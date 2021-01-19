‫مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تؤكد مشاركة أكثر من 140 متحدثاً رئيسياً

في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد على مدار يومين

· أكثر من 60 متحدثاً دولياً سيحضرون المؤتمر شخصياً في الرياض، فيما سينضم 80 آخرون إليه عبر الإنترنت من أنحاء العالم من خلال بث مباشر تنظمه المؤسسة.

· تشمل قائمة كبار المستثمرين والتنفيذيين المشاركين كلاً من معالي الأستاذ ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وموكيش أمباني، رئيس مجلس إدارة ريلاينس، وديفيد سولومون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس، وتوماس غوتستين، الرئيس التنفيذي لكريدي سويس غروب، وجيمس غورمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي، وماسايوشي سون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوفت بنك غروب، وجان ليميير رئيس مجلس إدارة بي إن بي باريبا.

الرياض، 19 يناير 2021 – تستضيف مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار أكثر من 140 متحدثاً بارزاً الأسبوع المقبل في النسخة الرابعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وهو عبارة عن مؤتمر يُعقد في عدة مدن حول العالم ويجمع الرواد في مجال التكنولوجيا والمستثمرين وصنّاع السياسات، بهدف إعادة تصور الاقتصاد العالمي وسط جائحة كوفيد – 19.

وأكدت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار أن 60 متحدثاً بارزاً سيشاركون بحضور شخصي في الرياض، في حين سينضم 80 متحدثاً آخرون افتراضياً إلى المؤتمر الاستثماري المنعقد على مدار يومي 27 و28 يناير. وسيخاطب المتحدثون المؤتمر الاستثماري عبر بث مباشر من نيويورك وباريس وبكين ومومباي. لطلب استلام دعوة، إضغط هنا.

ينعقد المؤتمر تحت شعار “النهضة الإقتصادية الجديدة” وسيقوم معالي الأستاذ ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار بافتتاح النسخة الرابعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار رسمياً، تحت قيادة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار. وسينضم إلى معاليه كل من ديفيد سولومون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساكس، وتوماس غوتستين، الرئيس التنفيذي لمجموعة كريدي سويس، وراي داليو، رئيس مجلس الإدارة المشارك ومدير الاستثمار في بريدج ووتر أسوشيتس، وماركو آلفريز، الرئيس التنفيذي لسنام، وذلك لمراجعة السبل التي تمكّن الجهات الاستثمارية الدولية من الاستفادة من حالة الهبوط الاقتصادي لبناء مستقبل أقوى وأكثر استدامة.

وسيناقش كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، وموكيش أمباني، رئيس مجلس إدارة ريلاينس إنداستريز، وباتريك بويان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتوتال، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الاستراتيجيات الموجِّهة للاستثمار في قطاع الطاقة. وسيبحث كل من اللورد غيري غريمستون، وزير الدولة لشؤون التجارة في المملكة المتحدة، وإيريك كانتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لموليس آند كومباني، ومعالي سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، ومعالي خالد الفالح وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، السياسات الرامية إلى تعزيز الاستثمار والشراكات التجارية بما يعكس الوقائع والأوضاع الجيوسياسية السائدة.

وتشمل قائمة المشاركين الآخرين كلاً من صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، سفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأميركية، والدكتور كاي فو لي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسينوفيشن فينتشرز، وتوماس باراك، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لكولوني كابيتال، وجان بيرنار ليفي الرئيس التنفيذي لمؤسسة كهرباء فرنسا (إي دي إف)، وجان توت، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، وآناند ماهيندرا، رئيس مجلس إدارة مجموعة ماهيندرا، وجوش غيغل المؤسس المشارك ومدير المعلوماتية في هايبرلوب وان، وأنطوني سكراموتشي، المؤسس والشريك الإداري في سكاي بريدج كابيتال، وديفيد روبينشتاين، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي المشارك لمجموعة كارلايل.

وقد حددت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار مجموعة من المواضيع التي تحظى بالأولوية، وهي الاستثمار المستدام والنمو الاقتصادي العالمي ومستقبل الرعاية الصحية والتحول الرقمي والتعليم والثقافة. وسيتطرق المتحدثون إلى هذه القضايا الملحة إضافة إلى إعادة إحياء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيفية الإستثمار في الثقافة لجعلها محركاً للنمو، والجهود الرامية إلى معالجة عدم المساواة بين الجنسين.

الجدير بالذكر أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار قد تأسست في الرياض بهدف الجمع بين قادة العالم والرواد في مجال التكنولوجيا والخبراء وصناع السياسات، لوضع أفكار ملموسة وعملية، من شأنها إيجاد حلول للقضايا المجتمعية المعاصرة الملحة، وخلق منصات طويلة الأمد لإعادة صياغة المستقبل بشكل مستدام وترك أثر إيجابي على البشرية.

الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار

سوف يتم البث الحي لفعاليات البرنامج الرئيسي للمبادرة من المركزالرياض، مع نقل مشاركات المتحدثين من جميع المدن الأخرى عبرالبث المباشر . وستضم المبادرة مجموعة من الكلمات الرئيسية والجلسات العامة، بالإضافة إلى انعقاد جلسات فرعية في كافة مراكز المبادرة.

يمكنكم متابعة جميع الفعاليات ومستجدات المبادرة عبر قنواتنا في منصات التواصل الاجتماعي؛ تويتر، لينكدإن، يوتيوب، فيسبوك، وإنستغرام، وكذلك المشاركة في الحوار والمناقشات من خلال الوسم #FIINeoRenaissance.

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار نموذج لجيل جديد من المؤسسات العالمية غير الربحية، التي تكفل أن تجد الأفكار الجادة طريقها إلى التنفيذ والتطور وإحداث تأثير إيجابي مستدام لصالح البشرية.

وتتبنى رؤية ورسالة واضحة ألا وهي تمكين العقول اللامعة في العالم من صياغة معالم مستقبل مشرق للجميع، وبمشاركة الجميع، وتسعى إلى إحداث تأثير حقيقي مستدام. وسوف تكون المؤسسة بمثابة راعٍ إيجابي فاعل وداعم في الحوار العالمي حول القضايا المجتمعية الأشد إلحاحاً بين البشر، وسوف تقدم منصات طويلة المدى بهدف صياغة مستقبل واعد للبشرية.

للمزيد عن المؤسسة، يرجى زيارة الموقع الرسمي: http://fii-institute.org. كما يمكنكم متابعة أحدث المستجدات عبر حساب المؤسسة في لينكدإن وتويتر (@FIIKSA).

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