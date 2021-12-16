‫ليلة لاتينية برعاية “دهانات الجزيرة” في الرياض

الرياض، المملكة العربية السعودية, 16 ديسمبر / كانون أول 2021 أقيم يوم الثلاثاء الموافق لـ 14 ديسمبر 2021 من عام “كأس ماردونا” في ملعب “مرسول بارك” في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات “موسم الرياض”، وبرعاية “دهانات الجزيرة” بصفتها الراعي الرسمي للمباراة. كانت المباراة بين فريقي بوكا جونيورز الأرجنتيني، الفريق الذي شهد بزوغ نجم الأسطورة ماردونا، وبرشلونة الإسباني، أول فريق قدم الأسطورة في أوروبا.

ففي ليلة لاتينية الطابع، تقدم برشلونة في بداية الشوط الثاني بهدف واحد أحرزه فيران جوتغلا في الدقيقة 52، والذي استغل كرة عرضية من داني ألفيس داخل المنطقة، وسددها في الشباك، ثم أتى إكسيكويل زيبالوس ليحرز هدف التعادل لبوكا جونيور في الدقيقة 77، حيث انطلق فابرا على الطرف الأيسر ومرر له كرة داخل المنطقة، ونجح زيبالوس في الهروب من رقابة دفاع البارسا، وبلمسة واحدة أسكن الكرة في الشباك دون أي رد فعل من نيتو حارس برشلونة.

ووصلت المباراة إلى ركلات الترجيح، حيث توّج بوكا جونيور بلقب كأس مارادونا على حساب فريق برشلونة الإسباني، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح 4-2، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة (1-1) دون أشواط إضافية.

تأتي هذه المباراة بين برشلونة وبوكا جونيورز على كأس مارادونا لإحياء الذكرى الأولى لوفاة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا. كما شهدت المباراة حضور أساطير برشلونة مثل البرازيلي داني ألفيس، حيث لعب لأول مرة بقميص الفريق الكتالوني، بعد انضمامه للبارسا في صفقة انتقال حر، مرتدياً القميص رقم 8، وحضر أسطورة وسط برشلونة السابق تشافي هيرنانديز، والمدير الفني الحالي للبرشا.

بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، وابتسام الحظ للفريق الأرجنتيني، ليرفع بوكا جونيور الكأس ويتوج باللقب في أحد أجمل الليالي الكروية ذات النسيم البارد في “موسم الرياض” ورعاية “دهانات الجزيرة“. يجدر ذكر أن داني ألفيس قد لعب المباراة كاملة، وظهر بمستوى رائع بالنسبة للاعب في عمره، تمهيداً لمشاركته مع الفريق بداية من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، حيث سيتم وضعه في قائمة الفريق ضمن فترة الانتقالات الشتوية.

صورة فوتوغرافية – https://mma.prnewswire.com/ media/1710811/Jazeera_Paints_ Dani_Alves.jpg