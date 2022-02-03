‫مايكروسوفت تعتمد شركة Cloud4C كشريك “تخصص متقدم” لتقديم حلول الحواسيب الافتراضية

أبوظبي, 3 فبراير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Cloud4C عن اعتمادها من قبل شركة مايكروسوفت كشريك تخصص متقدم لتقديم حلول الحواسيب الافتراضية (Microsoft Windows Virtual Desktop)، وذلك بعد استيفائها لمجموعة المعايير التي وضعتها مايكروسوفت للتحقق من معرفة الشريك العميقة وخبرته الواسعة في نشر البنية الأساسية للحواسيب الافتراضية وتوسيع نطاقها وتأمينها على منصة “مايكروسوفت أزور”.

ولكي تعتمد مايكروسوفت أحد شركائها كشريك تخصص متقدم لتقديم حلول الحواسيب الافتراضية؛ يجب على الشريك استيفاء اشتراطات صارمة متعلقة بنجاحه في خدمة العملاء، واشتراطات أخرى متعلقة بمهارات موظفيه، كما يجب أن يجتاز عملية مراجعة تجريها جهة خارجية لممارساته الفنّية المتعلقة بالحواسيب الافتراضية “WVD“.

ونظرًا للأهمية البالغة التي اكتسبتها عملية توفير بيئة آمنة لعمل الموظفين عن بُعد؛ فقد وفرت مايكروسوفت حلًا للحواسيب الافتراضية وهو Windows Virtual Desktop، وهذا الحل يتميز بإمكانية تكامله بطريقة سلسة مع منتجات مايكروسوفت الأخرى، وتمكينه العملاء من استخدام الحواسيب الافتراضية بطريقة آمنة واقتصادية وقابلة للتوسع.

ويمكن للشركاء الذين ثبتت قدرتهم على تنفيذ عمليات الحواسيب الافتراضية “WVD” مساعدة عملائهم من الشركات على التحول لاستخدام حلول الحواسيب الافتراضية، وهو ما يوفر لهم حلولًا أكثر فاعلية لأعمالهم.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز لشركة Cloud4C، قال سريدار بينابوردي، رئيس مجلس إدارة شركتي CtrlS وCloud4C: “لقد كانت Cloud4C من بين مجموعة قليلة من الشركاء الذين اختارتهم مايكروسوفت لتجربة حل Windows Virtual Desktop في مرحلة مبكرة. وقد تسارع تبني هذا الحل بدرجة هائلة منذ مارس 2020 باعتباره أداة توفر بيئة حواسيب افتراضية آمنة وحديثة “للعمل من المنزل” لآلاف الموظفين الذين اضطروا إلى العمل عن بُعد، ونتوقع أن يستمر تزايد تبني هذا الحل طوال عام 2022. وبفضل ما تتمتع به الشركة من خبرات وتجارب، فقد تمكّنا خلال يومين من إنجاز مهمّة صعبة لإعداد بيئة حواسيب افتراضية WVD لفرق عمل مؤسسة مالية كبرى تضم أكثر من 45000 موظف. وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، انضممنا إلى العديد من شركاء مايكروسوفت العالميين لتقديم حلول Windows Virtual Desktop في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والهند وكندا. وإنّ اعتمادنا من قبل مايكروسوفت كشريك تخصص متقدم، سيعمل على تعزيز مبادراتنا لتطوير فرق عملنا”.

وأضاف رودني كلارك، نائب رئيس شركة مايكروسوفت لحلول ومبيعات الشركاء العالميين: “إنّ التخصص المتقدم لحلول مايكروسوفت للحوسبة الافتراضية (WVD) يُمنح للشركاء الذين يُنظر إليهم على أنّهم الأكثر قدرة على نشر بيئة الحواسيب الافتراضية على منصة مايكروسوفت أزور. ولقد أثبتت شركة Cloud4C أنّها تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لتزويد العملاء بحلول “الحواسيب الافتراضية كخدمة” بطريقة آمنة واقتصادية وقابلة للتوسع”.