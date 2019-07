You are here:

‫مؤسسة مساهمات الدراجات الهوائية الأفريقية تتبرع بـ 85 دراجة هوائية خيزرانية مجانية في مدينة نينغو برامبرام بمنطقة أكرا الكبرى، ما أوصل عدد الدراجات الكلي المتبرع به في غانا إلى 500