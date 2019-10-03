‫مارشميلو ولانا ديل ري يتصدران حفلات ليلة الخميس والسبت من مهرجان ياسلام – حفلات ما بعد سباق الجائزة الكبرى عام 2019

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 أكتوبر، 2019 / PRNewswire / – أعلنت حلبة مرسى ياس “Yas Marina Circuit ” وفلاش للترفيه “FLASH Entertainment” عن نجوم الموسيقى العالميين الذين سيتصدرون حفلات مهرجان ياسلام لما بعد السباق يومي الخميس والسبت كجزء من حفلات يا سلام لما بعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2019

سيشهد العرض المباشر الأول الدي جي مارشميلو “DJ Marshmello” ليهز الحشد في حلبة دو أرينا “du Arena”، جزيرة ياس، يوم الخميس 28 نوفمبر ، بينما سيشهد عرض السبت 30 نوفمبر حفلًا للمطربة وكاتبة الأغاني الأمريكية لانا ديل راي “Lana Del Ray”.

إن الإعلان عن مشاركة مارشميلو ولانا ديل راي يعني اكتمال قائمة النجوم لهذا العام لحفلات ياسلام بعد السباق، حيث سيقيم ترافيس سكوت “Travis Scott” حفله على المسرح يوم الجمعة 29 نوفمبر، ويؤدي ذا كيلرز إلى في حفل الختام يوم الأحد 1 ديسمبر.

يعد مارشميلو واحدة من أكبر الدي جي في العالم، حيث يمتلك أكثر من ملياري قناة على سبوتيفي “Spotify” وحدها و40 مليون مستمع شهري على منصته على الإنترنت، في حين ستقدم لانا ديل ري أداؤها الفريد من نوعه والأغاني الرومانسية التي تقوم بكتابتها لأسلوب خاص، في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة.

اشتهرت لانا بموهبتها التي “لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل” كما وصفها النقاد الموسيقيين، وانطلقت إلى المشهد الموسيقي العالمي مع ظهورها الأول بألبوم بورن تو داي”Born To Die” لتعكس مزيج رائع من السحر والشجن التي استلهمتهما من ثقافة البوب أمريكانا، وحقق الألبوم نجاحًا في جميع أنحاء العالم.

نظرًا لأن عشاق الموسيقى من جميع الأعمار يعدون أنفسهم من عشاق مارشميلو وترافيس سكوت ولانا ديل راي وذا كيلرز”The Killers”، فمن المؤكد أن حفلات ياسلام ما بعد السباق ستثبت نجاحًا كبيرًا مع المتسابقين الذين سيسافرون إلى سباق أبوظبي للجائزة الكبرى.

وقال طارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس: “يسعدنا أن نعلن عن آخر اسمين على قائمة A-List العالمية لإتمام أربع ليال من الموسيقى الحية المذهلة في حفلات ياسلام بعد انتهاء السباق.

“يعد كل من مارشميلو ولانا ديل راي بمثابة اللمسات الأخيرة على مجموعة رائعة من الفنانين العالميين الذين سيجمعون عشاق الموسيقى من جميع الأعمار والجنسيات والأذواق. إلى جانب العروض التي قدمها ذا كيلرز وترافيل سكوت، يبدو أن حفلات ياسلام بعد انتهاء السباق لعام 2019 هي الأقوى حتى الآن.”

تباع التذاكر على www.yasmarinacircuit.com

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الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1004957/Marshmello.jpg