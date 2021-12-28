ماليزيا تكشف عن أول علاج من نوعه لالتهاب الكبد الفيروسي «سي» بنسبة شفاء تبلغ 97%

دبي، الإمارات العربية المتحدّة، 28 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — يشارك المجلس الماليزي للسياحة العلاجية في معرض إكسبو 2020 دبي خلال الأسبوع الرابع عشر (14) من فعاليات المعرض.وسيعرض المجلس خدماته المتميّزة في قطاع الرعاية الصحية وعروضه السياحية العلاجية الاستثنائية في المدّة من 2 إلى 8 يناير 2022. وخلال هذه المدّة، يمكن لزائري المعرض زيارة الجناح الماليزي للتعرّف على خدمات الرعاية الطبية المتميّزة في ماليزيا؛ حيث تُعدّ ماليزيا الوجهة الرئيسية في آسيا لعلاج أمراض الخصوبة، والقلب، والسرطان، والتهاب الكبد الفيروسي «سي». وتمثل ماليزيا في جناحها في المعرض مؤسسات رعاية صحية رائدة من القطاع الخاصّ؛ وهي مستشفى «Thomson Hospital Kota Damansara»، ومركز «TMC التخصّصي للخصوبة والمرأة»، وشركة «Pharmaniaga»؛ وهي أكبر شركة أدوية في ماليزيا.

وعلى مدار 5 أيام، سيُتاح للشركات المشاركة في إكسبو فرصة إقامة علاقات تجارية مع شركات رائدة في قطاع السياحة العلاجية الماليزية، والتي تُمثّل مختلف قطاعات سلسلة القيمة لهذا القطاع؛ ومن بينها شركات عاملة في قطاعات الرعاية الصحية والأدوية وتنسيق الخدمات والحلول التقنية وصنع السياسات.كما ستتمكّن الشركات المشاركة في إكسبو من إقامة شراكات مع الشركات الرقمية الماليزية الناشئة التي ستعرض أعمالها خلال منتدى «الاستثمار في حلول القطاع الصحي الرقمية».

وقال محمد داود محمد عارف، الرئيس التنفيذي للمجلس الماليزي للسياحة العلاجية: «نهدف -من خلال مشاركتنا في معرض إكسبو 2020 دبي- إلى عرض خدمات الرعاية الصحية الماليزية والتي تتميّز بالجودة عالمية المستوى والسعر التنافسي وبساطة الإجراءات.وبوصفها وجهة عالمية رائدة لخدمات الرعاية الصحية، فإنّ ماليزيا ملتزمة بتلبية الاحتياجات المتغيّرة باستمرار لزائريها من طالبي السياحة العلاجية، وتطوير خدماتها لينعم كل زائر بالراحة النفسية أثناء تلقيه العلاج في هذه الوجهة الآمنة والموثوقة.»

للاطّلاع على مزيد من المعلومات، اضغط هنا.لطلبات تسجيل وسائل الإعلام؛ يُرجى إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى: vanessa.tan@mhtc.org.my.

عن المجلس الماليزي للسياحة العلاجية

المجلس الماليزي للسياحة العلاجية (MHTC) هو هيئة حكومية تتولى مسؤولية الإشراف على السياحة العلاجية في البلاد، وتعمل تحت اسم «Malaysia Healthcare».وقد تأسّس هذا المجلس في عام 2009، ويعمل على التنسيق بين الجهات الفاعلة ومُقدّمي الخدمات في قطاع السياحة العلاجية في ماليزيا لتطوير هذا القطاع وتيسير إجراءاته بهدف جعل ماليزيا وجهة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية.