‫مؤشر السياحة الطبية يضيف وجهات سياحية طبية جديدة، ويحدث تصنيفاته للعقد الجديد

– إصدار مؤشر السياحة الطبية 2020-21 وسط جائحة كوفيد-19 العالمية

– إضافة خمس وجهات جديدة إلى المؤشر

– إضافة أدوات إنترنتية وظيفية إلى المؤشر للعملاء

– إضافة آلة حاسبة للسياحة الطبية إلى مؤشر السياحة الطبية كهدية مجانية

ويست بالم بيتش، فلوريدا، 16 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — نشر مركز أبحاث الرعاية الصحية الدولي الطبعة الثالثة من أداة استبيانه الرئيسي، مؤشر السياحة الطبية 2020-21، Medical Tourism Index (MTI) ، محددا الوجهات العشر الأولى للسياحة الطبية في العالم: كندا، سنغافورة، اليابان، إسبانيا، المملكة المتحدة، دبي، كوستا ريكا، إسرائيل، أبو ظبي والهند. يصنف مؤشر السياحة الطبية انطباعات الأميركيين عن الــ 46 وجهة دولية للرعاية الصحية التي توفر نظرة ثاقبة حول كيفية نظر المستهلكين إلى 41 معيارًا ضمن ثلاثة أبعاد بما في ذلك صناعة السياحة الطبية وجاذبية الوجهة وجودة الرعاية. وقد أصبح المؤشر أداة التخطيط النهائية لأصحاب المصلحة في الصناعة الذين يتطلعون إلى الاستثمار، ووضع المعايير، وتحسين حصة السوق في السفر الطبي. ويضيف مؤشر السياحة الطبية الجديد هذا العام خمس وجهات جديدة إلى القائمة المتزايدة لوجهات السياحة العلاجية: التشيك والبرتغال والمجر واليونان وغواتيمالا. كما صدر مؤشر السياحة العلاجية العربي 2020-2021.

تم بدء إصدار مؤشر السياحة الطبية لأول مرة في العام 2014 وتم تحديثه للقطاع في تقريره 2016-2017؛ وتصل هذه الطبعة الثالثة إلى منعطف حرج، حيث لم تكن الرعاية الصحية الحديثة أكثر أهمية مما هي عليه اليوم، ولم يكن من الصعب التنبؤ بالتطور المستقبلي لصناعة شابة معولمة كصناعة السياحة الطبية أكثر من هذه الحقبة.

وقالت رينيه ماري ستيفانو، أحد مطوري المؤشر: “يعدمؤشر السياحة الطبيةأداة مسح فريدة لوجهات الرعاية الصحية التي تبحث عن المكافئ في الصناعة لمراجعة الأداء. في صناعة شابة نسبيًا مثل السفر الطبي، هناك عدد قليل جدًا من الموارد الموثوقة وأدوات التخطيط للوجهات والمرافق التي ترغب في تحسين برامجها. بالنسبة لأصحاب المصلحة في صناعة السياحة العلاجية، يمكن استخداممؤشر السياحة الطبيةلقياس تأثير التنمية المستدامة على درجات معاييرمؤشر السياحة الطبيةومن ثم مقابلته بالمقارنة مع وجهة أخرى “.

بالنسبة لهذا الإصدار 2020-21، يوفرمؤشر السياحة الطبية نظرة جديدة لكل وجهة من خلال توفير المعلومات الجغرافية السياسية والديموغرافية، ونموذج الرعاية الصحية الحالي لكل منها، وإلقاء نظرة ثاقبة على نطاق وشكل صناعة السياحة العلاجية في كل وجهة.

ومن الجديد أيضا في مؤشر السياحة الطبية الجديد هو أدوات البيانات على الإنترنت للمؤشر. سيتمكن العملاء الذين يشترون التقرير من تسجيل الدخول للوصول إلى الأدوات الرقمية مثل الرسوم البيانية والجداول المخصصة للتحليل. سيشمل ذلك بيانات من العام 2020 للمقارنة مع أو مقابل السنوات السابقة.

يضع فيروس كورونا المستجد ضغطًا هائلًا على أنظمة الرعاية الصحية والاقتصادات العالمية، مما سيغير حجم وشكل سوق السياحة العلاجية بطرق غير متوقعة. ومع ذلك، يبدو من المستحيل تمامًا أن يتمكن أي حدث عالمي – حتى حدث مميت مثلكوفيد-19– من تعطيل أو تدمير صناعة السياحة الطبية بشكل دائم.

