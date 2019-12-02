‫مؤسسة وايبو تختار أناستاسيوس (تاسوس) إكونومو رئئيسا لمجلس إدارة مؤسسة وايبو 2020-2021

دالاس، 2 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت مؤسسة وايبو YPO، وهي مجموعة القيادة العالمية الرائدة للرؤساء التنفيذيين، عن اختيار أناستاسيوس (تاسوس) إكونومو لأعلى منصب منتخب لمؤسسة وايبو، وهو منصب رئيس مجلس إدارة وايبو 2020-2021.

إكونومو هو العضو رقم 69 الذي يشغل هذا المنصب وسيخلف اليزابيث زوكر رئيسة وايبو الحالية. وسيبدأ إكونومو فترة ولايته في 1 تموز/يوليو 2020.

وإذ هو عضو في وايبو موناكو، إكونومو هو مؤسس ومدير عام آي غروب. وإذ تركز على الاستثمار في القيمة النسبية، تسعى آي غروب إلى اكتشاف صناعة تقع في الجزء المنخفض من دورة العمل والاستثمار فيها. تشمل الصناعات التي تتواجد فيها آي غروب بشكل أساسي الشحن والتقنية والمشروبات الروحية والعقارات والتكنولوجيا الحيوية.

ويقول إكونومو: “وايبو عزيزة جدًا بالنسبة لي، هي عائلتي الثانية. إنني أقدر قيمنا والوقت الذي نقضيه معًا. وأشعر بالتواضع لاختياري لخدمة وايبو من موقع منصب رئيس مجلس الإدارة وأتطلع إلى أن أكون قادرًا على خدمة هذه العائلة وجعل تجربة وايبو أكثر ملاءمة لجميع أقراني.”

يتم انتخاب رئيس وايبو من قبل الزملاء الأعضاء في المجلس. ويواصل إكونومو إرث مؤسس وايبو وأول رئيس لها، راي هيكوك، الذي وضع معيارًا لقيادة الأقران.

وتقول زوكر: “يجلب تاسوس مجموعة رائعة من الميزات بما فيها فطنة العمل وتجربة وايبو وشخصية حيوية لدور رئيس وايبو الذي أعرف أنه سيكون له تأثير مدهش على منظمتنا. العمل إلى جانبه خلال العام المقبل سيكون من دواعي سروري وشرف كبير”.

انضم إكونومو إلى وايبو في العام 2005 وكان عضوًا نشطًا في هذا الفرع للمؤسسة، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث شغل أكثر من 25 منصبا قياديا.

وهو مدير منتخب لمجلس وايبو ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس العضوية؛ نائب رئيس لجنة الفروع والمناطق وعضو في لجنتي الإستراتيجية والمالية للمؤسسة. وهو أيضًا عضو في مجموعة العمل النموذجية للفرق ومجموعات العمل البارزة والتنوع.

حصل إكونومو على جائزة ألكزاندر أل كابيلو في العام 2017، وهي أعلى تكريم من وايبو في خدمة تطوير العضوية. وفي العام نفسه، حصل على جائزة “أفضل الأفضل في منطقة وايبو” عن عمله في منطقة أوروبا. وتاسو هو أيضًا منشئ برنامج وايبو لاب (القادة عبر الحدود) حيث يلهم الأعضاء نظراءهم بلحظات تغير حياتهم يتم مشاركتها من خلال سرد القصص.

حول وايبو

وايبو هو مجتمع قيادي عالمي يضم أكثر من 28000 من الرؤساء التنفيذيين في أكثر من 130 دولة، وهي مدفوعًة بالاعتقاد بأن العالم يحتاج إلى قادة أفضل. يلهم أعضاء وايبو ويتحدون بعضهم البعض على أساس المشاركة المفتوحة والثقة في مجتمع متنوع. تتنوع شركات الأعضاء بين الصناعات وأنواع الأعمال، وتوظف أكثر من 22 مليون شخص على مستوى العالم وتدر إيرادات سنوية قدرها 9 تريليون دولار. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة ypo.org.

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