‫مؤسسة  BSV Blockchain تتعاون مع الأكاديمية السعودية الرقمية لبدء اكاديمية BSV Blockchain في المملكة العربية السعودية

الأكاديمية السعودية الرقمية هي مبادرة رئيسية من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (MCIT) في المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى تطوير رأس المال البشري والقدرات الرقمية للشباب السعودي. فهي تتبنى اكاديمية وطنية بمعايير دولية لتثقيف المواهب السعودية في التقنيات الحديثة و إعدادهم للوظائف في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي ستساهم في تحول الرقمي لرؤية المملكة ٢٠٣٠

من خلال الأكاديمية الجديدة لتقنية البلوكتشين في الرياض، ستتعاون مؤسسة BSV Blockchain و الأكاديمية السعودية الرقمية لتوفير موارد اتقنية وتدريبية لهذه التقنية لعدة فئات – منهم المطورين، الطلاب، رواد ورجال الاعمال، وممثلي القطاعات الحكومية. وسف تركز الأكاديمية على تقنية BSV Blockchain الخاصة وهي شبكة على تدعم منصات الاعمال الواسعة و التطبيقات على النطاق الحكومي ذات البيانات الحساسة بأقل التكاليف.

ان التعاون مع اكاديمية BSV Blockchain لتقنية البلوكتشين هو الاحدث في سلسة برامج تعليمية ذات قطاع محدد اطلقت من قبل الأكاديمية السعودية الرقمية. كما اكد سعادة وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لقدرات ووظائف المستقبل م. فارس بن صالح الصقعبي “لأن الثورة الصناعية الرابعة تتضمن العديد من التقنيات الحديثة، تسعى الأكاديمية السعودية الرقمية لجذب العديد من الأكاديميات الرقمية لتوفير التدريب الشامل لجميع المجالات التي ستكون مهمة للتحول الرقمي للمملكة العربية السعودية. منذ الاعلان عن اطلاق الأكاديميات في مؤتمر لاونش LAUNCHفي اكتوبر ٢٠٢١, لانزال نبحث عن مجالات جديدة للتعلم. ونظرا للاهتمام العالي بتقنية البلوكتشين، فنحن فخورون بالعمل مع فريق BSV Blockchain لتقديم تدريب في تنقية تقنية البلوكتشين في المملكة العربية السعودية بمستوى عالمي.”

مؤسسة BSV Blockchain تقنية البلوكتشين و الأكاديمية السعودية الرقمية قد أعلنوا عن شراكتهم التعليمية في حفل توقيع في اليوم الاخير من LEAP 2022 المؤمتر التكنولوجي العالمي في الرياض، والذي كان من ١ فبراير١ إلى

٣ فبراير ٢٠٢٢. LEAP 2022 ويعد حدث تكنولوجي كبير ويجذب اكثر من ٧٠٠٠٠ شخص.

وقد ذكر معلقا على هذه الاتفاقية رئيس الأكاديمية السعودية الرقمية أ. محمد السحيم “نحن مسرورين بشاركة الأكاديمية السعودية الرقمية بمؤسسة BSV Blockchain لإنشاء اول اكاديمية متخصصة بتقنية البلوكتشين في الرياض، والأولى في الشرق الأوسط. هذه المبادرة ستعلم الطلاب، والمطورين، ورجال الأعمال و ممثلي الدوائر الحكومية في المملكة المعرفة اللازمة لاستخدام تقنية البلوكتشين للإنتقال الي الثورة الصناعية الرابعة. فريق BSV Blockchain يشاركنا في هذه الرؤية لبناء خدمات علي تقنية البلكوتشين على نطاق كبير لدعم البيانات لبناء مملكة عربية سعودية رقمية. ونحن نتوقع ان هذه هي الخطوة الأولى للتعاون مع مؤسسة BSV Blockchain

وعلق ايضا الرئيس المؤسس لمؤسسة BSV Blockchain جيمي ويقن

“المملكة العربية السعودية هي على طليعة التقنيات الحديثة، مثل انترنت الاشياء، الربوتات، المدن الذكية، والذكاء الاصطناعي. هذه المجالات كلها تستخد البيانات وتقنية البلوكتشين التي توفرها BSV Blockchain هي الوحيدة التي تملك القدرة الكافية لتكون البنية التحتية لنشر هذه البيانات. نحن متحمسون جدا لتثقيف الشباب السعودي والمتخصصين عن ثوة BSV Blockchain لقيادة التحول الرقمي وبناء عالم أفضل. نحن نتطلع إلى هذه الشراكة التعليمية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات و الأكاديمية السعودية الرقمية، تقديم تقنية البلوكتشين بشكل متكامل ومتطور إلى المملكة العربية السعودية.”