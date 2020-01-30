‫مؤسسة “سقيا الإمارات”: سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم يكرم 10 فائزين من 8 دول في الدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 يناير 2020:/PRNewswire/ — كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، 10 فائزين من 8 دول بالدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتشجيع المؤسسات البحثية والأفراد والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، على إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتصدّي لمشكلة شحّ المياه النظيفة في العالم باستخدام الطاقة الشمسية، وتتولّى الإشراف على الجائزة، التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي، “مؤسّسة سقيا الإمارات” تحت مظلة “مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”.

حضر حفل التكريم عدد من الوزراء ومدراء الدوائر الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسفراء والقناصل لدى الدولة، والشخصيات العامة، ولفيف من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص والجامعات ومراكز البحوث المحلية والعالمية، إضافة إلى طلاب الجامعات الوطنية والعالمية، وسط إشادة واسعة بالأداء الرفيع والأفكار المبتكرة للفائزين من الأفراد والمؤسسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.

في “جائزة المشاريع المبتكرة – فئة المشاريع الصغيرة” جاءت مؤسسة “غيف باور“ من الولايات المتحدة، في المركز الأول عن مزرعة إنتاج المياه بالطاقة الشمسية “بلو دروب“، وجاءت في المركز الثاني شركة “بوريال لايت” من ألمانيا، عن “كشك المياه”، وفي المركز الثالث شركة “إنترناشيونال بيزنس فينتشرز من دولة الإمارات بالشراكة مع “زيرو ماس ووتر” من الولايات المتحدة، وذلك عن مشروع “بلاتينيوم هيريتج سورس أويسيس”.

وفازت جامعة خليفة من دولة الإمارات بجائزة الابتكار في البحث والتطوير – فئة المؤسسات الوطنية، وذلك عن مشروع تحلية المياه بتكلفة منخفضة باستخدام جهاز تقطير وسخان يعمل على الطاقة الشمسية، وفي فئة المؤسسات العالمية، جاءت في المركز الأول شركة “ليكونيكس” من سنغافورة، عن نظام مدمج لتنقية المياه، وفي المركز الثاني جاءت شركة “بلازما ووترز” من جمهورية تشيلي عن مشروع “الابتكار لغاية نبيلة”، وجاء مشروع “ماجي” من غانا في المركز الثالث ضمن نفس الفئة.

وفي جائزة الابتكارات الفردية – فئة الشباب، جاء يان رايدل من ألمانيا على المركز الأول (مناصفة) عن مشروع مياه الشرب لمالامبو، مع محمد وكيل شاه زاد من باكستان، عن مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية على مدار الساعة. وحصد محمود شتات من دولة فلسطين الجائزة في فئة الباحث المتميز، عن مشروع تطوير وحدة مبتكرة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية.

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