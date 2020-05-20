‫مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تخصص 20 مليون درهم لبرنامج ضمان رأس المال من خلال شراكة “الصندوق” و”بيهايف”

· مميزات خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي المملوكة و المدارة من إماراتين

· تأجيل سداد لفترة ثلاثة أشهر لمساعدة الشركات خلال فترة Covid-19

· معدلات ربح منخفضة للمقترضين المؤهلين

· توفير حماية رأس المال المستثمرين

دبي، 20 مايو 2020: خصصت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، 20 مليون درهم إضافية لبرنامج ضمان رأس المال، يدار بواسطة ذراعها التمويلي الاستثماري صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة “الصندوق” ومنصة بيهايف “Beehive” أول منصة للتكنولوجيا المالية مصرح لها مزاولة نشاط الإقراض بين النظراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وانطلاقا من توسيع نطاق الشراكة المبرمة بينهما سابقًا لتسهيل الوصول لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء المؤسسة في دبي، تهدف الاتفاقية المحدثة إلى تيسير سبل الحصول على التمويل، وإضافة شريحة إضافية من رواد الأعمال، ممن يصعب عليهم الحصول على السيولة لتوسيع نطاق عملياتهم، كإضافة منتجات وخدمات، أو خطوط إنتاج جديدة، أو فتح فروع إضافية، أو الاستثمار في قنوات التوزيع المبتكرة، كالمنصات الرقمية والتطبيقات الذكية. كما تتيح منصة “بيهايف” فرصة للراغبين في الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة “النظراء” لجني عوائد استثمارية مجزية، وكذلك لتشجيع الأقارب والأصدقاء على دعم مشاريع أقاربهم مادياً، وكسب أرباح مغرية مقابل مشاركتهم في تمويل تلك المشاريع،بما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي ومساعدة هذه الشريحة المهمة من الشركات على التطور وترسيخ قواعدها.

وتتيح الاتفاقية الأصلية بين صندوق محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة “الصندوق” ومنصة “بيهايف”، للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، المملوكة والمدارة من قبل مواطنين إماراتيين، الحصول على تمويل يصل إلى 780 ألف درهم إماراتي، مدعومة بضمان كامل لرأس المال، الذي يموله الصندوق من مجموعة ضمان بقيمة 20 مليون درهم. وفي تحديث مُهم للاتفاقية، أصبح بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي التي تعود ملكيتها وإدارتها لمواطنين إماراتيين بنسبة 50% أو أكثر، الحصول على تمويل قد يصل إلى 420 ألف درهم إماراتي، على أن تتلقى دعمًا بضمان رأس المال بنسبة 50٪. فضلاً عن ذلك، يسمح التحديث لجميع الشركات المُؤهلة لهذا التمويل بتأجيل السداد لمدة ثلاثة أشهر في بداية مدة القرض، ويتبعها سداد الدفعات وفقًا لجدول محدد على مدار 24 شهرًا.

قال سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: “إن سهولة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل أمر ضروري ومحوري لخلق واستدامة ونمو هذه الشركات في دبي. كما أن قوة وتنوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل أصولاً استراتيجية لدبي، تضمن استدامة واستمرار حركة الأعمال دون انقطاع، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة بشكل مستمر. وستعمل الشراكة المحدثة بين صندوق محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنصة بيهايف على توسيع نطاق ودائرة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بإمكانها الاستفادة من هذه الشراكة، والذي بدوره سيعزز من تنافسية دبي كمركز عالمي لريادة الأعمال، تحديداً في ظل الظروف الراهنة”.

تمكن ضمانات رأس المال المُقدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة المستوفية للاشتراطات من الحصول على التمويل برسوم أقل، كما ستوفر الحماية للمستثمرين النظراء الذين يدعمون هذه الأعمال. ويُعد ذلك أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه أزمة سيولة نقدية، وستسمح لها بمواصلة أنشطتها ودفع مصروفاتها التشغيلية. كما أن إجمالي الضمانات البالغ 20 مليون درهم إماراتي، سيتيح استخدام هذه الأداة المالية للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة.

وضمن هذا السياق، قال سعادة عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: “تمثل هذه الشراكة فرصة فريدة للمستثمرين في هذه الشركات من خلال منصة بيهايف، بحيث يمكن الاستثمار بمبالغ ضئيلة تبدأ من 100 درهم إماراتي في عدد منها، وستتيح الاتفاقية الجديدة خاصية الاستثمار منخفض المخاطر، بالإضافة إلى الثقة التي تأتي من امتلاك محفظة استثمارية متنوعة. علاوة على ذلك، فمن المتوقع لهذه الاتفاقية أن تسهم في استرداد ثقة المستثمرين في الاستثمار بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد تأثرها بوباء كوفيد-19”.

وفي هذا الصدد، قال كريغ مور الرئيس التنفيذي لمنصة Beehive: “سعدنا بتمديد أجل هذه الشراكة المهمة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبتقديم خدمات إضافية من شأنها أن تُمدد مظلة المزايا لتعُم المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبصفة خاصة أولئك الذين يحتاجون إليها في هذا الوقت العصيب”.