‫مؤشر أسهم بيرميودا والشركة الأم ميامي إنترناشيونال هولدنغز، تعلنان عن إدراج 1.94 مليار دولار لـ أن سي أل كوربوريشن

هاملتون، بيرميودا، وبرنستون، نيوجرزي، 14 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك، الشركة صاحبة أغلبية الأسهم في مؤشر أسهم بيرميودا والشركة الأم لمجموعة مياكس إكستشينج، اليوم أن مؤشر بيرميودا قد أدرج ما يقرب من 2 مليار دولار من أسهم شركة أن سي أل.

وتشمل الإدراجات ثلاثة إشعارات تمثل ما يقرب من 1.94 مليار دولار من القيمة الإسمية وهي كما يلي:

· 862.5 مليون دولار 6,00% كإشعارات كبيرة قابلة للمبادلة ومستحقة في 2024؛

· 675 مليون 12.25% من الإشعارات المؤمنة المستحقة سنة 2024؛ و

· 400 مليون من الإشعارات الكبيرة القابلة للتداول المستحقة سنة 2026.

وعلق رئيسمؤشر والرئيس التنفيذيلبورصة أسهم بيرميودا غريغ وويشويسكيقائلاً: “يسعد فريقمؤشر أسهم بيرميوداأن يرحب بإدراجأن أس ألفي بورصةأسهم بيرميوداويسعده تسهيل الإدراج في وقت مهم لشركةأن سي أل. يواصلمؤشر أسهم بيرميوداجذب الأوراق المالية الدولية الممتازة لإضافتها إلى قاعدة عملائنا العميقة الحالية من الشركات الممتازة والتي تعزز مكانةمؤشر أسهم بيرميوداكمكان معترف به لعمليات الإدراج الدولية في نصف الكرة الغربي “.

وقد عملت شركةووكرز (بيرميودا)كمستشار لبيرميودا لشركةأن سي ألوشركة ووكر ليستنغ سيرفيسيز، الراعي المدرج لشركةمؤشر أسهم بيرميودا. وقالت ناتالي نيتو، الشريكة في شركة ووكرز: “نحن سعداء للغاية لأننا تمكنا من العمل كراعٍ لإدراج شركةأن سي ألودعمنا من قبل الفريق الممتاز فيمؤشر أسهم بيرميوداالذي ضمن عملية إدراج سلسة للغاية.”

وصرحتوماس بي غالاغر، رئيس مجلس إدارةمؤشر أسهم بيرميوداورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز، “يسعدنا أنأن سي ألووكرز (بيرميودا) المحدودة قررت اختيارمؤشر أسهم بيرميودالمثل هذا الإدراج الهام من سندات دينأن سي ألالذي يعترف بانتشارمؤشر أسهم بيرميوداالعالمي، وسمعة برمودا وخبرةمؤشر أسهم بيرميودافي إدراج أدوات تمويل الديون المعقدة.” وتابعغالاغر: “منذ استحواذنا على حصة مسيطرة فيمؤشر أسهم بيرميوداالعام الماضي، رأينا أنمؤشر أسهم بيرميودا يواصل ترسيخ مكانته كشركة رائدة عالميًا بين الأوراق المالية المتعلقة بالديون والتأمين، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى نهجمؤشر أسهم بيرميوداالمبتكر والتجاري للإدراج مثل إشعارات أن سي ألالكبيرة“.

شهدت بورصة أسهم بيرميودا زيادة في الاهتمام من أسواق رأس المال العالمية لمنصة تداول بديلة معترف بها دوليًا لإدراج أدوات الدين الدولية.

اعتبارًا من الربع الثاني من لعام 2020، كان لدىمؤشر أسهم بيرميوداأكثر من 1000 ورقة مالية مدرجة، بما في ذلك صناديق الاستثمار والديون والأوراق المالية المتعلقة بالتأمين، بالإضافة إلى شركات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بورصة بيرميودا هي أيضًا البورصة الرائدة عالميًا لإدراج الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين مع ما يقرب من 500 جهة إصدار مدرجة ورأس مال سوقي قائم بقيمة 40 مليار دولار يمثل أكثر من 90٪ من حصة السوق من الأوراق المالية المرتبطة بالتأمينالعالمية.

من خلال حصتها في ملكيةمؤشر أسهم بيرميودا، ستوفر مجموعةمياكس إكستشينجدعمًا إضافيًا لسوق مخاطر التأمين العالمي المتطور (إعادة) من خلال منتجات مبتكرة على نطاق عالمي بهدف سوق العقود الآجلة.

لمزيد من المعلومات فيما خص بورصة أسهم بيرميودا، يرجى زيارة: www.bsx.com

اتصالات الشركات: ميامي إنترناشيونال هولدنغز

ناتلي كي، وكالة كارما

nkay@karmaagency.com

بورصة أسهم بيرميودا

جاسينثا هيوز

jhughes@bsx.com

حول مؤشر أسهم بيرميودا (بي أس أكس)

إذ تأسس في العام 1971، يعتبر مؤشر أسهم بيرميودا الآن السوق الإلكترونية الرائدة للأوراق المالية الخارجية. يتخصص مؤشر أسهم بيرميودا في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وأذونات المشتقات، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. مؤشر أسهم بيرميودا، المعترف بها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كسوق أوراق مالية خارجية معينة، هي عضو في الاتحاد العالمي للبورصات، وعضو منتسب في IOSCO ومقرها في دولة عضو في O.E.C.D. يتمتع مؤشر أسهم بيرميودا بوضع البورصة المعتمد بموجب قواعد الضرائب الأسترالية لصندوق الاستثمار الأجنبي؛ وضع التبادل الاستثماري المعين من قبل هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة؛ بورصة معترف بها من قبل هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية؛ حالة الصرف المعينة بموجب قانون ضريبة الدخل الكندي وعضو في جمعية إيداع الأوراق المالية المركزية الأميركية.

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس)، مياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس بيرل، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونيةبالكامل. وتمتلك ميامي إنترناشيونال هولدنغز حصة مسيطرة في بورصة أسهم بيرميودا أيضا.

تستفيد مؤشرات مياكسومياكس بيرل ومياكس إيميرالدمن التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي(مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر(مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).



مياكسأوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلباتسبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعةمياكس إكستشينجوالمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.



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تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية



يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، أو مؤشر أسهم بيرميودا (بي أس أكس) ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني.هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

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