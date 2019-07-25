‫مؤتمر شركة يونغ ليفنغ إسنشيال أويلز الدولي الكبير 2019 الدولي ينطلق مدويا في سولت ليك سيتي

أكثر من 32,000 شخص قدموا إلى سولت ليك سيتي للمشاركة في احتفال يونغ ليفنغ بالذكرى السنوية الـ 25 لتأسيسها

ليهي، يوتاه، 26 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — اختممت شركة يونغ ليفنغ إسنشيال أويلز Young Living Essential Oils، الشرك الرائدة في مجال الزيوت الأساسية في العالم، مؤتمرها الدولي الكبير 2019 International Grand Convention الذي نظمته في سولت ليك سيتي بنجاح. يعتبر مؤتمر يونغ ليفنغ الدولي الكبير حدث شركة يونغ ليفنغ الرئيسي للتثقيف وإقامة العلاقات فضلا عن كونه الحدث الاجتماعي الأكبر. ويعقد الحدث كل سنة في فصل الصيف في مدينة سولت ليك سيتي ويستقطب أعضاء المؤسسة معا لمواصلة التثقيف وتعلم الممارسات الفضلى والابتكارات الجديدة والتطورات في مجال الزيوت الأساسية واستعمالها وغيرها من منتجات الصحة التي تطرحها يونغ ليفنغ.

احتفلت يونغ ليفنغ هذا العام بإطلاق مجموعة من المكملات الغذائية، ومواد المكياج من مجموعة منتجات المكياج الخاصة بها Savvy Minerals®، ومزيلات الروائح الكريهة الاصطناعية ومعجون الأسنان، وموزع عطور الزيوت الأساسية الجديد للأطفال تحت شعار البومة. تضمنت الأحداث البارزة من مؤتمر العام 2019 خطابًا رئيسيًا ملهمًا من جون سي ماكسويل، المؤلف الأعلى مبيعا في قائمة كتب نيويورك تايمز وجولات على مقر يونغ إسنشيال العالم المفتتح حديثا ومزرعة مونا لافندر، والرحلة الأكبر من حيث عدد الطائرات في فضاء يوتاه الجوي، وأداء ختامي من إيماجن دراغونز. وبمساعدة من سجل غينيس العالمي، سجل أعضاء يونغ ليفنغ أيضًا رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لأغلب المساهمات للوحة جدارية مطبوعة بالشفاه في أسبوع واحد، وهو جزء من سجل Clean Kisses Record، وهو حدث يحمل علامة تجارية لخط مكياج يونغ ليفنغ سافي مينيرالز.

وإذ تحتفظ بموقعها كمرجعية في أبحاث الزيوت الأساسية، أعلنت يونغ ليفنغ ومعهد أبحاث دي غراي يونغ أيضًا عن شراكة مع ناسا ومحطة الفضاء الدولية partnership with NASA and the International Space Station. وفي أول شراكة من نوعها، سترسل هذه المؤسسات الزيوت الأساسية والبذور النباتية إلى محطة الفضاء الدولية لدراسة آثار الإشعاع الشمسي على فعالية منتجات الزيوت الأساسية. وبموجب الشراكة سيتم وضع عينات من الزيوت الأساسية لمدة شهر على متن محطة الفضاء الدولية، حيث يتم تعريضها للإشعاع الشمسي ثم مقارنتها بالعينات المتطابقة المتبقية التي تُترك على الأرض.

وقالت ماري يونغ، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة المشاركة ليونغ ليفنغ، “خلال 25 عامًا، نمت يونغ ليفنغ للزيوت الأساسية من حلم زوجي ومؤسس يونغ ليفنغ دي غراي يونغ إلى إرث يحمله أكثر من 6 ملايين عضو حول العالم. يمثل مؤتمر يونغ ليفنغ الدولي 2019 حجر أساسي سنستمر في البناء عليه، وسيظل حبنا للزيوت الأساسية والأرض التي أتت منها محور التركيز العالمي لهذه الشركة في السنوات الـ 25 المقبلة وما بعدها فيما نتصدر حملة مسؤولية الاستدامة والاستمرار لرفع مستوى صناعتنا في مجالات العلوم والمعايير، وتوفير المصادر الأخلاقية “.

حضر أكثر من 32000 شخص المؤتمر الدولي الكبير 2019، إذ جاؤوا من 43 دولة مختلفة للاحتفال بالذكرى الفضية للشركة وإضافة 23 مليون دولار إلى الاقتصاد المحلي. من المقرر عقد مؤتمر يونغ ليفينغ الدولي الكبير القادم في 17-20 حزيران/يونيو 2020.

نبذة عن يونغ ليفنغ إسنشيال أويلز

تعتبر شركة يونغ ليفنغ إسنشيال أويلز، أل سي، ومقرها ليهي في ولاية يوتا، الشركة الرائدة في مجال الزيوت الأساسية على مستوى العالم والموزعة للمنتجات الأعلى جودة المزودة بالزيوت. وكحامية للأرض وسكانها، تمهد يونغ ليفنغ الطريق لكل شركة من شركات الزيوت الأساسية بمعيارها Seed to Seal®، (من البذرة إلى الختم) ومصادر سلسلة توريدها، والعلوم وأعمدة معاييرها. هذه المبادئ الإرشادية تحمي كوكب الأرض وتمكن أعضاءها من الشعور بالثقة في استخدام منتجاتها لأنفسهم وأسرهم وبيوتهم. منتجات يونغ ليفنغ تحتوي على زيوت أساسية تأتي جميعها من المزارع المملوكة للشركة والمزارع الشريكة والموردين المعتمدين بختم معيار من البذرة إلى الختم التي لا تدعم نمط حياة صحيا فحسب، ولكنها توفر أيضًا فرصًا لأكثر من 5 ملايين عضو عالمي لإيجاد إحساس بالهدف وكامل العافية الحياتية عن طريق مواءمة عملهم مع قيمهم وعواطفهم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة YoungLiving.com، تابعوا على تويتر @younglivingeo أو فيسبوك Facebook.

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