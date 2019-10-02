‫مؤتمر السياحة الطبية ينتقل إلى أبو ظبي مع مشاركين ذوي جودة عالية خلال 12 عاما

ويست بالم بيتش، فلوريدا، 2 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — سيسافر المشترون المستضافون ومتحدثون خبراء ووزاء صحة والمئات من المسؤولين التنفيذيين الصحيين إلى أبو ظبي الشهر المقبل كممثلين في المؤتمر العالمي للسياحة الطبية والرعاية الصحية العالمية 12th World Medical Tourism & Global Healthcare Congress (WMTC). هذا المؤتمر الذي يأمل في بحث التحديات التي تواجه قطاع السياحة الطبية، سيعقد في الفترة بين 15-17 تشرين الأول/أكتوبر.

اجتماع المؤتمر العالمي للسياحة الطبية هذا العام هو اتجاه جديد وجريء للاجتماع الأسرع نموًا في العالم لمبتكري الرعاية الصحية وصانعي الاتجاهات الحديثة فيها. فسيجتمع قادة من كل ركن من أركان الصناعة في أبو ظبي الجميلة، حيث سيقوم المشترون المستضافون بشكل خاص بجولة خاصة في المشهد الطبي المزدهر في الإمارة يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر. كما سيشهد اليوم الأول عقد قمة وزارية حول السياحة الطبية وإدارة صحة السكان، بالإضافة إلى ورشة تستمر طوال اليوم للعاملين في هذا المجال ممن يرغبون في أن يصبحوا متخصصين مرخصين في السياحة الطبية.

وسيتضمن اليومان الأخيران من المؤتمر كلمات رئيسية وثلاثة مسارات جلسات تعليمية. سينضم إلى المؤتمر في أبو ظبي برنامج موسع يشمل أكثر من 100 متحدث لتبادل القصص والمنظورات التي تكشف الأسرار التجارية والتحديات غير المرئية ومستقبل الصناعة.

وفقًا لذلك، يعد الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام فرصة رائعة لاجتذاب عملاء جدد لشبكات تجارية مع بعض من أفضل جهات الاتصال في العالم في مجال الرعاية الصحية.

والآن في عامها الثاني عشر من استضافة المؤتمر العالمي للسياحة الطبية، تعتقد جمعية السياحة الطبية أن حدث شهر أكتوبر سيكون أكثر المؤتمرات حصرية وتنافسية حتى الآن.

وقال جوناثان إديلهايت، رئيس والمؤسس المشارك لجمعية السياحة الطبية والمؤتمر العالمي للسياحة الطبية:أبوظبي: “أهدافنا الرئيسية للكونغرس هذا العام هو الجمع بين مجموعة حصرية من قادة الصناعة التي نادراً ما تجتمع موجودة في نفس المكان. من خلال جمع مزودي التأمين والمسؤولين الحكوميين والمسؤولين التنفيذيين في المستشفيات وميسري الصناعة جميعهم في نفس الغرفة في نفس الوقت، فإننا نخلق جوًا لا يقدر بثمن من الأسرار الداخلية والتعاون الدولي.”

إديلهايت متحمس بشكل خاص لبرنامج المشتري، فضلاً عن مجموعة المتحدثين الذين سيخاطبون المؤتمر.

وقال إديلهايت: “مع وجود أكثر من 100 متحدث و 100 مشتر مستضاف للرعاية الصحية الذين سنقوم بنقلهم إلى المؤتمر من جميع أنحاء العالم، سيكون هذا بحق حدثًا لا مثيل له لم تشهده الصناعة من قبل”.

في السنوات الماضية، جلبت جمعية السياحة الطبية بعض الخبراء الأكثر شهرة من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار حول كيفية إحداث الابتكار في الرعاية الصحية، وإدارة صحة السكان، وإدارة والوقاية من الأمراض والحالات المزمنة. سيشمل جمهور هذا العام وزراء الصحة والمستشفيات وشركات التأمين وقادة الصناعة من أكثر من 90 دولة. سوف يحضر ممثلون عن مستشفيات جونز هوبكنز، وكليفلاند كلينك أبوظبي، و هيومن لونغجيفيتي إنك وبوبا أرابيا، وأكسا، وعشرات المؤسسات الأخرى لتبادل استراتيجياتها المبتكرة في سوق معولم في القرن الحادي والعشرين.

مجموعة المتحدثين في المؤتمر مثيرة للإعجاب من تلقاء نفسها، ولكن المسافرين الذين يشترون بطاقة إقامة العلاقات سيتمتعون بوصول إضافي للضيوف الآخرين. يسمح تطبيق الويب / الجوال الحصري لحاملي هذه البطاقات بمشاهدة القائمة الكاملة للحاضرين – بمن في ذلك كل من المتحدثين والمشترين – من أجل تحديد موعد مسبق للاجتماعات مباشرة في قاعة علاقات المؤتمر. سيتمكن المحترفون الذين يركزون على المستقبل من إجراء اتصالات جديدة وإنشاء شراكات جديدة وتوسيع أعمالهم.

تعتقد جمعية السياحة الطبية أن بطاقة العلاقات a Networking Pass(أو البطاقة المميزة) هي أفضل طريقة للحصول على أقصى استفادة من القائمة الطويلة من المشترين والمتحدثين.

وقال إديلهايت: “نعتقد أن المؤتمر العالمي للسياحة الطبية هو موطن لبعض أكثر المبدعين الطبيين إشراقًا على وجه الأرض، لكننا نريد أن يكون هذا الحدث فرصة عظيمة للتواصل بين الشركات والحكومات الجادة أيضًا. إن الحصول على بطاقة العلاقات والوصول إلى صالات كبار الشخصيات لدينا وتطبيق الشبكات لدينا هو أسرع الطرق وأكثرها فعالية للقيام بذلك.”

حول جمعية السياحة الطبية: جمعية السياحة الطبية هي جمعية التجارة العالمية لصناعة السياحة الطبية التي تعمل مع المستشفيات الرائدة والحكومات وشركات التأمين في تطوير وإطلاق أنظمة وحلول الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي ووضع معايير الصناعة، مع التركيز على تقديم أعلى جودة للرعاية الصحية الشفافة للمستهلكين والمشترين في جميع أنحاء العالم. من خلال نشر البحوث والتحليلات والرؤى والتدريب، فإن جمعية السياحة الطبية قد عززت تجربة المرضى الدوليين ونتائجهم، بينما ساعدت في تثقيف مستهلكي الصحة والعافية من جميع أنحاء العالم حول خياراتهم. تدار أحداث جمعية السياحة الطبية من قبل مؤسسة موارد الرعاية الصحية العالمية.