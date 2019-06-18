‫مؤسسة ويروبوتيكس تطلق مسابقة بقيمة 235,000 دولار لحل مشاكل اجتماعية باستخدام بيانات الطائرات من دون طيار

مسابقة الحلالين غير الاعتياديين مفتوحة أمام مشاركة الطلبة والباحثين والمنظمات غير الربحية والمبتكرين على الصعيد العالمي

جنيف، 19 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أطلقت مؤسسة ويروبوتيكس WeRobotics، وهي مؤسسة تركز على التأثير الإيجابي لحلول الروبوتات عبر الخبرة المحلية، اليوم مسابقة “الحلالين غير الاعتياديين” Unusual Solvers Competition من أجل تقدم حركة “طائرات من دون طيار للخير” عالميا. وستمنح المسابقة، التي تقبل المشاركات فيها حتى 31 آب/أغسطس 2019، مبلغ 235,000 دولار للمبتكرين الذين يستخدمون بيانات الطائرات من دون طيار للتصدي لتحديات محلية ملحة في مجالات المساعدة الإنسانية، الصحة العامة، حقوق الأراضي، الحفاظ على البيئة، الزراعة، التخطيط الحضري المستدام وغيرها.

بينما أصبح الوصول إلى الطائرات بدون طيار الآن أكثر من أي وقت مضى، لا تزال المجتمعات في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في الجنوب العالمي، تكافح من أجل ترجمة بيانات الطائرات بدون طيار إلى حلول فعالة تقود العمل والتأثير. قد يكون تحليل البيانات مضيعة للوقت ومكلفًا ومعقدًا – وغالبًا ما لا يفسر الفروق الدقيقة المحلية والثقافية. بالإضافة إلى ذلك، أدى انتشار الطائرات بدون طيار إلى عدد من التحديات الأخلاقية المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات، مما زاد من إعاقة إمكانيات الطائرات بدون طيار في تحسين الحياة.

من خلال مسابقة “الحلالين غير الاعتياديين”، تهدف ويروبوتيكس إلى إطلاق حلول أصلية قابلة للتطوير لمعالجة هذه المشكلات. على وجه الخصوص، تشجع المسابقة الحلول من المناطق التي تتلقى عادة استثمارات أقل وتواجه عوائق أعلى لدخولها – أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا. لا يحتاج المتقدمون لأن يكونوا خبراء تقنيين في الطائرات بدون طيار أو امتلاك طائرة بدون طيار. ومع ذلك، يجب أن يفهموا التحدي الذي يرغبون في معالجته ويمتلكون معرفة عميقة بالمجتمعات التي يعتزمون خدمتها.

وقالت سونيا بيتشارت، الشريك المؤسس لشركة ويروبوتيكس: “إن أحد أكبر التحديات التي نواجهها في حركة “طائرات بدون طيار من أجل الخير” هو خلق بيئة مواتية في المجتمعات المحلية، مما يدعم العمل الحاسم وراء الكواليس الذي يتجاوز بكثير الصور المثيرة التي نراها في كثير من الأحيان من الطائرات بدون طيار أثناء تحليقها. نحن نعرف أولاً أن تحليل البيانات ومشاركة المجتمع وأصحاب المصلحة – وليس الطائرات بدون طيار نفسها – هي التي تؤدي إلى حلول حقيقية. ستساهم هذه المسابقة في التمويل الذي تمس الحاجة إليه لإيجاد بيئة مواتية تتكيف مع احتياجات الجنوب العالمي. وستساعد في بناء أساس أقوى للمبتكرين المحليين لتحسين عملهم لصالح المجتمعات المحلية ومعها.”

كجزء من المسابقة، سيحصل تسعة متسابقين يصلون مرحلة التصفيات النهائية على 15000 دولار لكل منهم ودعم من الموجهين لتحويل أفكارهم إلى مفاهيم تعرض على هيئة محكمين خبراء في أوائل العام 2020. وسيحصل الفائز بالجائزة الكبرى على 100,000 دولار لتمويل الحل الذي يقدمه. يتم دعم المسابقة بواسطة شبكة أوميديار Omidyar Network، شركة الاستثمار الخيري التي أنشأتها بام وبيير أوميديار.

وقال بيتر رابلي، الشريك في شبكة أوميديار: “لقد لامسنا سطح ما يمكن أن تفعله البيانات والتحليلات الجغرافية المكانية للمجتمعات المحلية. ومع ذلك، حتى تتمكن تكنولوجيا الطائرات بدون طيار من تحقيق إمكاناتها الكاملة، يجب علينا بناء المزيد من القدرات المحلية، وتمكين المزيد من الناس من الاستفادة بشكل فعال وأخلاقي من مجموعة كبيرة من البيانات التي يمكن أن تنتجها هذه الأدوات. نتطلع إلى الأفكار الملهمة التي تتيحها مسابقة “الحلالين غير الاعتياديين”، مما يساعد على إنشاء قطاع بيانات وبيانات طائرات بدون طيار مستدام وقابل للحياة اقتصاديًا في الاقتصادات الناشئة.”

منذ العام 2016، عملت ويروبوتيكس وشبكة مختبرات الطيران التابعة لها مع المنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية والجامعات وغيرها من المؤسسات في أكثر من 20 دولة، حيث توفر التدريب في الموقع والدورات عبر الإنترنت والتعاون في مشاريع لدمج استخدام الطائرات بدون طيار في الاستجابة للكوارث وإدارة المخاطر، وخدمات الصحة العامة، والجهود البيئية، وأكثر من ذلك. وتجري المنظمة أيضًا أبحاثًا وتنظم مؤتمرات وفعاليات لتبادل المعرفة.

لمعرفة المزيد عن مسابقة الحلالين غير الاعتياديين وتقديم اقتراح، يرجى زيارة unusualsolvers.org.

حول ويروبوتيكس

ويروبوتيكس هي منظمة غير ربحية تستثمر في الخبراء المحليين الذين يعملون على ابتكار حلول روبوتية في الأماكن التي هناك حاجة ماسة إليها، مما يسرع من التأثير الإيجابي للمساعدات والصحة والتنمية والجهود البيئية على مستوى العالم. تدعم ويروبوتيكس شبكة مختبرات الطيران التي تتألف من مراكز المعرفة المحلية في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية وأوقيانوسيا. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة https://werobotics.org ومتابعتنا على توتير @WeRobotics، وفيسبوك Facebook.

حول شبكة أوميديار

شبكة أوميديار هي شركة استثمارية خيرية مكرسة لتسخير قوة الأسواق لإتاحة الفرصة للناس لتحسين حياتهم. تأسست في عام 2004 من قبل المحسنين بام وبيير أوميديار، مؤسس موقع eBay، وقد التزمت المنظمة بأكثر من مليار دولار لشركات مبتكرة تهدف إلى الربح ومنظمات غير ربحية لتحفيز التغيير الاقتصادي والاجتماعي. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.omidyar.com ومتابعة تويتر على @omidyarnetwork.