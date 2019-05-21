‫ماجنت360، ممارسات مايندتري لسيلزفورس، وقد أطلقت عليها انفورميشن سيرفيسيز جروب (ISG) رائدة في الخدمات المهنية لسيلزفورس سيلز وسيرفيس كلاود

تشتهر الشركة بتقديم الحلول وتوفير أدوات التسريع في خدمات التجزئة والسلع المعبأة للمستهلك والتصنيع والخدمات المالية والرعاية الصحية

وارن، نيوجيرسي وبنغالور، الهند، 21 مايو 2019/PRNewswire/ — قد أطلقت ISG Provider Lens™ على شركة ماجنت 360 “Magnet360 “ ، ممارسات مايندتري “Mindtree” المنشأة من سيلزفورس “Salesforce”، بأنها رائدة في الخدمات المهنية لسيلزفورس سيلز وسيرفيز كلاود في الولايات المتحدة، وإدارة النظام البيئي لسيلزفورس. ويرتبط هذا المسمى باستثمارنا الدائم في حلول سيلزفورس، فضلاً عن قدرتنا على تطبيق خبراتنا في سيلزفورس عبر نطاق واسع من الصناعات.

ويتناول تقرير ISG Provider Lens حول النظام البيئي في سيلزفورس مزودي الخدمات الذين يوفرون الإمكانيات التي تغطي جوانب تكامل النظام لأحد مشروعات عملاء سيلزفورس. ويركز هذا التقرير على الشركات التي تطبق سيلزفورس سيلز وسيرفيس كلاودز.

وصرح مات مينتس “Matt Meents”، الرئيس التنفيذي لماجنت 360، “ينشأ عن تعقيد التصورات التكنولوجية للمؤسسات، بما في ذلك الأنظمة القديمة، تحديات للشركات التجارية لتحقيق الاستفادة القصوى من استثمارها في سيلزفورس كلاودز”. ويعكس هذا الاعتراف المقدم منISG حجم الاستثمارات التي حققناها على مدار العديد من الأعوام لمساعدة عملائنا في تحقيق الاستفادة من الإمكانيات الشاملة لمنصة سيلزفورس لإحداث نقلة في شركاتهم التجارية.”

وقد ذكر تقرير ISG نقاط القوة لماجنت 360 في المجالات الآتية:

حلول الصناعة وأدوات التسريع: تحظى ماجنت 360 بالعديد من حلول الصناعة، وتشمل عروض التجزئة والسلع المعبأة للمستهلك والتصنيع (بما في ذلك جوانب إنترنت الأشياء) والخدمات المالية (والتي تركز على التأمين والشراكة مع داك كريك “Duck Creek”) وحلول بيشن إنجيدج “Patient Engage” للرعاية الصحية. وتقدم Connected Manufacturing من ماجنت 360 حلولاً قوية وفعالة لسيرفيس كلاود التي تستخدم عناصر إنترنت الأشياء على نطاق واسع.

تحظى ماجنت 360 بالعديد من حلول الصناعة، وتشمل عروض التجزئة والسلع المعبأة للمستهلك والتصنيع (بما في ذلك جوانب إنترنت الأشياء) والخدمات المالية (والتي تركز على التأمين والشراكة مع داك كريك “Duck Creek”) وحلول بيشن إنجيدج “Patient Engage” للرعاية الصحية. وتقدم Connected Manufacturing من ماجنت 360 حلولاً قوية وفعالة لسيرفيس كلاود التي تستخدم عناصر إنترنت الأشياء على نطاق واسع. المنهجية: تتبنى ماجنت 360 منهجية جيدة الإعداد لالتزامات المشروعات وتتضمن مجموعة متنوعة من أدوات التسريع لدعم أنشطة محددة في المشروع. وتتضمن محلل الرموز ومحسِّنًا هيكليًا والاختبار المتعلق بالمخاطر وغيرها. وتعتمد ماجنت 360 على التركيز القوي على المراحل الأولية للمشروع، حيث تستخدم منهجية التقدم السريع لوضع الاستراتيجية وتخطيط الخارطة.

تتبنى ماجنت 360 منهجية جيدة الإعداد لالتزامات المشروعات وتتضمن مجموعة متنوعة من أدوات التسريع لدعم أنشطة محددة في المشروع. وتتضمن محلل الرموز ومحسِّنًا هيكليًا والاختبار المتعلق بالمخاطر وغيرها. وتعتمد ماجنت 360 على التركيز القوي على المراحل الأولية للمشروع، حيث تستخدم منهجية التقدم السريع لوضع الاستراتيجية وتخطيط الخارطة. التركيز على نوعية البيانات : ينصب تركيز منهجية المشروع الخاصة بماجنت 360 على إدارة البيانات، بما في ذلك قياس نوعية البيانات باعتبارها جزءً من تقييم أداء العمل.

