‫مؤسسة ويب فونتاين تربح ثلاث جوائز مرموقة بجوائز نيجيريا التقنية لعام 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 ديسمبر/كانون أول، 2019 /PRNewswire/ — تم تكريم مؤسسة ويب فونتاين “Webb Fontaine”، مزود حلول تسهيل التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الرائدة في العالم، بصفتها إحدى كبار الفائزين في حفل جوائز نيجيريا التقنية السنوي “Nigerian Technology Awards (NiTA)” لعام 2019.

وخلال الفعالية التي عقدت في إيس أوليفيا هول “Ace-Olivia Hall”، في لاغوس بنيجيريا نالت مؤسسة ويب فونتاين ثلاث جوائز مرموقة، وهي مزود خدمات البنية التحتية للحكومة الإلكترونية الأفضل في العام، وشركة تطوير البرمجيات الأفضل في العام، وجائزة جائزة التكريم الخاصة للسيد/ أوبي بابالولا “Ope Babalola”، عضو مجلس الإدارة المنتدب بمؤسسة ويب فونتاين نيجيريا.

وبصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب بمؤسسة ويب فونتاين نيجيريا، يتحمل أوبي بابالولا مسئولية إدارة تنفيذ حلول ويب فونتاين التقنية في نيجيريا ولعب دورًا محوريًا في تنفيذ الحلول مع العديد من الهيئات الحكومية.

وبهذه المناسبة، علق أوبي بابالولا، عضو مجلس الإدارة المنتدب لمؤسسة ويب فونتاين نيجيريا، قائلاً: “بالنيابة عن مؤسسة ويب فونتاين، يشرفني تكريمنا في جوائز نيجيريا التقنية كأفضل مزود لخدمات البنية التحتية للحكومة الإلكترونية للعام وأفضل شركة في العالم لتطوير البرمجيات. ومنذ 2006، كنا الشريك التقني الرسمي لإدارة الجمارك النيجيرية وتعد هذه الجوائز بمثابة شهادة على العلاقة القوية التي طورناها بمرور السنوات. وأدود كذلك التقدم بالشكر لفريق ويب فونتاين لجهودهم المتواصلة في تطوير حلول عالمية المستوى لتشجيع المجتمعات والحكومات المحلية”.

والآن وفي عامها الخامس، تكرم جوائز نيجيريا التقنية أكبر مؤسسات التقنية، ومتخصصي التقنية، والشركات، والمستثمرين، والأكاديميين، والمبتكرين، وصناع السياسة (الحكومة) في نيجيريا، وتستهدف الجوائز إنشاء جوائز واسعة النطاق ومعتمدة دوليًا في نيجيريا.

وتعد الجوائز بمثابة خطوة هائلة لويب فونتاين حيث تحظى حلولها التقنية بتقدير واسع حول القارة.

وتضم مؤسسة ويب فونتاين 15 مكتبًا في أسواق تغطي جميع أنحاء العالم، وسبق للمؤسسة التعامل مع حكومات وكيانات خاصة مختلفة حيث قدمت لها حلول التقنية لتسهيل العمليات التجارية. وبعثت حلولها وخدماتها المبتكرة الحياة من جديد إلى مراكز الأبحاث والتطوير التي تعمل في جميع المجالات لضمان الاستفادة منها بصورة صحيحة وعلى نحو فعال. وللمؤسسة مكاتب في أرمينيا وفرنسا والفلبين، واستثمرت المؤسسة مبالغ طائلة لضمان تجهيز منشآتها بأحدث التقنيات التي من قبيل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمواصلة تطوير الحلول الجديدة لعملائها.

وللتعرف على المزيد عن مؤسسة ويب فونتاين ومجموعة حلولها التقنية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.webbfontaine.com

نبذة عن مؤسسة ويب فونتاين:

تحظى مؤسسة ويب فونتاين بثقة الحكومات حول العالم، وتقدم حلولاً لكل قطاعات الصناعة للإسراع من تطوير التجارة وتحديثها. وتستخدم الشركة تقنية فريدة تتضمن الذكاء الاصطناعي لتمكين الدول من الصعود كقادة في مستقبل التجارة.

ويعد نقل المعرفة إحدى الركائز الأساسية لمؤسسة ويب فونتاين، حيث تضم الشركة فريقًا من الخبراء المتخصصين في جميع قطاعات الصناعة، ويعملون على تشجيع المجتمعات المحلية والحكومات.

وبصفتها قائدًا صناعيًا تضم أكبر مراكز البحث والتطوير في الصناعة، تعمل مؤسسة ويب فونتاين على تطوير الممارسات التجارية الدولية التي تربط الدول، والحدود، والأفراد.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.webbfontaine.com

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/1044074/Webb_Fontaine_Nigeria_Technology_Awards.jpg