ومع تحول تهديد فيروس كورونا إلى تهديد أقل انتشارًا وعودة إرشادات السفر الدولية إلى طبيعتها، فإن صناعة السياحة العلاجية والسياحة الصحية وسياحة سفر العافية تهدف جميعها إلى العودة ببطء إلى مستويات ما قبل العام 2020، خاصةً عندما يبحث الباحثون عن الصحة والعافية عن تكلفة أقل، وحلول آمنة لاحتياجاتهم الصحية والعافية. إن الوجهات التي تستخدممؤشر السياحة الطبيةالمحدثة للتحضير لهذه العودة الحتمية إلى التشغيل العادي ستكون في وضع جيد لجني مكاسب الإنفاق على الرعاية الصحية الأجنبية.

وقالت ستيفانو “إذا كنت وجهة سياحية طبية محتملة، فليس هناك وقت أفضل من هذا لترتيب بيتك.” على المدى الطويل، يجب أن يحفزكوفيد-19أصحاب المصلحة الجدد في صناعة السياحة العلاجية. يُذكر أن ستيفانو من بين أولئك الذين يعتقدون أنكوفيد-19 يمكن أن يساعد في الحقيقة في تنمية هذا القطاع بشكل أكثر مسؤولية وأكثر فعالية بمرور الوقت مع التركيز على المعايير فيمؤشر السياحة الطبية.

وقالت ستيفانو “مع تخفيف قيود السفر ومع كون السفر أكثر أمانًا، ولكن قبل أن يتلاشى الركود الاقتصادي، سيبدأ ملايين الأشخاص في البحث عن طرق لتوفير المال والحصول على خدمات الصحة والعافية التي تشتد الحاجة إليها“.

ما هو متضمن في شراء مؤشر السياحة الطبية؟

احتفالًا بالإصدار الأولي للتقرير، يتم تقديمه بسعر خاص لفترة محدودة من الوقت لشراء المؤشر الذي يتضمن الوصول إلى أدواتمؤشر السياحة الطبيةعبر الإنترنت مع الرسوم البيانية المخصصة والتحليل باستخدام قواعد بيانات الوجهة للتقرير، بما في ذلك التقريران السابقان. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير حاسبة السياحة العلاجية مجانًا عند الشراء لفترة محدودة. حاسبة السياحة الطبية هي أداة تخطيط السياحة الطبية التي طورها المركز الدولي لأبحاث الرعاية الصحية. وهي تسمح للمهنيين والمديرين التنفيذيين والمسؤولين بفحص التأثير الاقتصادي الكامل لصناعة السياحة الطبية على مدينة أو ولاية أو بلد مقصد. تعرف على المزيد واشتر المؤشر على: https://medicaltourismindex. com .

المركز الدولي لأبحاث الرعاية الصحية

المركز الدولي لأبحاث الرعاية الصحية هو مركز أبحاث غير ربحي 501 سي (3) مخصص لإجراء البحوث وتقديم معلومات موثوقة ورؤية استراتيجية قابلة للتنفيذ في المجالات التالية:

تجارب ونتائج المرضى الدوليين

اتجاهات وتحليل رعاية المرضى الدوليين

التأمين الصحي العالمي

اتجاهات الرعاية الصحية القائمة على صاحب العمل

إدارة صحة السكان

التركيبة السكانية للمرضى

جودة المستشفى

سياسة الرعاية الصحية الحكومية

عافية الشركات

اتجاهات العافية

أبحاث السياحة العلاجية

الهدف الأساسي للمركز الدولي لأبحاث الرعاية الصحيةهو تعزيز الشفافية وتحسين جودة الرعاية الصحية العالمية، وإدارة صحة السكان، وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية، وتجربة الرعاية الصحية للمستهلكين.

موارد الرعاية الصحية العالمية

شركة موارد الرعاية الصحية العالمية هي شركة حلول دولية تقدم تنفيذًا استراتيجيًا في مجالات الرعاية الصحية لصاحب العمل، والسياحة الطبية، والسياحة الصحية، والتأمين الذاتي، وعافية الشركات. يلتقي ممثلو شركة موارد الرعاية الصحية العالمية بمئات الآلاف من المهنيين الذين يتمتعون بقيادة فكرية من خلال أكثر من عقد من اجتماعات جمعياتها، والأحداث التجارية، والشهادات، والمنشورات، والبحوث المستشهد بها، والمحتوى المتعاون.

وإذ تصل إلى أكثر من 2.6 مليون مهني في الصناعة، شركة موارد الرعاية الصحية هي شركة استشارية مصممة خصيصًا ولديها القدرة على تعزيز استراتيجية ونمو أي عمل تجاري في هذا المجال. الموارد الصحية العالمية هي شريك بحثي لـلمكرز الدولي لأبحاث الرعاية الصحية.