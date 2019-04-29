‫مؤسسة “شركاء العولمة” تعلن عن إفتتاج مقر إقليمي لها في دبي

المكتب الجديد يمكن الشركات من التوسع وصولا إلى الإمارات العربيةالمتحدة والشرق الأوسط عموما

بوسطن ودبي، الإمارات العربية المتحدة وبوسطن، 30 نيسان/أبريل / بي آر نيوزواير / — أعلنت مؤسسة شركاء العولمة Globalization Partners، التي تمكن منصة توسعها العالمي الشركات من التفاعل مع أعضاء في فرقها في 150 دولة حول العالم من دون الاضطرار إلى الخوض في قضايا القانون والضرائب والموارد البشرية المعقدة المرتبطة تقليديا بالتوسع العالمي، اليوم عن افتتاحها مقرها الإقليمي في الشرق الأوسط، في دبي. وسيدعم هذا المقر الجديد عملاء مقري المؤسسة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين يسعون لتوسيع وصولهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستقود المكتب الجديد باتريشيا تان، المديرة الإقليمية للعمليات في الإمارات العربية المتحدة. تتمتع باتريشيا بخبرة واسعة في عمليات الهجرة، والهيكلية الشركاتية والموارد البشرية، والمسائل المتعلقة بالتوظيف في الإمارات.

وقالت نيكول شاهين، الرئيسة التنفيذية لشركاء العولمة:عندما تبدأ الشركات في تركيز خططها التوسعية في الإمارات، فإنها تدرك على الفور أن هناك الكثير الذي يتوجب عليها فهمه، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالاختلافات بين مناطق التجارة الحرة والبر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة وكيفية استخدام المواهب في الإمارات، خصوصا أن غالبية القوة العاملة هم من المغتربين. تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الفرص لعملائنا. وستساعد خبرة باتريشيا وفريقها عملاءنا على معالجة واستغلال الفرص الفريدة للغاية في تلك المنطقة.”

يتميز المقر الجديد بنوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف ويقع في أبراج بحيرات الجميرا، وهو مشروع عقاري ضخم في دبي يضم أكثر من 80 برجًا يتم بناؤها على طول حواف ثلاث بحيرات صناعية بالإضافة إلى حافة البرج 8 المواجه لبحيرات جميرا. أعضاء الفريق المحلي الذين يعملون نيابة عن عملائنا يمنحون شركاء العولمة وفريق باتريشيا علامات عالية بالفعل. ففي دراسة استقصائية حديثة للموظفين الذين يعملون نيابة عن عملاء الشركة في جميع أنحاء العالم، أبلغ 96 في المئة عن رضاهم أو رضاهم المتحمس عن تجربة عملهم مع المؤسسة.

لمعرفة المزيد حول الفرص في الإمارات العربية المتحدة، يرجى زيارة صفحة GlobalPedia page الخاصة بنا للحصول على مزيد من المعلومات. يمكنك أيضًا الاستماع إلى بودكاست: نصائح للتوسع في الإمارات Tips for Expanding to the UAE.

على الرغم من سنوات من كونها تتصدر بانتظام قوائم الشركات الأسرع نمواً، تواصل شركاء العولمة النمو بمعدل ملحوظ. وقد كرمت جوائز أيه سي قيو 5 للعام 2018 الرئيس التنفيذي نيكول شاهين كأفضل مغيرة لقوانين اللعبة للعام، وسميت أيضا مزودة حلول الشركات للعام على Global Business Expansion Platform. تتمتع شركاء العولمة برضى العميل الذي لا مثيل له بنسبة 93 بالمئة ونسبة رضا احترافية بنسبة 96 بالمئة، وهي الشركة العالمية الوحيدة المعروفة الحاصلة على شهادة حماية الخصوصية لناحية بيانات الموارد البشرية Privacy Shield certified for HR Data. .

حول مؤسسة شركاء العولمة

تشتهر شركاء العولمة بأنها رائدة في ابتكار نموذج منصة التوسع العالمي وتساعد الشركات على التوسع دوليًا في أكثر من 150 دولة دون صعوبات في إنشاء مكاتب وفروع فرعية في الخارج، أو إدارة المسائل القانونية والضرائبية والموارد البشرية المعقدة. من خلال منصة التوسع العالمي، يمكن للشركات توظيف الموظفين بسرعة وسهولة دون الاضطرار إلى الخوض في القضايا القانونية والضريبية والموارد البشرية الدولية المعقدة. نحن نتحمل حمل الأعباء – والمخاطر – من على أكتاف عملائنا ووضعها على عاتقنا. سواء كان الأمر يتعلق باختبار سوق جديد أو توسيع مجموعة المواهب، فإن شركاء العولمة هي أكثر مؤسسات حلول إدارة القوى العاملة جدارة بالثقة في السوق. وعبر مقرها الرئيسي المزدوج في بوسطن وسان دييغو، تشمل المكاتب الإقليمية الرئيسية في جميع أنحاء العالم برلين ودبي وإندور وساو باولو ومكسيكو سيتي وسنغافورة وبريستول بالمملكة المتحدة.

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الاتصال:

كارين بانتيناس

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