذلك، نحن نقوم بمعاينة قدرة جديدة تمكن المطورين من تخزين رؤى الذكاء الاصطناعى المكتسبة من البحث العقلي، مما يجعل من الأسهل إنشاء تجارب غنية بالمعرفة التي تستفيد من تصورات Power BI أو نماذج التعلم الآلي.

تعمل الابتكارات الجديدة في التعلم الآلي على آزور على تبسيط عملية بناء وتدريب ونشر نماذج التعلم الآلي:

• توفر إمكانيات MLOps مع تكامل Azure DevOps للمطورين إمكانية النسخ وقابلية المراجعة والأتمتة لدورة حياة تعلم الآلة الشاملة.

• تجعل التحسينات التلقائية للتعلم الآلي وواجهة المستخدم سهلة الاستخدام تطوير نماذج عالية الجودة أسهل.

• توفر واجهة التعلم الآلي البصرية تجربة إنشاء ونشر نموذج بلا رمز مع قدرات السحب والإفلات.

• لتمكين الاستنباط المنخفض للغاية والفعال من حيث التكلفة، تعلن مايكروسوفت عن التوفر العام لنماذج الأجهزة المسرعة التي تعمل على FPGAs، فضلاً عن دعم ONNX Runtime لنظامي NVIDIA TensorRT و Intel nGraph للاستدلال عالي السرعة على شرائح نافيديا وإنتل.

توسيع الفرص في الحافة الذكية

طرحت الشركة اليوم العديد من المنتجات والحلول الجديدة التي لا تزال تلبي الاحتياجات الحالية والناشئة للحوسبة السحابية والحوسبة الهجينة:

• قدمت مايكروسوفت Azure SQL Database Edge لدعم طيف احتياجات حوسبة الحافة. محرك SQL المحسن لمتطلبات حساب أقل مع برمجية ذكاء اصطناعي مدمجة، حيث يجمع المنتج دفق البيانات مع تعلم الآلة في قاعدة البيانات وقدرات الرسم البياني لتمكين الذكاء على الحافة. لأن Azure SQL Database Edge تشترك في نفس مساحة سطح البرمجة مع Azure SQL Database و SQL Server، يمكن للمطورين نقل التطبيقات بسهولة إلى الحافة دون الحاجة إلى تعلم أدوات ولغات جديدة، مما يوفر تجربة برمجة متسقة.

أعلنت مايكروسوفت أيضًا عن إطلاق IoT Plug and Play، وهي لغة تصميم مفتوحة جديدة لتوصيل أجهزة إنترنت الأشياء بسلاسة إلى الشبكة السحابية، مما يتيح للمطورين معالجة أحد أكبر التحديات التي يواجهونها – نشر حلول إنترنت الأشياء على نطاق واسع. في السابق، كان يتعين كتابة البرنامج خصيصًا للجهاز المتصل الذي يدعمه، مما يحد من نطاق عمليات نشر إنترنت الأشياء. غير أن برمجية IoT Plug and Play ستوفر للعملاء نظامًا بيئيًا كبيرًا للأجهزة المعتمدة من الشركاء والتي يمكنها الاتصال بسرعة.

في ما يتعلق بتطوير الواقع المختلط، تعمل مايكروسوفت على تسهيل إنشاء HoloLens 2 باستخدام الإصدار HoloLens 2 Development Edition، الذي يوفر لمطوري الواقع المختلط إمكانية الوصول إلى الحلول لمساعدتهم على بناء تجارب الواقع المختلط وتشغيلها عبر مجموعة من الأجهزة.

سيكون دعم Unreal Engine 4 للتدفق والتكامل الأساسي لمنصة لـ HoloLens 2 متاحًا للمطورين بحلول نهاية شهر أيار/مايو لإنشاء صور عالية الجودة وواقعية وخبرات غامرة ومختلطة في الواقع للحلول التي تشمل العمارة وتصميم المنتجات والتصنيع و اكثر.

مضاعفة الاستثمارات لتمكين مطوري بلوكتشين

في العام الماضي، أعلنت مايكروسوفت عن Azure Blockchain Workbench، والذي أعطى للمطورين واجهة مستخدم بسيطة لتصميم تطبيقات بلوكتشين على شبكة مدعومة مسبقًا من آزور. إعلانات اليوم تأخذها إلى أبعد من ذلك.

تعمل خدمة آزور بلوكتشين على تبسيط تكوين وإدارة شبكات كونسورتيوم بلوكتشين، مما يسمح للشركات بالتركيز على منطق سير العمل وتطوير التطبيقات. تقوم خدمة بلوكتشين آزور بنشر شبكة كونسورتيوم مُدارة بالكامل وتوفر حوكمة مضمّنة لمهام الإدارة العامة، مثل إضافة أعضاء جدد وتعيين الأذونات وتوثيق تطبيقات المستخدم.

• أعلنت مايكروسوفت هذا الأسبوع أيضًا أن منصة إيثيريوم من جي بي مورغان، Quorum، هي أول برمجية بيانات متوفرة في خدمة بلوكتشين آزورـ مما يمنح عملاء مايكروسوفت و جي أم مورغان لقدرة على نشر وإدارة شبكات بلوكتشين القابلة للتحجيم على السحابة.

سينضم أكثر من 6000 مطور ومنشئ محتوى إلى مايكروسوفت في سياتل الأسبوع المقبل لحضور المؤتمر للتعرف على أحدث التطورات في تقنيات السحابة والتطوير، فضلاً عن الحصول على خبرة عملية معهم. توفر إعلانات اليوم للمطورين من مخالف الأنواع أدوات جديدة متطورة لإنشاء الجيل التالي من التطبيقات لسحابة ذكية وحافة ذكية. سيكون هناك المزيد من العروض الأسبوع المقبل في مؤتمر بيلد (البناء).

حول مايكروسوفت

تمكن مايكروسوفت (نازداك “MSFT” @microsoft) التحويل الرقمي لحقبة السحاب الذكي والتفوق الذكي. مهمتها هي تمكين كل شخص وكل منظمة على وجه الكوكب من تحقيق المزيد.

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