‫”ماج للتطوير” تطرح خطتها المبتكرة “ماج نعم”

يمكنك شراء عقار معفي من الضرائب في دبي بأقل من 48 دولارًا في اليوم

دون دفعة مقدمة، ودون رسوم خدمة، ودون شروط أو رسوم إضافية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 نوفمبر/تشرين ثاني، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت ماج للتطوير “Mag Development” ذراع التطوير العقاري لمجموعة ماج القابضة “MAG Holding Group”، عن تدشين خطتها المبتكرة “خطة نعم” “MAG YES PLAN” التي تشمل حزمة غير مسبوقة من التسهيلات وخطط السداد الميسرة التي تتيح للعملاء امتلاك منازلهم الخاصة بما يتناسب مع قدراتهم الشرائية ودخلهم الشهري في دبي.

ومن خلال هذه الحزمة، يستطيع المستثمرون من جميع أنحاء العالم شراء ملكية عقارية مجهزة بالكامل نظير أقل من 48 دولارًا في اليوم وهو أقل من متوسط تكلفة غرفة فندقية في دبي.

ويتضمن البرنامج، الذي يعد أول حزمة سداد تشمل بالكامل جميع الرسوم الممكنة بالإضافة إلى امتيازات حصرية تقدم لعملاء “خطة نعم”، خططًا مرنة لامتلاك منزلك. تسمح الخطط للعملاء بشراء ملكية عقارية في دبي دون دفعة مقدمة ودون دفعة نهائية عند استلام الملكية العقارية، مع الإعفاء الكامل من رسوم التسجيل والضرائب.

ومن خلال هذا البرنامج المبتكر الذي يتيح للمستثمرين شراء شقة خلال 15 دقيقة فقط، توفر “ماج للتطوير” ميزة خصم الدفعات مباشرة من حساب العميل البنكي لتسهيل عملية الدفع. كما توفر خطة ماج نعم خيارات للعميل للدفع بدفعات ثابتة يومية او أسبوعية او شهرية او دفعات ربع سنوية دون الحاجة لأية تسهيلات بنكية.

وتم تصميم حزم السداد الجديدة استنادًا إلى دراسة متعمقة ومتخصصة أجرتها “ماج للتطوير” لأوضاع السوق العقاري الفعلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وطالما كانت دبي سوقًا جاذبة بالنظر إلى سياسة الإعفاء من الضرائب للعقارات السكنية والعائد المرتفع على الاستثمار الذي يوفره هذا البرنامج والدعم المقدم لكل من يتطلع لشراء عقار وبدء محفظته العقارية الدولية خارج البلاد دون الحاجة لأية استثمارات أولية.

ويسمح البرنامج الجديد للمستثمرين من جميع أنحاء العالم بشراء ملكية عقارية في دبي مما يتيح لهم فرصة الاستفادة بعائد على الاستثمار معفى من الضرائب وامتلاك منزل لقضاء العطلات في أحد أكثر الوجهات السياحية ومراكز الاستثمار جاذبية.

ويغطي البرنامج بشكل حصري مشروع مدينة ماج “MAG City”. وهو مجمع سكني مسور بالكامل يضم منازل فاخرة تتألف من غرفتين وثلاثة غرف وأربعة غرف، بالإضافة إلى شقق بغرفة واحدة بالإضافة إلى استديوهات مفروشة بالكامل، في مدينة محمد بن راشد، بمنطقة الميدان 7 التي تبعد 8 دقائق من برج خليفة الأيقوني ناطحة السحاب الأطول في العالم.

وتعد هذه الخطة المبتكرة الأولى من نوعها في العالم التي تقدم دفعات شهرية شاملة بالكامل تتضمن جميع الرسوم المحتملة حيث لن يتعين على العميل سداد أية مبالغ طوال مدة الحزمة. وتتضمن الحزمة امتيازات غير تقليدية مثل كسب أميال لضيوف طيران الاتحاد، وبرنامج ماج للولاء، وبرنامج للحماية المهنية، وتأمين على الحياة والعديد من الامتيازات الأخرى التي تعتمد على الخطة المحددة.

وبهذه المناسبة، أشار طلال موفق القداح “Talal Moafaq Al Gaddah”، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس إدارة ماج للتطوير، قائلاً: “لقد صممت خطة نعم بعناية لمنح فرص للمستثمرين تمكنهم من سداد مقابل وحداتهم السكنية على دفعات متساوية. ولا يمكن تغييرها طوال فترة السداد التي تمتد من 5 إلى 24 سنة”.

ويضيف، “ويؤكد هذا البرنامج على التزامنا الراسخ لتلبية اشتراطات السوق وتمكين المستثمرين الدوليين من أصحاب الدخل الشهري الثابت من امتلاك عقار وبدء محفظة ممتلكاتهم العقارية دون الحاجة لأية دفعات مالية كبيرة ودون رسوم مخفية”.

كما يشير القداح، “صممت خطة السداد الميسرة الجديدة لتوفير مستوى عالي من المرونة لعملائنا وتعكس التزام شركتنا بتعزيز تجربة المشترين الباحثين عن منزل ضمن مشروعات ماج للتطوير التي تلبي مختلف فئات المجتمع”.

وأشار أن معظم الراغبين في شراء عقار يواجهون صعوبة في سداد الدفعة المبدئية، لذلك جاء هذا البرنامج المبتكر من ماج للتطوير لإعفائهم من الدفعة المقدمة. وبالإضافة لذلك، سيتاح لدى العميل خيار سداد دفعات دورية ثابتة مما يسمح لأي شخص من أصحاب الدخل الثابت أن يمتلك عقارًا. وصممت حزمة خطة نعم من ماج كي تشمل جميع الرسوم المحتملة مع امتيازات حصرية إضافية مثل عضوية برنامج “ولاء عملاء ماج”، الذي يمنح للمشتري خصومات في 480 مطعم، ومتجر، ومقهى، وفندق في دبي. وتتضمن الامتيازات برنامج للتأمين على الحياة والتأمين في حالة فقدان الوظيفة.

وتواصل “ماج للتطوير” ابتكار أفكارًا تسويقية للعملاء مما يوفر الدعم للأفراد وعائلاتهم في سبيل التخطيط لتحقيق استقرار مالي طويل الأمد وفرصة للاستثمار في الممتلكات العقارية التي يمكنهم الاستفادة منها كمنزل لقضاء العطلات عند زيارة دبي.

كما تعمل ماج للتطوير على توفير حلول فعالة للسوق العقاري في دبي لمواكبة تغييرات السوق وتحقيق أقصى استفادة من التسهيلات التي تقدمها حكومة دبي، بالإضافة إلى تأثير معرض إكسبو 2020 “Expo 2020” على السوق العقاري المحلي.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1026879/MAG_Development.jpg