: ينصب تركيز منهجية المشروع الخاصة بماجنت 360 على إدارة البيانات، بما في ذلك قياس نوعية البيانات باعتبارها جزءً من تقييم أداء العمل. الالتزام بمتطلبات العملاء: تحظى ماجنت 360 بقاعدة عملاء متزايدة وقد حازت على العديد من جوائز الابتكار للشركاء من سيلزفورس نظرًا لجهودها المتميزة مع العملاء.

وقد صرح جان إريك إيز “Jan Erik”، مدير ومحلل رئيسي في شركة ISG بالقول “يبحث عملاء سيلزفورس عن شركاء بإمكانهم دعم التطبيقات السحابية المتعددة التي يلزم لنجاحها توفير نموذج شراء جيد الإعداد”. وأضاف قائلًا، “جنبًا إلى جنب مع ممارسات ماجنت 360، تستطيع مايندتري دمج 15 عامًا من خبرة سيلزفورس بالإضافة إلى القدرة على تغطية عمليات التكامل مع الحزم التكنولوجية الأخرى ووضعها كشريك رائد في النظام البيئي المعقد لسيلزفورس.”

وقدمت مجموعة التقارير الرباعية لشركة ISG Provider Lens™ رؤى قيّمة حول إمكانات مزودي الخدمات المستندة إلى المنهجية الفريدة لشركة ISG، والتي تجمع بين الأعمال التجريبية والأبحاث المستمدة من البيانات وتحليل السوق وخبرات العمل الفعلية وملاحظات فريق الاستشارات العالمي لشركة ISG.

لمعرفة المزيد حول ماجنت 360: تفضل بزيارة الموقع: https://www.magnet360.com/

تعد سيلزفورس وسيلز كلاود وسيرفيس كلاود وغيرها، علامات تجارية لشركة salesforce.com.

نبذة عن آي إس جي (ISG)

تعتبر شركة آي إس جي (انفورميشن سيرفيسزجروب) ISG (Information Services Group) (المعروفة في بورصة نازاداك باسم: III) شركة عالمية رائدة في خدمات الاستشارات والأبحاث التكنولوجية. وتعد شريك أعمال موثوقًا لأكثر من 700 عميل، ومن بينهم أكثر من 70 شركة من أفضل 100 شركة حول العالم. تتعهد آي إس جي بمساعدة الشركات ومؤسسات القطاع العام ومزودي الخدمات والتكنولوجيا في إحراز التميز التشغيلي وتحقيق النمو بمعدل أسرع. وتتخصص الشركة في خدمات التحول الرقمي، بما في ذلك الأتمتة والخدمات السحابية وتحليل البيانات؛ واستشارات البحث عن مصادر مختلفة؛ والخدمات المدارة المتعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر؛ وخدمات نقل الشبكة؛ وتخطيط الاستراتيجيات والعمليات؛ وتغيير الإدارة؛ وتحري المعلومات عن الأسواق وإجراء الأبحاث والتحليلات التكنولوجية. وقد تأسست في عام 2006، ويوجد مقرها في ستامفورد، كونيتيكت، وتوظف الشركة أكثر من 1300 متخصص في مجال الاستعداد الرقمي في أكثر من 20 دولة حول العالم – وهو فريق عمل عالمي معروف بأفكاره المبتكرة وتأثيره على السوق والخبرة العميقة في مجاليّ الصناعة والتكنولوجيا والقدرات التحليلية والبحثية العالمية المستندة إلى بيانات سوق العمل الأكثر شمولية.

نبذة عن مايندتري

تعتبر مايندتري (المدرجة في البورصة الوطنية الهندية تحت اسم [NSE: MINDTREE]) شركة عالمية تقدم خدمات واستشارات في مجال تقنية المعلومات مما يساعد العملاء في 17 دولة على إنجاز أعمالهم ببراعة والتغلب على المنافسين وتحقيق النمو. ونتحكم كذلك في قوة الإنجاز المستمر وخبراتنا الرقمية والإلمام بمجال الصناعة وإجراء الأبحاث حول التقنيات الناشئة لتوجيه الكفاءات وتمكين الابتكار في مجال الأعمال لأكثر من 340 عميلاً. وعلى نحو ثابت، تعد مايندتري واحدة من أفضل الأماكن لممارسة العمل. ويمثل ذلك انعكاسًا “لعقول مايندتري” التنظيمية والتعاونية والمتفانية والتي تجسد بدورها ثقافة الفوز التي تحدد التزامنا بالتفوق والابتكار والمشاركة في الإبداع. لمعرفة المزيد عنا؛ تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.mindtree.com أو تابعنا على @Mindtree_Ltd.

قد تكون جميع المنتجات وأسماء الشركات الواردة في هذا المستند علامات تجارية للمالكين المسجلين.

لمزيد من المعلومات؛ يُرجى التواصل على:

الهند

راهول ناج ” Rahul Nag”

مايندتري المحدودة

9958644228 -91+

Rahul.Nag@mindtree.com

الولايات المتحدة

إريك أرفيدسون ” Erik Arvidson”

ماتر

4542 -518- 978- 1 +

mindtree@matternow.com

أوروبا

سوزي ويث ” Susie Wyeth”

هوت واير “Hotwire”

4657- 7608- 20- 44+

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